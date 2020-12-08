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правоохранительные органы (2943) СБУ (18714) Тернопольщина (671) ГАСИ (103)

Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины уличила руководителя Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Тернопольской области и его подчиненного, инспектора строительного надзора в создании системной коррупционной схемы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ 01

По данным предварительного расследования, должностные лица наладили механизм систематического получения взяток от представителей строительного бизнеса. За различные суммы взяток фигуранты обещали предпринимателям содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов на выполнение подрядных работ.

Сотрудники СБУ задокументировали один из фактов вымогательства руководителем денег у местного застройщика за оформление документации для ввода в эксплуатацию объекта коммерческой недвижимости.

Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали обоих фигурантов на рабочем месте во время получения второй части взятки. Ранее было задокументировано получение должностными лицами первой суммы взятки.

Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения.

Смотрите: СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Та шо ви наварітє... Там в ДАБУ, вцілому по країні, на кожному немає де клеймо ставити.
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08.12.2020 18:25 Ответить
100 %...- можуть за ордного свого зЄ-хЄнерала із внутрішньої СБ пробити... Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ - Цензор.НЕТ 6240
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08.12.2020 18:29 Ответить
агов СБУ- такі "схеми" скрізь- по ВСІй Україні... Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ - Цензор.НЕТ 734
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08.12.2020 18:27 Ответить
Всі держінспекціі , це розплідники корупціі !!))
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08.12.2020 18:31 Ответить
о бач, скільки пацюків на Вкраїні - ловити не переловити... навіть Байдену непочатий край роботи)
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08.12.2020 18:35 Ответить
"Всё смешалось ... кони, люди ..." (с)
Нужно было ещё приплести "віру, мову і армію".
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08.12.2020 18:43 Ответить
«Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
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08.12.2020 18:53 Ответить
а где фото "мордой в пол"?
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08.12.2020 19:23 Ответить
 
 