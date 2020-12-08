Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Львовский бронетанковый завод модернизировал для ВСУ 4 танка Т-64 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.
"Танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще немало дополнений для более эффективного выполнения боевых задач", - рассказал директор завода Виктор Андрощук.
Модернизацией и ремонтом Т-64 завод занимается только с 2019 года. За это время на заводе восстановили более 50 танков.
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Бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2 на Львовском бронетанковом модернизировали впервые. Эта машина создана на базе БМП и предназначена для эвакуации и ремонта гусеничной и колесной техники в полевых условиях.
"Теперь наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, находящихся на вооружении ВСУ. Более того, у нас готовы производственные площади и вся оснастка для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр"", - добавил Андрощук.
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Пожалуйста, подождите...
Де гроші, зелень?
https://ukranews.com/news/743280-ukroboronprom-zakupka-kofe-na-373-tys-griven-v-2021?fbclid=IwAR2JO2p6wZdmcpfNLiQzqSTERPnljjEmku0NJXJZorh21y7zRlckIUeGe0o
А чому так "сором'язливо"... ?
-А на бекон-хамон, віскі, ікру, черепашу юшку-акулячі плавники - для тилових пацюків , де.., "задоволення потреб"?
-Не вистачило коштів? Невже фронтовики в окопах все випили та з'їли? Чи їм лише перловку з черв'яками?
-А ракетні замовлення, тепловізори, якісні броники, патрони-снаряди - чому ж ви, сволото, "забули" профінансувати?
Їм, падлюкам, при таких ділах і зарплатах... бачте ще й безплатну каву подавай !!!
теперь гдето в испании купять себе дачи
От, бачите, і військовослужбовцям теж техніку підігнали..
А от коли "крали" було 64:
"Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
где были эти танки и прочая техника? там где она была нужна? неа - на параде. в то время как пацанов убивали.
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v
Хоча нинішній зЕзідент нічого з переліченого й не робить. Свої конституційні обов'язки він предав своєму фсбшному завхозу дерьмаку.
І головне. Скільки ж бронетехніки і літаків було передано армії за час правління зЕзідента велічайшего?
Тому не відкривай більше своє оте паща, про війну з кацапами - тобі те твоя свята свиня заборонила
Решетки не нужны там, где есть активная броня, в народе "коробочки".
плюс в 2015м не было пандемии коронавируса. никого не собираюсь оправдывать. просто давай уж объективно.
ну, что еще расскажешь за мою "недолугисть"?
короче, ты лицо заинтересованное и потому спор со своей стороны я завершу.
какие же вы, порохоскотики, жалкие и глупые )))))
гражданам Украины нужны реальные дела, а не болтовня и пустые обещания. вы до сих пор этого не понимаете.
короче, спор бесполезен, как я уже писал раньше.
заколебал. ИГНОР.
просто еще раз напишу слово ОБЪЕКТИВНОСТЬ. и можно еще добавить слово БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ.
В ЗЕЛЕНУ МУЛЯКУ.