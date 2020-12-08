Главарь бандитов бросил в полицейских гранату и открыл огонь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители задержали на Киевщине участников банды, грабивших частные дома. При задержании их главарь бросил в силовиков гранату и открыл огонь, ранены двое бойцов КОРДа и двое бандитов.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Операция по задержанию проходила накануне вечером в Барышевском районе Киевской области.
"Во время задержания вор начал оказывать активное сопротивление работникам полиции - пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника, работники полиции в ответ применили оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, также в результате взрыва травмы получил его подельник", - сказано в сообщении.
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Двое бойцов КОРДа получили ранения, но их коллеги все равно задержали стрелявшего и двоих других членов банды. Задержанные - жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас они в изоляторе временного содержания. Им собираются сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой), также по факту покушения на убийство полицейских открыто производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
На месте событий полиция изъяла пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.
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Пожалуйста, подождите...
Пройшли часи коли ментів боялись тепер їм можуть прямо в кабінеті наваляти реформа б...
може й реально загинув. бо просто Ройтман ховається, а у Авакова ті ж зв.язки шо й Ройтман говорить., ну, можна так зрозуміти.
"давным давно, в одном городе, жил-был"
И вот вопрос - нас ЭТО "защищает"? Если сами себя ранят, даже тупо не вкурив шо пули от бетона ВНЕЗАПНО..... ой-ой-ой, рЫкащэтка, эй, чо ты стрэлял, я тибэ в больнице капельныцу ипалъ
Тупо ночью ждали внутри - чел забирается: - стоять и прочий бред и дурачки открывают огонь, раня одного мента и вроде(обосравшегося) чувака. что я не так сказал? наврал что ли? тьху! эх, вы....
Теперь леить этих тварей!
В качестве плюшек дадут удостоверение УБО и именное оружие
Не вірите? Я вам доведу.
В Україні заборонений обіг вогнепальної зброї, крім мисливської. Також заборонене перенесення/перевезення спорядженої зброї, включаючи мисливську.
А граната - мало того, що не мисливська зброя, ще й споряджена була.
Звідки вона взялася у злочинця, га? В Україні це - неможливо, нонсенс, нісенітниця і байки. Спитайте арсенбарісича, він підтвердить.
Шах і мат, любітєлі фейків і теорії змов
Ви ще більшого брєда не могли написати, типу переважна кількість злочинців мають вогнепальну зброю, яка, смішно уявити, не зареєстрована в установленому порядку в дозвільній системі МВС?
Если грабиди владельцев 3-этажных дач то то просто жаль пацанов..попались....
Если грабили действительно настоящие садовые домики...то им надо просто отрезать яйца и по понятиям востока руки поотрубать
Скоро и утюги с паяльниками вернутся...