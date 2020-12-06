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Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольства Канады и Великобритании в Украине по случаю Дня ВСУ поздравили украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Посольство Канады от имени всех канадцев присоединяется ко всем украинцам, чтобы отметить День Вооруженных сил. Мы признаем поддержку украинских мужчин и женщин в военной форме, которые мужественно защищают свою страну от российской агрессии", - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

В посольстве напомнили, что Канадские вооруженные силы поддерживают Украину в рамках программы сотрудничества в области военной подготовки с 1992 года. Эта программа помогла укрепить потенциал и повысить профессионализм Вооруженных сил Украины с помощью индивидуальных учебных курсов, в которых участвуют более 3000 человек.

Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! 01
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! 02
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! 03
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! 04

"Пять лет назад Канада заняла осознанную позицию в поддержке борьбы Украины с российской агрессией, предоставив оборудование и обучив Вооруженные силы. Сегодня OP UNIFIER, миссия Канады по обучению в Украине, работает в десятке пунктов, помогая бригадам во время подготовительных тренировок и поддерживая профессионализацию ВСУ посредством индивидуального обучения и наставничества. Уровень подготовки военнослужащих повысился, и мы уверены, что Вооруженные силы Украины находятся на пути к оперативной совместимости с НАТО", - подчеркнули в ведомстве.

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Посольство Великобритании также поздравило украинских военнослужащих.

"От имени Великобритании министр обороны Бен Уоллес и начальник генштаба генерал сэр Николас Картер искренне поздравляют украинцев с Днем Вооруженных сил Украины! Для Британии большая честь работать бок о бок с такими храбрыми солдатами, моряками, пилотами и гражданскими работниками в сфере обороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали, что будут и дальше развивать тесные отношения следующем году, способствуя движению Украины по евроатлантической траектории и поддерживая ВСУ в защите территориальной целостности страны.

Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! 05

Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! 06
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Топ комментарии
+26
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 4761

вітаємо воїнів разом ! та дякуєм за привітання !!! будьмо!!!
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06.12.2020 15:58
+25
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 6784
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06.12.2020 15:59
+22
Годно, щира повага
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06.12.2020 15:50
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Годно, щира повага
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06.12.2020 15:50 Ответить
Оценку дает Канада и Британия, Честь работать с вами, вот какой у нас главнокомандующий, президент, слуга народа. С таким не стыдно жить в стране.
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06.12.2020 15:51 Ответить
тю.. а мы подумали это они украинским воинам так сказали....
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06.12.2020 15:55 Ответить
Думать можно, что хочешь, а какой командир, такой и воин, какой главнокомандующий, такая и армия.
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06.12.2020 16:04 Ответить
главное, уметь читать между строк и пробегать между каплями неросы !
хотели б поздравить великого гавнокакбыкомандующего так бы и написали....
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06.12.2020 16:11 Ответить
А что, они могут работать без главнокомандующего? Это наша армия, с нашим президентом - главнокомандующим. Сильная страна, сильная армия, С ПРАЗДНИКОМ.
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06.12.2020 16:33 Ответить
не хочется вас как-то расстраивать...
ну как бы...как раз с новым главнокакбыкомандующим... именно с работой у наших воинов и не сложилось... у них даже БПЛА поотбирали, чтоб они по врагу не работали ...
а Армия действительно стала сильной именно благодаря воинам, патриотам, добробатам, волонтерам... и совсем не за последние полтора года, с новым... явамнелохомкакимто ))))
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06.12.2020 17:09 Ответить
Не хочу вас расстраивать, даже, волчья стая без вожака не стая и может погибнуть от голода. Какой главнокомандующий, такая и армия, даже с лучшими воинами, с патриотами. Возьмем последние события, главнокомандующий Янукович, что не было воинов, патриотов, были, но главнокомандующего не было, результат на лицо. На голом энтузиазме далеко не уедешь, это так коротко.
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06.12.2020 17:36 Ответить
ну смотря с каким вожаком ))) (про януковича нормально сказано)
думаю, волки не выберут шакала (даже чтобы проголосовать против старого волка))))
а дрессированным (зомбированным) волкам, вожак и не нужен - их кормят с руки (правда все больше сказками о сытой жизни, когда шапито поедет на гастроли))))
и самое главное...в 2014 как раз на голом энтузиазме и горячем патриотизме и становилась на ноги Армия (не в кабинетах и на паркетах...)
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06.12.2020 17:54 Ответить
Нормально сказано, про старого волка, вот и заменили, потому что, тоже с руки начал кормится.
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06.12.2020 18:22 Ответить
заменили на циркового шакаленыша??
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06.12.2020 18:30 Ответить
Зі святом "зі сльозами на очах"...

-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!

-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!

-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
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06.12.2020 16:57 Ответить
ЗЕ-банді (нагадування )...

-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
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06.12.2020 16:58 Ответить
Хороший троллинг
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06.12.2020 16:15 Ответить
Вітаю, ВОЇНИ !
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06.12.2020 15:52 Ответить
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 4761

вітаємо воїнів разом ! та дякуєм за привітання !!! будьмо!!!
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06.12.2020 15:58 Ответить
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 6784
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06.12.2020 15:59 Ответить
Щира подяка Північно-Американським друзям !!!)))
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06.12.2020 16:22 Ответить
разом кацапа легше бити!.... подяка та вітання....
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06.12.2020 16:34 Ответить
Для Британии большая честь работать бок о бок с такими храбрыми солдатами, моряками, пилотами и гражданскими работниками в сфере обороныИсточник: https://censor.net/ru/p3235278

Срочно предлагаю провести референдум о входе Украины в состав Великобритании!!! Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! - Цензор.НЕТ 6276
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06.12.2020 16:35 Ответить
Слава Украине и Героям. И слава Канаде. Никто кроме Украинцев не может сделать Украину.
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06.12.2020 20:51 Ответить
Канада, Британия, США как всегда на уровне... Европа откровенно разочеровала... Особенно доставляет их сюсикание с кацапами...
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06.12.2020 21:01 Ответить
Посольство Канади висловилося вітання від імені усіх канадців і долучається до усіх українців.
А в Україні українців ділять. І змі (Цензор, наприклад, не вітав усіх українців з Днем Незалежності, та й з Новим Роком, здається, теж), і саме населення.
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07.12.2020 00:15 Ответить
Вітаємо наших Воїнів! Пишаємося!

Золотий генофонд України!!!
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07.12.2020 00:21 Ответить
 
 