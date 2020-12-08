Главарь бандитов бросил в полицейских гранату и открыл огонь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на Киевщине участников банды, грабивших частные дома. При задержании их главарь бросил в силовиков гранату и открыл огонь, ранены двое бойцов КОРДа и двое бандитов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Операция по задержанию проходила накануне вечером в Барышевском районе Киевской области.

"Во время задержания вор начал оказывать активное сопротивление работникам полиции - пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника, работники полиции в ответ применили оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, также в результате взрыва травмы получил его подельник", - сказано в сообщении.

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Двое бойцов КОРДа получили ранения, но их коллеги все равно задержали стрелявшего и двоих других членов банды. Задержанные - жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас они в изоляторе временного содержания. Им собираются сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой), также по факту покушения на убийство полицейских открыто производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

На месте событий полиция изъяла пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.

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