РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11267 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
11 780 48
Киевская область (3540) Нацполиция (15762) самолет (3350)

Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

По спецлинии "102" 6 декабря в 14:00 поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев Броварского района Киевщины упал самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, на место выезжали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, спасатели и медики.

"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция 01
Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция 02

Также читайте: Приговор первой инстанции по делу генерала Назарова обоснован, просим оставить в силе, - прокурор Крым

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Здається не впав, а здійснив аварійне приземлення.
показать весь комментарий
06.12.2020 19:58
+14
наші люди в булочну на легкомоторних літаках не літають Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7132
показать весь комментарий
06.12.2020 19:52
+8
Тока на вертальотах
Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6378
показать весь комментарий
06.12.2020 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наші люди в булочну на легкомоторних літаках не літають Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7132
показать весь комментарий
06.12.2020 19:52 Ответить
Тока на вертальотах
Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6378
показать весь комментарий
06.12.2020 20:29 Ответить
Мажоры летают им пох Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5287
показать весь комментарий
06.12.2020 20:31 Ответить
Твои из совка может и нет. А легкий самолетик б\у, около пятнашечки зелени стоит ,не так и много .В Европе права на него ,за неделю получают ,берут в аренду в аэроклубе и летают куда хотят . Овца. Смотрите https://www.youtube.com/watch?v=Joq6QU9Fm3Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
показать весь комментарий
07.12.2020 07:58 Ответить
Санди - Респект за комментарий
показать весь комментарий
07.12.2020 12:13 Ответить
Будуть жити. Ушкоджень кабіни пілота значних немає.
показать весь комментарий
06.12.2020 19:52 Ответить
Здається не впав, а здійснив аварійне приземлення.
показать весь комментарий
06.12.2020 19:58 Ответить
Наверное он жёстко преземлился, а не упал?
показать весь комментарий
06.12.2020 19:58 Ответить
Мотор отказал, садились на брюхо. Лопасть целая. Не вращался пропеллер при посадке.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:09 Ответить
А вот стойки шасси вывернуты - непонятка. Если движок заглох при заходе на посадку - простительно. А если садились на пашню, и выпустили стойки - жирная двойка пилоту. Могли вообще убиться.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:12 Ответить
у 33-го бичкрафт монанза шасси складные..(((
показать весь комментарий
06.12.2020 20:34 Ответить
Добре що живі. А ще, хто і в які гроші влетів на пошкодження літака ? Такі нові починаються зі 100тис.дол., Б/У з 40тис.дол
показать весь комментарий
06.12.2020 20:15 Ответить
две фотки одного события - и разные ...на одной легкий снежок..на другой совсем снега нет...
сколько ж времени прошло между двумя кадрами ?
показать весь комментарий
06.12.2020 20:16 Ответить
при чем тут зрада и подстава?
просто обычный вопрос... без подвоха... или так не интересно?
показать весь комментарий
06.12.2020 20:23 Ответить
литак тот же..= номера читаем внимательнее- прошло м.б. 0.5-1-2ч- самое большее, на солнце легкая пороша аннигилировалась...
показать весь комментарий
06.12.2020 20:26 Ответить
я увидел что и самолет тот же и поле то же...просто чисто любопытствующий вопрос (интересно сколько прошло времени..и все! без политики и подковырок)
спасибо за ответ. (думаю все возможно - 1 - 3 часа и поле "поплыть" легко может, до грязи)
показать весь комментарий
06.12.2020 20:32 Ответить
немного не так - солнце встает (восходит) с востока...- фото с разных градусов и сторон - с той стороны , что с вечера дул ветер , и прихватило - остаток наморози от тумана и инея.... Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4753- чистая физика
показать весь комментарий
06.12.2020 20:56 Ответить
и Ваш ответ засчитан!
ну ведь нормально жеж выслушать версии.. без обвинения друг друга в Бог знает чем? )))
(спасибо)
показать весь комментарий
06.12.2020 21:01 Ответить
Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6578
показать весь комментарий
06.12.2020 21:10 Ответить
Виходячи з довжини тіней багато часу пройти не могло. А от знімки зроблено з діаметрально різних позицій. Вітер покладе такий сніг у ріллю з одного боку. З протилежного боку той сніг видно не буде.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:32 Ответить
дуже цікаво... як добре вміти міркувати і помічати (спостерігати) а не тільки вбачати щось погане в простому запитанні. (дякую за Вашу відповідь)
показать весь комментарий
06.12.2020 20:39 Ответить
все вірно
показать весь комментарий
06.12.2020 20:57 Ответить
"Птичку жалко...((("(С)
показать весь комментарий
06.12.2020 20:17 Ответить
А было ли нарушение правил по ч. 2 ст. 276 ? Причины падения самолёта ещё будут установлены, но уголовное производство по статье "нарушение правил" и прочее.
Какая то расхлябанность и со стороны публикации, да со стороны правоохранителей: пиши по ч. 2 ст. 276 ,а там разберёмся.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:21 Ответить
Отжэж, но летают постоянно.
Оно, конечно, класно.
Но, блин, ну его нахер, такую смерть.
Оно ведь глупо.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:24 Ответить
не глупее,чем на зебре быть сбитым недоумком
показать весь комментарий
06.12.2020 20:45 Ответить
Ребят ,а сколько зелени стоит такой девайс без супер наворотов в простой комплектации без холодильника и душевой кабинки с девками Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3645 , хочу на на старость купить и побаловаться Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3393 Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9126
показать весь комментарий
06.12.2020 20:37 Ответить
100 тис$ новий, 40 тис$ б.у.
показать весь комментарий
06.12.2020 21:38 Ответить
Понял 100 дней по 1000 БАКСОВ чистыми в день как хорошо быть прокурором ,а ещё лучше судьёй или депом там комплект за год можно заиметь то есть летак ,яхту и хамер для охоты Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5549
показать весь комментарий
06.12.2020 21:48 Ответить
Судьям и прокурорВам, сразу на целую эскадрилью заносят... Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5299
показать весь комментарий
07.12.2020 09:38 Ответить
б/у Год: 1986; ТТАФ: 4450h; Тип: одиночный пропеллер; Местонахождение: Франция, lyon, lfhv; IFR сертификат, IFR установлено, Всегда в ангаре; Номер регистратии: F-GRMB € 180.000

