Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром. ФОТО

Львовский бронетанковый завод модернизировал для ВСУ 4 танка Т-64 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"Танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще немало дополнений для более эффективного выполнения боевых задач", - рассказал директор завода Виктор Андрощук.

Модернизацией и ремонтом Т-64 завод занимается только с 2019 года. За это время на заводе восстановили более 50 танков.

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Бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2 на Львовском бронетанковом модернизировали впервые. Эта машина создана на базе БМП и предназначена для эвакуации и ремонта гусеничной и колесной техники в полевых условиях.

"Теперь наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, находящихся на вооружении ВСУ. Более того, у нас готовы производственные площади и вся оснастка для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр"", - добавил Андрощук.

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