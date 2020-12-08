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модернизация (155) танк (1935) Укроборонпром (1209) техника (1547)

Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Львовский бронетанковый завод модернизировал для ВСУ 4 танка Т-64 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"Танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще немало дополнений для более эффективного выполнения боевых задач", - рассказал директор завода Виктор Андрощук.

Модернизацией и ремонтом Т-64 завод занимается только с 2019 года. За это время на заводе восстановили более 50 танков.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ. ФОТОрепортаж

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2 на Львовском бронетанковом модернизировали впервые. Эта машина создана на базе БМП и предназначена для эвакуации и ремонта гусеничной и колесной техники в полевых условиях.

"Теперь наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, находящихся на вооружении ВСУ. Более того, у нас готовы производственные площади и вся оснастка для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр"", - добавил Андрощук.

Также на Цензор.НЕТ: "Киевский бронетанковый завод" передал военным партию восстановленных БТР-80

Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром 01
Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
"Не бариги" пафарбували аж 4 танки.
А от коли "крали" було 64:
Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5020
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08.12.2020 15:27
+17
і це все, що вдалося отримати в рамках держоборонзамовлення? Більше не проплатили?
Де гроші, зелень?
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08.12.2020 15:16
+14
Сейчас в геометрической прогрессии растут только долги Украины и щеки Зеленского. Тут, несомненно, есть какая-то связь... Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8303
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08.12.2020 15:51
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Правила форума Совет форумчан
і це все, що вдалося отримати в рамках держоборонзамовлення? Більше не проплатили?
Де гроші, зелень?
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08.12.2020 15:16 Ответить
Жодного танку до рівня Т-64БМ Булат з 2013 року не модернізували!
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08.12.2020 15:36 Ответить
Иди модернизуй и свали с Цензора, убогий!
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08.12.2020 15:43 Ответить
Как же он задрал)
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08.12.2020 16:09 Ответить
Народ, предлагаю отправлять этого игорька сразу в спам под любой темой с любым комментарием. От него одна тупость исходит, нахрена идиотскими комментами ленту засорять?
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08.12.2020 19:25 Ответить
А что, такому тупому как ты в глаза правда мочой брызнула?)))
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08.12.2020 17:49 Ответить
Сегодня вторник а ты до сих пор не вернулся в свою палату. Недоработка санитаров.
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08.12.2020 16:12 Ответить
"Укроборонпром" планує витратити на каву для співробітників 373,3 тис. Гривень

https://ukranews.com/news/743280-ukroboronprom-zakupka-kofe-na-373-tys-griven-v-2021?fbclid=IwAR2JO2p6wZdmcpfNLiQzqSTERPnljjEmku0NJXJZorh21y7zRlckIUeGe0o

А чому так "сором'язливо"... ?

-А на бекон-хамон, віскі, ікру, черепашу юшку-акулячі плавники - для тилових пацюків , де.., "задоволення потреб"?

-Не вистачило коштів? Невже фронтовики в окопах все випили та з'їли? Чи їм лише перловку з черв'яками?

-А ракетні замовлення, тепловізори, якісні броники, патрони-снаряди - чому ж ви, сволото, "забули" профінансувати?

