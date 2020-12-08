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"Посмотреть человека по ментовской базе можно?": ГБР разоблачило полицейского на продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Госбюро расследований разоблачило полицейского и его сообщника на продаже информации с ограниченным доступом, которая хранится в информационных базах и системах Нацполиции и МВД Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что к продаже информации с ограниченным доступом причастен работник Кременчугского ОП ГУ Нацполиции в Полтавской области и его гражданский сообщник.

По предварительной договоренности, товарищ полицейского, под псевдонимом Джордж Буш, размещал объявления о возможности незаконного получения информации с ограниченным доступом без законных оснований в группах одного из мессенджеров.

Полицейский, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, копировал и сбывал нужную информацию.

Посмотреть человека по ментовской базе можно?: ГБР разоблачило полицейского на продаже информации с ограниченным доступом 01
Посмотреть человека по ментовской базе можно?: ГБР разоблачило полицейского на продаже информации с ограниченным доступом 02

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Таким образом, полицейский и его сообщник обвиняются в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается на электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

7 декабря 2020 материалы уголовного производством по обвинению гражданского лица с обвинительным актом направлены в суд.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Топ комментарии
+13
.. и что он один такой на всю страну, половина полиции наверное так зарабатывает себе на жизнь.
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08.12.2020 16:32
+5
і тільки тому, що у другої половини відсутній доступ до бази
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08.12.2020 16:45
+4
Надо побыстрее Дію внедрять, а то мошенникам неудобно работать.
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08.12.2020 16:43
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.. и что он один такой на всю страну, половина полиции наверное так зарабатывает себе на жизнь.
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08.12.2020 16:32 Ответить
і тільки тому, що у другої половини відсутній доступ до бази
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08.12.2020 16:45 Ответить
друга половина працює на виїздах))
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08.12.2020 17:33 Ответить
Знайшли цапа відбувайла...
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08.12.2020 20:45 Ответить
Надо побыстрее Дію внедрять, а то мошенникам неудобно работать.
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08.12.2020 16:43 Ответить
Дія, программа от мошенников по больше. А люди сами там все пишут, бери не хочу.
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08.12.2020 16:55 Ответить
тю. всю мою жизнь они этим промышляют, тоже мне еще новость... если захотеть - про человека можно выяснить ВСЕ, и не дорого - транспорт, недвижимость, родственники - их имущество, какие покупки сделал с кредитки, в каких банках счета, кредиты... все что угодно... даже айпи и на каких сайтахз на порно дрочит в какой категории - все без проблем, нужно только захотеть и заплатить кому надо.
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08.12.2020 16:59 Ответить
особенно интересна категория в которой дрочат ) работодатель: - так он дрочит на старых мамок -все не берем на работу )
даже тор не спасет ? )) "Подивитися людину у ментівській базі можна?": ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 4461
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09.12.2020 10:19 Ответить
Тор конечно поможет. Или даже обычный прокси. Проследить трафик можно до момента соединения тунеля (если создаеие тунелей не зарезано через DPI) Но обычно дома никто так не шифруется, поэтому со стороны провайдера весь трафик как на ладони видно.
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09.12.2020 13:23 Ответить
Похоже демпинговали ребята
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08.12.2020 17:00 Ответить
Все данные о судимостях, элементарно получить официальным запросом. Это он сливал информацию по "бегункам". кстати, а почему не "приклеили" ст.28 УКУ?, там же два и более.
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08.12.2020 18:56 Ответить
а вы думаете где коллекторы достают телефоны соседей заемщика чтобы психологически давить на терпилу взявшего кредит? да все от туда же от продажных правоохранителей и конечно за бабки.
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08.12.2020 21:39 Ответить
Самая показательная фраза:
- Работаем через гаранта?
- Да.
Естественно! Все коррупционные схемы в этой стране идут через гаранта. И мы знаем его.
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09.12.2020 09:55 Ответить
оставил новый номер мобильного в милиции - сразу стали звонить предлагать ремонт окон и скидку на зимние ботинки ... "Подивитися людину у ментівській базі можна?": ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 4778
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09.12.2020 10:17 Ответить
они через гаранта работают. Так Зеля в доле? от, розбійник!
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09.12.2020 16:51 Ответить
 
 