"Нет означает только нет": акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Международная правозащитная организация Amnesty International ко Дню Вооруженных сил Украины провела акцию солидарности с военнослужащими против сексуальных домогательств.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акцию провели на Михайловской площади в Киеве.
По словам организаторов, анонимный опрос Невидимого батальона среди ветеранов показал, что примерно 70% опрошенных были пострадавшими или свидетелями сексуальных домогательств в украинской армии.
"Впрочем, их истории до сих пор замалчиваются из-за недоверия, осуждения, страха и невозможности привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
В качестве примера сексуальных домогательств в армии организаторы приводят случай Валерии Сикал, которая в 2018 году публично заявила о домогательствах со стороны ее руководства.
"Прошло почти два года, но ее дело до сих пор не передали в суд. Эта ситуация - еще одно свидетельство того, что украинская система правосудия неспособна защитить военнослужащих пока те отважно защищают Украину", - говорят организаторы.
Фото/видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Маразм.
Люди "нетрадиційної сексуальної орієнтації" мають порушення, які викликають нездорову "суспільну активність".
Так от здорове суспільство повинно працювати на випередження, звичайно тільки законодавчо, щоб не перезбуджувати цих нещасних осіб.
Потрібні детально розписані законодавчо допустимі норми і межі статевої поведінки, покарання за їх порушення тощо. Причому у всіх сферах життя - як цивільного, так і військового.
Проте у "гендерні" поняття потрібно ввести і законодавчо закріпити розуміння більшості і "сексуальних меншин". Адже більшість суспільства має сексуальні уподобання, які базуються на сімейному партнерстві чоловіка і жінки. Звичайно, меншості існують, і це факт. Проте демократія - це коли меншість не може диктувати свою волю більшості і цій більшості підкоряється.
совпадение? не думаю
Ты еще вспомни про то, как офицеры царской армии за честь женщин на дуэлях стрелялись ...
А Цензору треба було б бути об'єктивним і вказати прізвище виродка.
Ну за 6 років хоч одна спроба домагання повинна відбутись, теоретично. Тай обстановка для гвалтівників сприятливі - кругом добровольці без фамілій і документів, міняються через день, начальників, прокурорів немає - анархія.
"Активісти-глобалісти по визову".