В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В столице Азербайджана Баку состоялась репетиция военного парада, посвященного победе в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Проведение торжественного парада в честь победы в карабахской войне планируется на 10 декабря.
В сети опубликовали фото трофейной армянской техники на репетиции парада в Баку.
Фото с Telegram-каналов "Военный обозреватель" и "Военный осведомитель".
БПЛА Bayraktar, сыгравший одну из главных ролей в успехе Азербайджана в Карабахе, также примет участие в параде.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.
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https://www.youtube.com/watch?v=QdAfJRjd1NE&feature=emb_logo
сурьезные ребяты.. намекают пуйлу... не суйся..сиди на жопе смирно на Кавказе!))))
всенепременнейше !
***** в 15-ом (после начала сирийской кампании) был полноправным участником всех переговоров о безопасности.
одни - посадкой зонда на луну,другие - созданием искусственных глаз и мозгов,запусками старлинков,и только один потомственно алкоголизированный ареал гордится бомбёжками детей в Сирии и влазанием затычкой в каждую жопу..
каждому своё (с)
https://www.youtube.com/watch?v=7GU9Nce03l0
Вы задались целью меня обидеть?
Вы бы сразу поняли,задайся я такой целью - тут многие в курсе..
Вот и славно. Трам - пам -пам.
1. Сохранение целостности НКР.
2. Остановка наступления Азербайджана после взятия Шуши.
3. Военный контингент РФ на 5 лет.
4. Логистику в Карабах контролирует ФСБ.
5. Логистику в Нахичивань контролирует ФСБ.
Решения Москвы
1. Турки участвуют в мониторинге соблюдения чего нибудь.
2. Больше ничего "Москва не решает"
Азербайджан кинул дядю Реджапа. Подписав мирный договор под патронатом Москвы Алиев Эрдогану ничего не должен. Турции тут рядом не стояло. Вся победа была достигнута Азербайджаном самостоятельно.
Азербайджан будет тащить в Нахичевань или оттуда, что это могло бы быть интересно кацапам?
Посмотрите, я в теме карты выложила.
Алиев выиграл:
1. освободив без боя и больших потерь солдат 7 районов Азербайджана - т.н. "буферную зону Арцаха"
2. оставил за собой половину освобожденного Карабаха
3. получил коридор с Нахичеванью
4. сделал из Арцаха бесперспективный и опасный для жизни анклав
Или Вы думаете что такие кампании начинают не соглосовав (или хотя бы не узнав мнения) России и Ирана? Ему позволили забрать своё. И не более.
Азербайджан остановился после уничтожения кацапского самолёта. После прорыва обороны Армении и взятия Шуши. Там ваще некому оставалось оборонятся.
Но какая красивая игра Алиева, сбросить Турцию перед раздачей призов. Перейдя к другому покровителю.
Нет. Вертушка была нужна для охлаждения "горячих голов" перед которыми была взломанная оборона армян. Пора останавливаться - война окончена.Азеры сказали не рыпаться и дали согласие на торговых путях поставить кацапских смотрящих?
Если интересно там ещё морской путь из Персидского залива в Москву.
толпой Гиркинакак на Донбассе не получится, захватили что там оставалось, подвели войска, снабжение, закрепились и провели успешные переговоры на своих условиях. (как Х#йло проводил "минские", только не выполнял). все в рамках закона. если "миротворцы" начнут убивать (как в Грузии) - их тупо расстреляют, потому что во-первых могут, а во-вторых имеют полное моральное и юридическое обоснование.
только такая, умственно отсталая и рассово неполноценная особь может думать что мацквабад может решать чтото короме количества посадок русни на бутылки.
Оставайтесь жить в виртуальном мире мацквабадов и бутылок. Там Байден объеденится с Турцией и как пойдёт мокшей громить. Потом мв победу на Цензоре обсудим.
В другом мире Алиев и Пашиянц в мацквабад летали о мире перетирать.
Переговоры по Сирии Трамп не с Германией ведёт. А с кем?
Президент США почему то не мацквабад нагибал по цене нефти а арабских принцев. Пётр Алексеевич и Зе по глупости на прямую с ****** настаивают решать. А ведь он то ничего не решает. Пусть им кто то подскажет.
А так да, бутылка, ягель, стекломой. Так держите. Это путь к победе.
очень хочется в Сирию и Карабах..
В 90-стых обсуждали с азером тему завербоваться в Карабах. Нужны (за деньги) спецы. с серьёзными ВУС - сиволапая пяхота не котируется. Их по мобилизации гнали.
Поспеши свинорус, пока в твоих ****** и это не подорожало:
"пермским" пресмыкающимся рекомендовано скатать губу и закрыть "шахты"
Мені подобається інше - вони техніку гусеничну не ганяють по площі - бережуть покриття. Та й витрати пального у тягачів, менші...
"Байрактар" як символ війни нової епохи.