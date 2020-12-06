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Гражданин Украины на "Шевроле" с российскими номерами тайно вез в Беларусь партию пневматического оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На границе с Беларусью в топливном баке автомобиля, за рулем которого находился гражданин Украины, пограничники обнаружили пневматические винтовки, револьверы и патроны к ним

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, вчера, 5 декабря, ночью в пункт пропуска "Сеньковка" прибыл гражданин Украины на автомобиле Chevrolet российской регистрации.

Направляясь в Беларусь, 46-летний украинец избрал полосу движения "зеленый коридор". Учитывая имеющиеся профили рисков относительно возможного незаконного перемещения товаров и грузов, пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства. Вызвало подозрение и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием.

К общему погранично-таможенному досмотру привлекли служебную собаку пограничников.

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Пес среагировал на автомобиль - в топливном баке обнаружили упакованные в полиэтилен пять пневматических винтовок, пять револьверов под патрон Флобера и две тысячи патронов к ним.

Гражданин Украины на Шевроле с российскими номерами тайно вез в Беларусь партию пневматического оружия 01
Гражданин Украины на Шевроле с российскими номерами тайно вез в Беларусь партию пневматического оружия 02
Гражданин Украины на Шевроле с российскими номерами тайно вез в Беларусь партию пневматического оружия 03

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Мужчина пояснил, что приобрел их в Украине и планировал перепродать в Беларуси.

Сотрудники таможни составили протокол за попытку скрыть перевозку через границу товаров (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). Сейчас автомобиль и обнаруженные предметы изъяты.
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Топ комментарии
+14
Кого пневматом пугать, ментов или тамошних ГэБэшников? Ты их из пневмата, а они, в ответ из огнестрела. Какая-то дешевая провокация от председателя колхоза
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06.12.2020 16:10
+9
Он винтовку в топливный бак засунул? Как?
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06.12.2020 16:15
+7
Сволочи пограничники.На словах поддерживают белорусов,а коснись дела-по рукам бьют.
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06.12.2020 16:08
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Сволочи пограничники.На словах поддерживают белорусов,а коснись дела-по рукам бьют.
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06.12.2020 16:08 Ответить
Мадам! В Беларуси этого барахла столько же, сколько и в Украине.
https://xn--80aab7afh.xn--90ais/catalog/oruzhie/pnevmaticheskoe-oruzhie-minsk/
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06.12.2020 16:15 Ответить
Тогда зачем везли?
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06.12.2020 16:22 Ответить
См. комментарий ниже. Это моя версия. Может еще разница в цене. Но пересчитывать курсы беларуского рубля и гривны просто лень
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06.12.2020 16:28 Ответить
От тільки пневмат у нас можна за 1500 купити, а в них такий 3500.
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06.12.2020 16:29 Ответить
согласен. Зато теперь геморрой на всю голову обеспечен. Могут еще и тачку конфисковать
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06.12.2020 16:32 Ответить
Эта турецкая игрушка ХАТСОН, полтора года назад, стоила 3200, за полторы. можно, купить кацапскую плевалку.
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06.12.2020 16:56 Ответить
З якого то бодуна і хто то підтримує білорусів ? Погранцi ?)
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06.12.2020 17:38 Ответить
Кого пневматом пугать, ментов или тамошних ГэБэшников? Ты их из пневмата, а они, в ответ из огнестрела. Какая-то дешевая провокация от председателя колхоза
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06.12.2020 16:10 Ответить
Он винтовку в топливный бак засунул? Как?
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06.12.2020 16:15 Ответить
Нанотехнологии.
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06.12.2020 16:28 Ответить
Умелые люди, в Запорожце, Камаз примудряются спрятать! Что им стоит какую то винтовку в бак засунуть...
Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 3441
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06.12.2020 18:09 Ответить
цэ не в запорике- нива-шевро..
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06.12.2020 20:18 Ответить
Главное чтобы не забыли все вернуть и извинится.
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06.12.2020 16:19 Ответить
Дав би по таксі й вивіз би хочь бус повний , хочь фуру, ніхто б нічого "не побачив". Не знав чувак усіх деталей як вивезти щось.
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06.12.2020 16:20 Ответить
По воробьям наверно стрелять хотел,их оно можнт травмировать
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06.12.2020 16:27 Ответить
ах лента за лентою набої подавай ......
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06.12.2020 16:30 Ответить
Туда надо цветы и воздушные шарики везти. А также новые дубинки для ментов.
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06.12.2020 16:35 Ответить
Ну всё теперь бацька в безопасности
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06.12.2020 16:40 Ответить
Вызвало подозрение и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием.Источник: https://censor.net/ru/p3235280

А с какого будуна наличие ГБО вызвало у них подозрение???
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06.12.2020 16:46 Ответить
Наверное это была "Тесла"!
Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 487
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06.12.2020 16:48 Ответить
Точно! - з баком!
На виборах був у Молдові - досі дивуюсь, як мене не загребли на границі, адже в мене теж газ стоїть!
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06.12.2020 17:18 Ответить
у кацапья гбо на авто не так популярно как у нас.т.к.там бенз стоит дешевле чем у нас.
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06.12.2020 18:11 Ответить
именно- типа на шниву газ не ставят...(((
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06.12.2020 20:19 Ответить
"Патроны" к пневмату... Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 9395
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06.12.2020 17:18 Ответить
"Флоберы" относятся, по классу, к пневматам.
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06.12.2020 18:12 Ответить
Гуманитарный конвой.
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06.12.2020 17:34 Ответить
Теперь Лука нашим погранцам медали выдаст, такую крупную партию "оружия" не пропустили
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06.12.2020 18:20 Ответить
Кстати просмотрел белорусский сайт и не нашел там Флоберов. На России Флоберы по моему тоже не продаются. Да и класс пневматических винтовок мог быть такой что они запрещены в РБ и России, у нас кстати тоже винтовки класса супер магнум собирались запретить, не интересовался в последнее время.
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06.12.2020 18:47 Ответить
Ну человек для детского тира вёз. Игрушки уже таможня изымает!
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06.12.2020 19:29 Ответить
отобрать. заменить эту хрень ак-рпк-пк-рпг+++, -и отправить тайными задними проходами...= тогды и бяларуссы трохи воспрянут духом)))
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06.12.2020 20:12 Ответить
..ну с бк, есс-но)))
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06.12.2020 20:15 Ответить
 
 