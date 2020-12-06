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"Нет означает только нет": акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Международная правозащитная организация Amnesty International ко Дню Вооруженных сил Украины провела акцию солидарности с военнослужащими против сексуальных домогательств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию провели на Михайловской площади в Киеве.

По словам организаторов, анонимный опрос Невидимого батальона среди ветеранов показал, что примерно 70% опрошенных были пострадавшими или свидетелями сексуальных домогательств в украинской армии.

"Впрочем, их истории до сих пор замалчиваются из-за недоверия, осуждения, страха и невозможности привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

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В качестве примера сексуальных домогательств в армии организаторы приводят случай Валерии Сикал, которая в 2018 году публично заявила о домогательствах со стороны ее руководства.

"Прошло почти два года, но ее дело до сих пор не передали в суд. Эта ситуация - еще одно свидетельство того, что украинская система правосудия неспособна защитить военнослужащих пока те отважно защищают Украину", - говорят организаторы.

Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 01
Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 02
Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 03
Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 04
Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 05
Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 06
Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 07
Нет означает только нет: акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве 08

Фото/видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+19
чО за хрень?
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06.12.2020 15:02
+16
"Нет означает только нет": акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве - Цензор.НЕТ 5866
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06.12.2020 15:28
+13
У армии большой рейтинг. Надо бы её сбить. Amnesty отрабатывает русские серебренники.
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06.12.2020 15:34
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Ну чому не можна таких знайти і притягти до відповідальності! Чому? 70%. І тепер кожна сумашедша баба до термінів "они там все психически больные"(!спілкуйтеся з ними, ви будете чути це щодня, адже це щодня ллється з тєлєвізора) і "самоубийцы! все!" ще буде добавляти "насильники! а! ну говорили же!70%". Ніхто нікого і ніколи не опитував. Протокол опитування хай пред'являть. Та невже просто не було кому їх там розігнати чи дати в глаз!!!
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06.12.2020 17:06 Ответить
вони хоч в армії були? там ак 74 скаже так чи ні .
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06.12.2020 17:13 Ответить
При агенте Зеленском постоянные провокации и унижения. Эти провокаторы российскую армию с украинской перепутали.
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06.12.2020 17:20 Ответить
Двадцять манекенів і три лесбіянки зібрались на площі, щоб провести багатолюдну демонстрацію проти сексуальних домагань в армії.
Маразм.
Люди "нетрадиційної сексуальної орієнтації" мають порушення, які викликають нездорову "суспільну активність".
Так от здорове суспільство повинно працювати на випередження, звичайно тільки законодавчо, щоб не перезбуджувати цих нещасних осіб.
Потрібні детально розписані законодавчо допустимі норми і межі статевої поведінки, покарання за їх порушення тощо. Причому у всіх сферах життя - як цивільного, так і військового.
Проте у "гендерні" поняття потрібно ввести і законодавчо закріпити розуміння більшості і "сексуальних меншин". Адже більшість суспільства має сексуальні уподобання, які базуються на сімейному партнерстві чоловіка і жінки. Звичайно, меншості існують, і це факт. Проте демократія - це коли меншість не може диктувати свою волю більшості і цій більшості підкоряється.
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06.12.2020 17:29 Ответить
специально под праздник подгадали???
совпадение? не думаю
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06.12.2020 17:36 Ответить
Компанія "Манєкєн Інтернешнл" провела рекламну акцію своєї продукції.

"Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві - Цензор.НЕТ 7501
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06.12.2020 18:09 Ответить
Це інсталяція на честь 4-х ухилянь Зеленського від служби в армії? Сподівалися, що після 5-ї повістки він однострвй надіне? Марно. "Ні - це значить тільки ні."
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06.12.2020 20:40 Ответить
Служив в СА 8р. Були жінки на посадах в штабі, в звязку, всякі прод- і вєщ.служби. Ніхто до них не чіплявся, ну хіба що в чурок очі загорялись. Котра хотіла то за бажанням заводила собі стосунки - хто по любові хто з вигоди.
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06.12.2020 18:36 Ответить
Служив в СА

