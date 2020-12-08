Первую в мире прививку от COVID-19 вне испытаний получила 90-летняя уроженка Северной Ирландии. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
В Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, получившим вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний.
Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
Видео DW
Миссис Кинан, которая живет в городе Ковентри в Великобритании уже шесть десятилетий, но родом из Энинискиллена, Северная Ирландия, получила вакцину от медсестры Мэй Парсонс в городской университетской больнице в 6:31 по местному времени.
Она сказала, что быть первым человеком, получившим вакцину, - это "привилегия" и "лучший подарок на день рождения, который я могла пожелать", поскольку это означало бы, что она могла бы провести время со своей семьей и друзьями в Новом году "после того, как большую часть года была одна".
Напомним, сегодня Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Назовите мне, пожалуйста, наименования вакцин ну или хотя бы то, от каких они болезней - которые были произведены компанией BionTech до создания вакцины от ковид.
Спойлер: Да, они ранее не занимались разработкой вакцин. Прям как те ребятки, что сваяли бормотуху от бармалея.
Британская AstraZeneca сделала вакцину от ковид. Не понимаю зачем, при этом, им вакцина от Pfizer
у.. проклятые мигранты, заполонили всю Европу, ишь ты, биотехнологически екомпании создают..
а москали думают, что мигранты сплошь немок насилуют
https://www.dw.com/ru/vakcinu-biontech-sozdali-nemeckie-uchenye-s-tureckimi-kornjami/a-55562867
Есть событие. Производство вакцины компанией, которая ранее их НИКОГДА не производила. Вне зависимости от того, где это сделано - это = фактор риска.
С таким подходом вакцины от ковида никто не делал до этого , тогда это тоже фактор риска
Послушай, форумный умник - назови мне вещество, которое использовалось в качестве плацебо при РКИ для этой вакцины в ходе "ряда испытаний".
Или тебе этикетки красивой остаточно и того что она сделана в Британии?
Не?
И чему вас там в Ольгино учат...
через какое время после регистрации обычно публикуется отчет?
Кстати, где поглядеть на вкладыш к этой вакцине (в нем кстати как за пишутся и некоторые детали по РКИ)? Ну Вы же эксперт судя по критическому тону)) А следовательно в курсе.
Скиньте ссылочку, а?
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/drug-trials-snapshots
ты легко можешь убедиться, что там приведены самое позднее испытания 2019 г.
За 2020 г. вообще ничего.
Полагаешь, что испытания в 2020 г. вообще не проводились?
Жизнь остановилась, что-ли?
Да нет. Не остановилась.
Просто публикуют отчеты ПОЗЖЕ.
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Единственное, что там слово drugs... Вот не знаю, идет ли вакцина в том же разделе, что и лек-формы.
ты реально нас за дебилов держишь?
Давай ссылочку на вкладыш по вакцине этой. Ты ж просил ссылочку на испытания? Я дал. Твой черед.
ИА что касается результатов КИ по вакцинам Пфайзера и Модерны и Биотеха - буржуи умеют нести ответственность за свои слова - на кону миллиарды баксов.
А РФ на всех плевать. И тем более РФ не публикует результаты своих КИ по Спутнику. Потому что они попросту еще не закончены. Это массовое тестирование и есть бесплатное КИ спутника. Потому Путин им еще и не вакцинировался.
Заметь, я не говорю, что скажем пфайзер - гуано, с дерьмо от бармалея - гут.
И то и другое... гуано
ВСЕ ДАВНО ОПУБЛИКОВАНО. тебе об этом в Ольгино сказать забыли.
По первым результатам испытаний, опубликованным BioNTech 9 ноября, эффективность вакцины превышала 90 процентов. Независимый Комитет по мониторингу данных (Data Monitoring Committee, DMC) объявил об отсутствии серьезных проблем с безопасностью у германо-американской вакцины
.На, почитай. И заодно Кокрейна полистай
Я о безопасности.
A data monitoring committee (DMC) is a group of clinicians and biostatisticians appointed by study sponsors
))) Оччень интересно взглянуть на этих спонсоров.
По сути: заставляют, ограничивая мои права. Например, непривитого ребенка могут не путить в садик. Хотя вакицна по идее надежно защищает привитых и если непривитый заразится - то им ничего не станется.
BioNTech только профинансировал ее создание и прозводство.
Успокойся уже, пердак свой мокшанский притуши.
