Первую в мире прививку от COVID-19 вне испытаний получила 90-летняя уроженка Северной Ирландии. ВИДЕО+ФОТО

В Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, получившим вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

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Миссис Кинан, которая живет в городе Ковентри в Великобритании уже шесть десятилетий, но родом из Энинискиллена, Северная Ирландия, получила вакцину от медсестры Мэй Парсонс в городской университетской больнице в 6:31 по местному времени.

Она сказала, что быть первым человеком, получившим вакцину, - это "привилегия" и "лучший подарок на день рождения, который я могла пожелать", поскольку это означало бы, что она могла бы провести время со своей семьей и друзьями в Новом году "после того, как большую часть года была одна".

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Напомним, сегодня Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от COVID-19.