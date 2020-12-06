Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
По спецлинии "102" 6 декабря в 14:00 поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев Броварского района Киевщины упал самолет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, на место выезжали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, спасатели и медики.
"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
сколько ж времени прошло между двумя кадрами ?
просто обычный вопрос... без подвоха... или так не интересно?
спасибо за ответ. (думаю все возможно - 1 - 3 часа и поле "поплыть" легко может, до грязи)
ну ведь нормально жеж выслушать версии.. без обвинения друг друга в Бог знает чем? )))
(спасибо)
Какая то расхлябанность и со стороны публикации, да со стороны правоохранителей: пиши по ч. 2 ст. 276 ,а там разберёмся.
Оно, конечно, класно.
Но, блин, ну его нахер, такую смерть.
Оно ведь глупо.
Включая налоги ЕС
Видимо летели на свои дачки в Конча-Заспу.
Щоб вони усі всралися та не переставали срати до Віку.