Включая налоги ЕС
Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6070
показать весь комментарий
06.12.2020 22:15 Ответить
Ладно я пошутил, а вы мне предложения, словно я родственник Тодурова или Шокина Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2037
показать весь комментарий
06.12.2020 22:21 Ответить
Адвокаты, они жулики, не бери у него, он цену завысил, бери у меня, у меня дешевле... Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5375
показать весь комментарий
07.12.2020 09:36 Ответить
Та Пох шо **********. Лишь-бы нормальных людей внизу на земле не поубивали.
Видимо летели на свои дачки в Конча-Заспу.
Щоб вони усі всралися та не переставали срати до Віку.
показать весь комментарий
06.12.2020 20:45 Ответить
... самолёт американской регистрации. К Конче Заспе не имеет никакого отношения. Прилетел в Украину с Инсбрука через Львов и Борисполь. Пилот и пассажир американцы. Возбуждение уголовного дела полудурками в полицейской форме Украины ..да ещё по статье..нарушение правил полётов.... ещё раз показало ..что наша полиция это сборище тупых и полоумных дурачков. И это американское посольство обязательно выскажет главному полицейскому Украины. Хотя чему удивляться... если у него в советниках ходил полоумный Кива!!!!))))
показать весь комментарий
06.12.2020 21:19 Ответить
То что Кива ходил в советниках, то фигня! Гораздо хуже что Кива ходил в ментах...
показать весь комментарий
06.12.2020 21:42 Ответить
Про кивка ,то что дрочил в зале рады пропускаем ,но то что переписывался с придурком жириком мечтавшим стереть с лица земли Украину это пистец кивок тупо предатель и должен отбывать в местах
показать весь комментарий
06.12.2020 22:27 Ответить
Да ему лечится в психушке нужно, оно больное на голову, таких не садят.
показать весь комментарий
07.12.2020 09:43 Ответить
Так, дійсно. Бортовий номер - США.

Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1211
показать весь комментарий
06.12.2020 22:16 Ответить
Понапокупают всякого говна,того и гляди,чтоб на голову не свалилось ведро с болтами доисторическое.
показать весь комментарий
06.12.2020 21:29 Ответить
В США считается нормальным летать на таких 50летних самолетах. Это же не автомобили.
показать весь комментарий
06.12.2020 22:21 Ответить
Добре,що хоч живі залишились.
показать весь комментарий
06.12.2020 21:37 Ответить
Сколько стоят такие самолеты в Украине: https://www.youtube.com/watch?v=Ez8qHJut2kY
показать весь комментарий
06.12.2020 22:10 Ответить
Тоже смотрю Владимира Васильева. Интересно, познавательно, увлекательно.
показать весь комментарий
06.12.2020 22:27 Ответить
 
 