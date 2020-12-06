Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольства Канады и Великобритании в Украине по случаю Дня ВСУ поздравили украинских военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Посольство Канады от имени всех канадцев присоединяется ко всем украинцам, чтобы отметить День Вооруженных сил. Мы признаем поддержку украинских мужчин и женщин в военной форме, которые мужественно защищают свою страну от российской агрессии", - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.
В посольстве напомнили, что Канадские вооруженные силы поддерживают Украину в рамках программы сотрудничества в области военной подготовки с 1992 года. Эта программа помогла укрепить потенциал и повысить профессионализм Вооруженных сил Украины с помощью индивидуальных учебных курсов, в которых участвуют более 3000 человек.
"Пять лет назад Канада заняла осознанную позицию в поддержке борьбы Украины с российской агрессией, предоставив оборудование и обучив Вооруженные силы. Сегодня OP UNIFIER, миссия Канады по обучению в Украине, работает в десятке пунктов, помогая бригадам во время подготовительных тренировок и поддерживая профессионализацию ВСУ посредством индивидуального обучения и наставничества. Уровень подготовки военнослужащих повысился, и мы уверены, что Вооруженные силы Украины находятся на пути к оперативной совместимости с НАТО", - подчеркнули в ведомстве.
Посольство Великобритании также поздравило украинских военнослужащих.
"От имени Великобритании министр обороны Бен Уоллес и начальник генштаба генерал сэр Николас Картер искренне поздравляют украинцев с Днем Вооруженных сил Украины! Для Британии большая честь работать бок о бок с такими храбрыми солдатами, моряками, пилотами и гражданскими работниками в сфере обороны", - говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали, что будут и дальше развивать тесные отношения следующем году, способствуя движению Украины по евроатлантической траектории и поддерживая ВСУ в защите территориальной целостности страны.
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хотели б поздравить великого гавнокакбыкомандующего так бы и написали....
ну как бы...как раз с новым главнокакбыкомандующим... именно с работой у наших воинов и не сложилось... у них даже БПЛА поотбирали, чтоб они по врагу не работали ...
а Армия действительно стала сильной именно благодаря воинам, патриотам, добробатам, волонтерам... и совсем не за последние полтора года, с новым... явамнелохомкакимто ))))
думаю, волки не выберут шакала (даже чтобы проголосовать против старого волка))))
а дрессированным (зомбированным) волкам, вожак и не нужен - их кормят с руки (правда все больше сказками о сытой жизни, когда шапито поедет на гастроли))))
и самое главное...в 2014 как раз на голом энтузиазме и горячем патриотизме и становилась на ноги Армия (не в кабинетах и на паркетах...)
-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!
-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!
-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
вітаємо воїнів разом ! та дякуєм за привітання !!! будьмо!!!
Срочно предлагаю провести референдум о входе Украины в состав Великобритании!!!
А в Україні українців ділять. І змі (Цензор, наприклад, не вітав усіх українців з Днем Незалежності, та й з Новим Роком, здається, теж), і саме населення.
Золотий генофонд України!!!