Їм, падлюкам, при таких ділах і зарплатах... бачте ще й безплатну каву подавай !!!
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08.12.2020 19:27 Ответить
хвастаться таким мизером, причем даже не новыми танками а отремонтированным старьем с модными обвесами, в то время когда весь мир стремительно включается в гонку ударных беспилотников - просто какой то позор(с) Надеюсь осознание этого придет к нынешнему Генштабу придет не после того, как вероятный противник перещелкает все эти модернизированные коробочки еще во время заправки в ангаре
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08.12.2020 15:20 Ответить
они покрасили старие танки и отмыли куча бабла на етом
теперь гдето в испании купять себе дачи
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08.12.2020 15:35 Ответить
Игореша, не хватает твоего экспертного мнения про рекордное финансирование и реформирование армии😂
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08.12.2020 15:22 Ответить
Сейчас этот невостребованный специалист подтянется строчить свой бред.
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08.12.2020 15:25 Ответить
Если бы сейчас у руля был бы Онотоле, то весь мир покупал бы у нас новейшее вооружение. Как-то так...)))
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08.12.2020 15:25 Ответить
Про звезду смерти не надо забывать! Это самое нужное и современное. Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3708
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08.12.2020 19:27 Ответить
Действительно, где Igog L , это же корифей по всем возможным вопросам! Без его кала никак не получится разобраться в этом вопросе!
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08.12.2020 15:30 Ответить
Он на ветке про Шабуню воюет Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 2312
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08.12.2020 15:31 Ответить
Что-то запестрили новости о модернизации и поставках. Кто-то в министерство собрался.))
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08.12.2020 15:23 Ответить
А что тут понимать?! Конец финансового года, оборонный заказ провален, но если в самом конце показать поставку 4 танков и еще чего нибудь, то сложится впечатление, что их поставляли весь год и это лишь одна из партий. Просто создают видимость работы. Не удивлюсь, если модернизацию, закончили еще пару месяцев назад и просто тянули с приемкой, чтобы новость была под конец года. (уверен, что в течении месяца, будет еще 2-3 новости о передаче техники)
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08.12.2020 15:35 Ответить
Согласен. К сожалению одно очковтирательство и показуха.
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08.12.2020 15:38 Ответить
ця новина для балансу з новиною про автівки для МОУ.
От, бачите, і військовослужбовцям теж техніку підігнали..
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08.12.2020 15:23 Ответить
Раньше ольгинские так любили попрекать Пороха "оплотами", но за последние полтора года, якобы ,учитывая отсутствие коррупции и т.д, совсем не спрашивают преЗЕдента о сотнях "оплотов", не поступивших в войска....к чему бы это?...
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08.12.2020 15:26 Ответить
15 минут работы для Байрактара.
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08.12.2020 15:27 Ответить
"Не бариги" пафарбували аж 4 танки.
А от коли "крали" було 64:
Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5020
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08.12.2020 15:27 Ответить
Это по зеленски называется "покончить с теми временами, когда магазины Рошен росли в геометрической прогрессии"
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08.12.2020 15:37 Ответить
Сейчас в геометрической прогрессии растут только долги Украины и щеки Зеленского. Тут, несомненно, есть какая-то связь... Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8303
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08.12.2020 15:51 Ответить
Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6152 Не обмовляйте велічайшего. Про прогресію він нічого не казав. Він такого слова не знає.
"Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
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08.12.2020 16:09 Ответить
То есть магазины росли во всех геометрических размерах. Над ними вторые этажи надстраивали и сарайчики пристраивали?
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08.12.2020 19:00 Ответить
Багатоповерхівки.
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08.12.2020 19:11 Ответить
да, да, да. два слова: Иловайский котёл.
где были эти танки и прочая техника? там где она была нужна? неа - на параде. в то время как пацанов убивали.
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09.12.2020 17:02 Ответить
Ех, хіба то цікаво, коли щомісяця пишеться, шо той чи інший завод передав до війська скільеи то бронетехніки чи літаків? От раніше було раз на рік чи еа півроку з помпою та сивочолим гетьманом з полум'яною промовою!
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08.12.2020 15:29 Ответить
Ну і..? Скільки ж штук бронітехніки і літаків передав зЕзідент, в цілому, за півтора роки?
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08.12.2020 15:33 Ответить
Поясніть мені, будь ласка, чому саме президент повинен передавати техніку до війська?
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08.12.2020 15:44 Ответить
А хто головнокомандувач? Хто відповідає за держбезпеку і ЗСУ?
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08.12.2020 15:58 Ответить
То як там з кількістю переданиї бронетехніки і літаків?
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v

