Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! ФОТО

Посольства Канады и Великобритании в Украине по случаю Дня ВСУ поздравили украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Посольство Канады от имени всех канадцев присоединяется ко всем украинцам, чтобы отметить День Вооруженных сил. Мы признаем поддержку украинских мужчин и женщин в военной форме, которые мужественно защищают свою страну от российской агрессии", - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

В посольстве напомнили, что Канадские вооруженные силы поддерживают Украину в рамках программы сотрудничества в области военной подготовки с 1992 года. Эта программа помогла укрепить потенциал и повысить профессионализм Вооруженных сил Украины с помощью индивидуальных учебных курсов, в которых участвуют более 3000 человек.









"Пять лет назад Канада заняла осознанную позицию в поддержке борьбы Украины с российской агрессией, предоставив оборудование и обучив Вооруженные силы. Сегодня OP UNIFIER, миссия Канады по обучению в Украине, работает в десятке пунктов, помогая бригадам во время подготовительных тренировок и поддерживая профессионализацию ВСУ посредством индивидуального обучения и наставничества. Уровень подготовки военнослужащих повысился, и мы уверены, что Вооруженные силы Украины находятся на пути к оперативной совместимости с НАТО", - подчеркнули в ведомстве.

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Посольство Великобритании также поздравило украинских военнослужащих.

"От имени Великобритании министр обороны Бен Уоллес и начальник генштаба генерал сэр Николас Картер искренне поздравляют украинцев с Днем Вооруженных сил Украины! Для Британии большая честь работать бок о бок с такими храбрыми солдатами, моряками, пилотами и гражданскими работниками в сфере обороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали, что будут и дальше развивать тесные отношения следующем году, способствуя движению Украины по евроатлантической траектории и поддерживая ВСУ в защите территориальной целостности страны.