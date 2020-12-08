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Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Одесской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум военнослужащим Вооруженных сил Украины по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, на территории Одесской области группа лиц занималась незаконным хранением, приобретением и сбытом боеприпасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", - сообщает Офис.

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора 01

Отмечается, что во время досудебного расследования правоохранители задокументировали сбыт: автомата "АКС-74У" калибра 5,45х39 мм; одного короткоствольного нарезного огнестрельного оружия калибра 9х18мм, изготовленного путем переработки самодельным способом макета массо-габаритного пистолета "ПМ"; более 75 патронов калибра 9х18 мм; более 2600 патронов калибра 5,45х39 мм; более 2100 патронов калибра 7,62 мм; 10 унифицированных запалов ручной гранаты; 200г тротила; 15 патронов к пулемету Дегтярева-Шпагина; 5 гранат Ф1; 3 дымовых шашки; бронежилетов. Отмечается, что правоохранителями проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и боеприпасов почти $15 тыс.

По месту жительства этих лиц, в подсобных помещениях и транспортных средствах на территории Одесской и Донецкой областей проведен ряд обысков. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также по уведомлению о подозрении другим лицам, причастным к этому преступлению.


Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора 02
Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора 03

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Первый раз вижу обоймы под 5,45...
А нахрена?
Они ведь в цинках обычно в бумажных пачках
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08.12.2020 16:34 Ответить
Андрей Стадник Так это, вроде, устройство для ускоренного заряжания патронов, в АКС-74У. Но там не хватает второй половины еще.
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08.12.2020 16:40 Ответить
А причем здесь АКСУ? Стандартный магазин на 30 патронов. Что в ксюхе, что в АК-74
Но такой фигни действительно раньше не видел.
Привык руцями / пальчиками снаряжать )))
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08.12.2020 17:15 Ответить
Эта"обойма " тоже руками заряжается. Я в 14м первый раз увидел. "Обойма" вставляется в переходник, разфиксируется, а переходник другой стороной в магазин. И давлением загоняются. Я правда не пользовался, у меня не было.
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09.12.2020 02:01 Ответить
Андрей Стадник Это на 15 патронов. Ускоритель заряжания. Идет в комплекте к АКС-7У.
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09.12.2020 16:10 Ответить
Ладно. Нужно будет как-нибудь испробовать (главное, поймать патрульного копа с 5,45)
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09.12.2020 16:49 Ответить
Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9255 Андрей Стадник Есть проще вариант -Гугл Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9657
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09.12.2020 17:18 Ответить
Делом армию займите-не будет этого бардака.Не воюющая армия-деградирует. Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 207
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08.12.2020 17:05 Ответить
 
 