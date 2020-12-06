Гражданин Украины на "Шевроле" с российскими номерами тайно вез в Беларусь партию пневматического оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Беларусью в топливном баке автомобиля, за рулем которого находился гражданин Украины, пограничники обнаружили пневматические винтовки, револьверы и патроны к ним

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, вчера, 5 декабря, ночью в пункт пропуска "Сеньковка" прибыл гражданин Украины на автомобиле Chevrolet российской регистрации.

Направляясь в Беларусь, 46-летний украинец избрал полосу движения "зеленый коридор". Учитывая имеющиеся профили рисков относительно возможного незаконного перемещения товаров и грузов, пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства. Вызвало подозрение и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием.

К общему погранично-таможенному досмотру привлекли служебную собаку пограничников.

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Пес среагировал на автомобиль - в топливном баке обнаружили упакованные в полиэтилен пять пневматических винтовок, пять револьверов под патрон Флобера и две тысячи патронов к ним.







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Мужчина пояснил, что приобрел их в Украине и планировал перепродать в Беларуси.

Сотрудники таможни составили протокол за попытку скрыть перевозку через границу товаров (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). Сейчас автомобиль и обнаруженные предметы изъяты.