Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины уличила руководителя Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Тернопольской области и его подчиненного, инспектора строительного надзора в создании системной коррупционной схемы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного расследования, должностные лица наладили механизм систематического получения взяток от представителей строительного бизнеса. За различные суммы взяток фигуранты обещали предпринимателям содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов на выполнение подрядных работ.

Сотрудники СБУ задокументировали один из фактов вымогательства руководителем денег у местного застройщика за оформление документации для ввода в эксплуатацию объекта коммерческой недвижимости.

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Правоохранители задержали обоих фигурантов на рабочем месте во время получения второй части взятки. Ранее было задокументировано получение должностными лицами первой суммы взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения.

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