Так что в столицах ведущих индустриально развитых стран уже с лета связывали большие надежды с этой немецко-американской вакциной. Впрочем, в известной мере она еще и турецкая: компанию BioNTech и ее вакцину создали выходцы из семей трудовых мигрантов - Угур Шахин (Ugur Sahin) и его жена Озлем Тюречи (Özlem Türeci).
Профессор Угур Шахин, владеющий 18 процентами акций этой фирмы, имеющий свыше 60 патентов и входящий в список 100 богатейших жителей Германии, родился в Турции и четырехлетним мальчиком приехал в Кёльн, где его отец был гастарбайтером на автозаводе Ford. После окончания школы он поступил на медицинский факультет Кёльнского университета и очень быстро увлекся иммунологией. "У нас до 16 часов были занятия, после чего мои товарищи расходились по домам, а я поднимался в лабораторию и работал там до 9-10 вечера, а порой и до 4 часов утра", - вспоминает 54-летний ученый и предприниматель.
Профессор Угур Шахин в лаборатории своей компании BioNTech в Майнце
В 1992 году Угур Шахин защитил диссертацию, после чего работал в Кёльне врачом в университетской клинике и много занимался гематологией и онкологией: борьба с раком привлекала его с ранних студенческих лет. Затем его пригласили в Саарский университет, где в 1999 году он стал профессором. Там он познакомился со своей будущей женой, студенткой медицинского факультета Озлем Тюречи, дочерью врача, приехавшего в Германию из Стамбула. По ее словам, она с детства не представляла себе иной профессии, чем врач. О предпринимательстве она в тот момент еще не думала.
Однако уже 2001 году, за год до свадьбы, Угур Шахин и Озлем Тюречи, переехав в Майнц на работу в университетской клинике, основали там свою первую биотехнологическую фирму Ganymed Pharmaceuticals с целью разрабатывать иммунотерапевтические препараты от рака. В 2016 году они ее продали за более чем 400 миллионов евро и сконцентрировались на работе во второй своей компании BioNTech, основанной в 2008 году вместе с партнерами тоже в Майнце.Озлем Тюречи - директор по исследованиям и доцент университета
Фирма специализируется главным образом на технологиях и медикаментах для индивидуализированной иммунотерапии от рака и тесно сотрудничает с целым рядом известных европейских и американских фармацевтических компаний. В BioNTech работают порядка 1300 человек из более 60 стран, свыше половины из них - женщины, почти каждый четвертый сотрудник имеет ученую степень. Угур Шахин занимает пост председателя правления, Озлем Тюречи является директором по медицинским исследованиям. При этом оба продолжают преподавать в Майнцском университете.
Озлем Тюречи, специалист в области онкологии, руководит в BioNTech научными исследованиями
Компания BioNTech имела до сих пор четыре небольшие производственные площадки в Германии. В сентябре 2020 года, видя, что тестирование вакцины идет успешно, она стала готовиться к широкомасштабному производству и купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в немецком Марбурге. После его реконструкции мощность предприятия, на котором заняты около 300 человек, может составить 750 млн доз в год.
В октябре 2019 года BioNTech, в которую к тому времени вложился целый ряд крупных инвестиционных фондов, разместила свои акции на американской бирже Nasdaq. Так что к началу нынешнего года, когда мир вдруг узнал о вирусе SARS-Cov-2, у фирмы было достаточно финансовых средств, чтобы, опираясь на свои многочисленные наработки в области иммунологии, сразу же, в середине января, взяться за разработку вакцины. Тем более, что от правительства ФРГ она получила на это 375 миллионов евро.
Поэтому украинские "простые" женщины в рассвете сил выглядят, как британские старухи (не считая накрадных ногтей и тонны краски на потасканом таблоиде).
А в тебе на росії проводять випробування, але не на добровольцях, як у цивілізованому світі, а відразу на великих прошарках населення.
Обставлено как высадка на Луну. Это маленький укол для человека, но большая клизма для всего человечества. Пиардемия.
Але всі побачуть, що вакцина - безпечна. Адже не дарма, як сказав один коментатор, "Обставлено как высадка на Луну. Это маленький укол для человека, но большая клизма для всего человечества. Пиардемия."
С этими прививками нужно выждать как можно дольше, чтобы узнать их последствия для привитых особей. А лучше вообще их не делать.