Хоча нинішній зЕзідент нічого з переліченого й не робить. Свої конституційні обов'язки він предав своєму фсбшному завхозу дерьмаку.
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08.12.2020 16:23 Ответить
А де там в написаному про те, що саме президент особисто передає озброєння та техніку до війська?
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08.12.2020 16:54 Ответить
Де там написано, що він не має права цього робити? Тим більше під час війни.
І головне. Скільки ж бронетехніки і літаків було передано армії за час правління зЕзідента велічайшего?
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08.12.2020 17:21 Ответить
Ви помиляєтесь. Якраз завдяки святому Петру у нас не війна, а АТО (ООС), бо якщо війну назвати війною, то путін нападе!
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08.12.2020 17:29 Ответить
А ты Зебуин знаешь как объявляется война и последствия? Первый бы обосрался и орал про ущимление прав и свобод, герой диванный.
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08.12.2020 22:05 Ответить
Ні, зебуін, лише ти знаєш, як розпочинається війна.
Тому не відкривай більше своє оте паща, про війну з кацапами - тобі те твоя свята свиня заборонила
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08.12.2020 22:36 Ответить
Ты Зеалень я спросил как объявляется, а не начинается или чукча не читатель?
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08.12.2020 22:39 Ответить
******! В течении года, было всего пару таких новостей, зато под конец года, решили сделать видимость работы
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08.12.2020 15:39 Ответить
Вы полегче там! А то кацапы в ужасе разбегутся от такого неимоверного количества танков. А если серьезно, то армия в стране, у которой оккупировано 20 % территории, должна была получить не 4 а 400 танков. А так мы еще лет с тысячу будем армию модернизировать.
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08.12.2020 15:32 Ответить
400 танков и армии уровня США получают крайне редко и не быстро.
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08.12.2020 19:02 Ответить
Зєлєнскій в шокє.
Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5557
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08.12.2020 16:03 Ответить
Почему не наваривают противокумулятивные решетки ? Даже россияне выводы сделали и на заводе приваривают, а у нас будут ждать , когда волонтеры сделают.
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08.12.2020 17:35 Ответить
Скажите Царю, что англичане ружья кирпичом не чистят! (С)
Решетки не нужны там, где есть активная броня, в народе "коробочки".
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08.12.2020 22:28 Ответить
Раша: в 2019 получено 400 единиц бронетехники, как новой так и модернизированной.
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08.12.2020 17:48 Ответить
Украина: куплено 300 Джавелинов.
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08.12.2020 22:29 Ответить
Модернизацией и ремонтом Т-64 завод занимается только с 2019 года. За это время на заводе восстановили более 50 танков -- это должен быть объём за месяц, в крайнем случае за полгода. и не отремонтированных, а построенных с нуля. гордиться нечем
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08.12.2020 18:55 Ответить
Гордится нечем, но и потемкинские деревни городить тоже. На 1 млрд. дол. не пошикуешь в закупках. Особенно, если их планируют и проводят дятлы зеленые.
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08.12.2020 19:04 Ответить
при шоколадных дятлах разве было иначе?
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08.12.2020 19:21 Ответить
,,шоколадньіе дятльі" смогли закрьіть рас3,14зженньій овощами контракт с Таиландом.
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08.12.2020 21:26 Ответить
Было не также. Что бы ДОЗ 10 месяцев утверждали и все программы развития вооружений саботировали. В результате, количество закупленного вооружения существенно снизилось. И где зелёный боеприпасный завод? Где закупки ракетных комплексов? Где 100 Оплотов? Бариги зелёные провал за провалом демонстрируют.
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09.12.2020 01:37 Ответить
безотносительно к полит.предпочтениям - про завод боеприпасов я слышал с 2014 или 2015 года. а про оплоты все власти рассказывали/ют.
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09.12.2020 16:04 Ответить
Мне лично все равно, кто и что говорил в 2015. Я вижу, что есть дефицит некоторых видов боеприпасов, а его не планируют закрыть строительством завода. Только докупают понемногу в Восточной Европе. Значит саботажники зеленые. Если уже 2 года свои яйца лижут и ничего не планируют, то производства не будет и в 2030-м. Оплотов нет как готового чисто украинского танка. Плюс он устарел в концепции 20-летней давности. Тут ничего в ближайшие 5 лет интересного не произойдет. Максимум, пробные образцы для покатушек.
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09.12.2020 16:58 Ответить
ну так почему в 2015 не построили? стало быть саботажники были шоколадными, а теперь саботажники зеленые.
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09.12.2020 17:00 Ответить
В 2015-м снарядов было еще на 20 лет боевых действий. А на повестке было восстановление из травы десятков тысяч единиц вооружения и техники. Приоритеты очевидны. Сегодня же зелепузики закупают в разы меньше техники, боевые потери ее единичны, самое время озадачится заводиком, а не сопли второй год вытирать и скиглити про дефицит снарядов к Гиацинту. Или они не хотят? Может им пуйло не разрешает?
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09.12.2020 17:52 Ответить
В 2015-м снарядов было еще на 20 лет боевых действий -- серьезно? а взлетевшие на воздух склады то просто моя фантазия?
плюс в 2015м не было пандемии коронавируса. никого не собираюсь оправдывать. просто давай уж объективно.
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09.12.2020 18:08 Ответить
Тогда расскажите мне даты взлетания складов. Может и свою недолугисть заметите.
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09.12.2020 18:09 Ответить
разве тебя в гугле забанили? ок, перечислю: 2003 - Артемовск, 2004 - Новобогдановка, 2008 - Лозовая, 2015 - Сватово, 2017 - Балаклея.

