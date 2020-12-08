Двум военнослужащим сообщено о подозрении в сбыте оружия в Одесской области, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум военнослужащим Вооруженных сил Украины по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, на территории Одесской области группа лиц занималась незаконным хранением, приобретением и сбытом боеприпасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", - сообщает Офис.

Отмечается, что во время досудебного расследования правоохранители задокументировали сбыт: автомата "АКС-74У" калибра 5,45х39 мм; одного короткоствольного нарезного огнестрельного оружия калибра 9х18мм, изготовленного путем переработки самодельным способом макета массо-габаритного пистолета "ПМ"; более 75 патронов калибра 9х18 мм; более 2600 патронов калибра 5,45х39 мм; более 2100 патронов калибра 7,62 мм; 10 унифицированных запалов ручной гранаты; 200г тротила; 15 патронов к пулемету Дегтярева-Шпагина; 5 гранат Ф1; 3 дымовых шашки; бронежилетов. Отмечается, что правоохранителями проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и боеприпасов почти $15 тыс.

По месту жительства этих лиц, в подсобных помещениях и транспортных средствах на территории Одесской и Донецкой областей проведен ряд обысков. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также по уведомлению о подозрении другим лицам, причастным к этому преступлению.







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