Ты еще вспомни про то, как офицеры царской армии за честь женщин на дуэлях стрелялись ...
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06.12.2020 21:28 Ответить
Класика - що у кого болить той про те і говорить.
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06.12.2020 18:42 Ответить
Валериія ти молодець. А цей неповноцінний Віктор Іванів, напевно, є жертвою дитячих сексуальних знущань. От так він ніби мстився іншим, що з ним зробили і як над ним знущались.
А Цензору треба було б бути об'єктивним і вказати прізвище виродка.
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06.12.2020 19:04 Ответить
Це ЛГБТню просовують такими "турботами"
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06.12.2020 19:06 Ответить
Та ні, то у кацапів зараз грошей немає на "настаящіє ЛГБТ пратєсти" в Україні, отож вони й збирають таке гімно за 3 тисячі баксів, п"ять курв та п"ть манекенів + одяг та проїзд на мєтро + заробіток за день 1000 гр. Залишок собі на карман.
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06.12.2020 19:35 Ответить
Стопудофф. Ща по кисельТВ и сепарским каналам покажут, что "в Киеве прошёл массовый митинг против сексуальных домогательств в армии карателей".
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06.12.2020 20:43 Ответить
Вже показали, і не тільки на Кісіль-ТВ а й ще у Європі.
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06.12.2020 20:55 Ответить
короче. нехрен бабам там жопой крутить.
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06.12.2020 19:46 Ответить
Не вовремя и не к месту. Что нельзя в другое время, та хоть каждый день! Нет надо именно в праздник посрать. Не хватает ещё ЛГБТ ведь среди военных есть такие наверно.
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06.12.2020 20:17 Ответить
А давайте запитаємо про тему "Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві - Цензор.НЕТ 6690 Y "Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві - Цензор.НЕТ 6690 в армії у самої Оле́на Леоні́дівна Білозе́рська - З 2014 року - учасник російсько-української війни (снайпер) у складі ДУК «Правий сектор» та Української добровольчої армії. З жовтня 2018 - офіцер Збройних Сил України.
Ну за 6 років хоч одна спроба домагання повинна відбутись, теоретично. Тай обстановка для гвалтівників сприятливі - кругом добровольці без фамілій і документів, міняються через день, начальників, прокурорів немає - анархія.
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06.12.2020 20:27 Ответить
Так какие-то домогательства точно есть. Люди везде одинаковые. Но стремление выделять армию как источник домогательств это манипуляция этих самых Amnesty. Это заказ.
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06.12.2020 21:16 Ответить
Військові України не біжать вранці до сніданку крос 3 км з повною викладкою, не проводиться марш кидок 60 км, не десантуються (!) на воду по такій погоді, - ні вони тільки те роблять що повально злягаються між собою і то у 70% - зґвалтування!!! Армія переважно контрактна, о 17 годині всі йдуть додому, знімають квартири, забирають сім'ї, ростять дітей. Всі медичні військові заклади були б забиті,завалені зґвалтованими, побитими, рваними ранами, але жодного зламаного нігтика! Не дуже то і приховаєш у в/ч. І що за примітивні у нас читачі: "хз,хз..." Жителі Києва, чому не піймали оцих с...чок?чому це все не наказане
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06.12.2020 23:28 Ответить
І так і залишиться ненаказаним?
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06.12.2020 23:33 Ответить
Проблема вирішується дуже просто, армія не жіноча справа. Жінка повинна народжувати, а не воювати.
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07.12.2020 09:06 Ответить
Прекрасна акція на день ЗСУ. Просто пречудово в найкращих традиціях ФСБ підігнана цифра - 70%, в Кагарлицькому відділі поліції, де гвалтували жінку у самому відділку мабуть менший відсоток "свідків". Раніше популярними були шеврони "93%", зараз очевидно їх наздоженуть "70%".
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07.12.2020 09:28 Ответить
Перепрошую шановне панство, та че часом не та сама "Аместі інтернешинал", яка два роки шукала в Україні не існуючі "таємні тюрьми СБУ" ?

"Активісти-глобалісти по визову".

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07.12.2020 11:19 Ответить
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