ну, что еще расскажешь за мою "недолугисть"? Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4465
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09.12.2020 18:21 Ответить
Да причем Новобогдановка, если мы говорим о состоянии на 2015? Хочется зеленую сову на глобус натянуть? И да станом на 2015 боеприпасов на складах было около 2 млн. тонн. При месячных расходах измеряемых парой десятков тысяч тонн в самые горячие периоды войны.
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09.12.2020 18:57 Ответить
а при том. чтобы показать, что проблемы были не только при порохе и зеле.
короче, ты лицо заинтересованное и потому спор со своей стороны я завершу.
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09.12.2020 20:43 Ответить
Красиво. Сначала с пафосом истребовать, а где были заводы в 2014-м. А потом тихонечко съехать на Кучму с Ющенко. Манипуляция дешевым манипулятором. Когда дешевые манипуляторы приходят к власти на манипуляциях на кшалт "свинарчуки, кругом свинарчуки и где наш снарядный заводик, хочу заводик". А через два года АБСОЛЮТНОЙ власти, рассказывают, что не жили богато, нечего и начинать, то им просто хочется плюнуть в лицевой манипулятор. И ведь ладно, если бы это случилось только со снарядным заводиком, но Зелепух зачитывал десятки претензий со шпаргалки на стадионе. А вот все жду, когда он также бодренько своим гнусавым проносом отчитается от победах по всем тем пунктикам, в которые он тыкал.
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10.12.2020 12:33 Ответить
с порохоскотом, януковощами и роиссянами спорить бесполезно. ты им хоть в глаза ссы - будут говорить шо то божа роса
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10.12.2020 21:57 Ответить
Конечно, когда зеленок начинаешь тыкать в многочисленные вонючие лужи их главкодлана, сразу съезжают с темы. Оне не причем. Само так вышло. Да и всегда же так было.
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11.12.2020 11:40 Ответить
я те за 29 лет говорю, что никто ничо не делает, а ты только к "зелёнкам" пристебался.
какие же вы, порохоскотики, жалкие и глупые )))))
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13.12.2020 00:54 Ответить
Для viridi hominem, еще раз, нынешняя клика пришла к власти на абсолютной геббельсовской лжи. Теперь, когда лохи устали ожидать воплощения этой лжи в жизнь, вы затягиваете песенку, что зелебобики плохие, но все были такими 29 лет, поэтому зелебобики должны и дальше разрушать страну, а зелохам нужно заткнуться и кланяться. Вроде, ничего сложного. Но среди 73% все таки должно быть не менее 30% легко контуженных пропагандой, и они возненавидят развевших их зебобов в разы сильнее порохоботов.
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13.12.2020 12:20 Ответить
"нынешняя клика" пришла к власти потому, что ваша любимая клика ни на что не была способна кроме как врать и воровать. и нынешние уйдут так же, как и ваша свора. но вы - сектанты сывочолого всегда будете обиженно гавкать )))

