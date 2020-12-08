"Посмотреть человека по ментовской базе можно?": ГБР разоблачило полицейского на продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Госбюро расследований разоблачило полицейского и его сообщника на продаже информации с ограниченным доступом, которая хранится в информационных базах и системах Нацполиции и МВД Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что к продаже информации с ограниченным доступом причастен работник Кременчугского ОП ГУ Нацполиции в Полтавской области и его гражданский сообщник.
По предварительной договоренности, товарищ полицейского, под псевдонимом Джордж Буш, размещал объявления о возможности незаконного получения информации с ограниченным доступом без законных оснований в группах одного из мессенджеров.
Полицейский, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, копировал и сбывал нужную информацию.
Таким образом, полицейский и его сообщник обвиняются в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается на электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).
7 декабря 2020 материалы уголовного производством по обвинению гражданского лица с обвинительным актом направлены в суд.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Пожалуйста, подождите...
даже тор не спасет ? ))
- Работаем через гаранта?
- Да.
Естественно! Все коррупционные схемы в этой стране идут через гаранта. И мы знаем его.