гражданам Украины нужны реальные дела, а не болтовня и пустые обещания. вы до сих пор этого не понимаете.
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13.12.2020 20:02 Ответить
Нынешня клика, вернее ее хозяева, поставили на охмурение самых темных, неразвитых и при этом жадных, жлобских и пофуистических слоев населения. И нужно отдать им должное, они нашли необходимую дудочку крысолова.
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13.12.2020 20:34 Ответить
чушь. они сыграли на желании людей изменить правила игры в стране, а так же избавиться от подонков и недоносков.
короче, спор бесполезен, как я уже писал раньше.
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13.12.2020 20:46 Ответить
Изменения в чем? В полном насыщении верхушки управления кацапскими агентами? Полное управление отраслями и в целом кабмином олигархами, выдаивание банковской системы в пользу Бени, сворачивание бюджета и деморализация армии, новые коррупционные схемы на таможне и прочая и прочая? В этом все идет по плану. Зелебобики и прокацапы в едином порыве демонтируют независимость. Вы должны быть в экстазе. Это же ваш социальный заказ.
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13.12.2020 20:53 Ответить
ты полный дурак (впрочем, не удивлён), раз даже не можешь понять о чем тебе пишут.
заколебал. ИГНОР.
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14.12.2020 03:32 Ответить
Что еще ожидать от размазанного об стену зеленчука. Сопли утри, малахольный.
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14.12.2020 17:58 Ответить
Конечно, что такое прямое вторжение армии раши, постоянные бои и потери в десятки единиц техники и сотни солдат в месяц с риском развития войны в полномасштабную по сравнению с ковидом. Подумаешь, что такое утрата 20% промышленного потенциала, обвал валюты, падение ВВП, 5-я колонна, вот сейчас проблемы, а тогда милота, строй себе заводики.
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09.12.2020 18:17 Ответить
я не говорю что тогда страх и ужас, а сейчас всё хорошо. и наоборот.

просто еще раз напишу слово ОБЪЕКТИВНОСТЬ. и можно еще добавить слово БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ.
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09.12.2020 18:22 Ответить
Ну так беспристрастно. Это же был коник всяких лидеров общественного мнения - обвинителей во всех грехах Порошенко. Где завод, да где завод. А сейчас как повыздыхали. И на уже им тот завод не на.
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09.12.2020 19:00 Ответить
И вы же с пафосом всхлипываете, а где завод в 2015-м? Видимо, через месяц после вступления в должность, Порох должен был перепрофилировать свои рошенки под выпуск патронов-снарядов. Кнопки только другие на станках нажимать.
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09.12.2020 19:02 Ответить
Аж 4 танка... это прорыв !!!!!
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08.12.2020 19:46 Ответить
Это остатки от предидущей власти.
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08.12.2020 21:55 Ответить
.....аж 4 ТАНКА !!!! вашу мать !!!! извините кого сплагиатил , не смог удержаться ((((
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09.12.2020 11:59 Ответить
БРЭМ-2 - распиантор младенцев ))
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09.12.2020 12:42 Ответить
А УКРАЇНУ ТИМ ЧАСОМ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ ЗАСМОКТУВАЛО НА МОРАЛЬНЕ ДНО .....
В ЗЕЛЕНУ МУЛЯКУ.
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09.12.2020 16:14 Ответить
 
 