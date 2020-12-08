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Азербайджан (745) Армения (800) парад (623) Нагорный Карабах (469)

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В столице Азербайджана Баку состоялась репетиция военного парада, посвященного победе в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проведение торжественного парада в честь победы в карабахской войне планируется на 10 декабря. 

В сети опубликовали фото трофейной армянской техники на репетиции парада в Баку.

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 01
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 02

Смотрите: Прекращение огня в Нагорном Карабахе: В столице Азербайджана Баку готовят парад. ВИДЕО

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 03
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 04
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 05
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 06

Смотрите: Алиев в 2016-м предлагал Армении 5 млрд за "семь районов" Карабаха, Саргсян в ответ был готов дать 6 млрд. АУДИО

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 07
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 08

Фото с Telegram-каналов "Военный обозреватель" и "Военный осведомитель".

БПЛА Bayraktar, сыгравший одну из главных ролей в успехе Азербайджана в Карабахе, также примет участие в параде.

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 09

Читайте: Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, - Путин

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
Так би мовити, одна нога в Донєцку а інша в Луганську. В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 3294

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 4606
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08.12.2020 22:11
+18
Да. Токо турки не прячутся как макаки макшанские, сорвавшие знаки отличия.
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08.12.2020 21:52
+11
Лучше по Макшании. Шоб у Вовы подгорало.
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08.12.2020 21:53
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Правила форума Совет форумчан
а Байрактар - это тот, кто это все организовал?)
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08.12.2020 21:43 Ответить
там еще турецкие "ихтамнеты" должны участвовать))))
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08.12.2020 21:44 Ответить
Да. Токо турки не прячутся как макаки макшанские, сорвавшие знаки отличия.
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08.12.2020 21:52 Ответить
я ж не говорю, что они прячутся), более того.. ..будут участвовать в Параде Победы!)
https://www.youtube.com/watch?v=QdAfJRjd1NE&feature=emb_logo

сурьезные ребяты.. намекают пуйлу... не суйся..сиди на жопе смирно на Кавказе!))))
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08.12.2020 22:34 Ответить
да пох. победа то в айзеров
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08.12.2020 22:16 Ответить
та не, похоже азеры сами всем спокойно наваляли. и к*цапам тоже. турки даже и не шевелились.
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08.12.2020 22:40 Ответить
Лахта, запомни, твои болота называются свинособакия
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09.12.2020 04:09 Ответить
Было бы замечательно если бы этот парад показали про Армянскому ТВ
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08.12.2020 21:46 Ответить
Лучше по Макшании. Шоб у Вовы подгорало.
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08.12.2020 21:53 Ответить
Было бы замечательно если бы этот парад показали по нашему телевидению. Главный урок войны не то что армянам накостыляли. Итог то что Москва решает когда , где и на каких условиях война закончится. В этот раз война закончилась с сохранением территории НКР.
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08.12.2020 21:54 Ответить
Москва ничего не решает. Если бы Москва что-то решала, мы все жили бы в СССР.
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08.12.2020 21:58 Ответить
русне нужно непременно влезть еще в пару-тройку отдалённых от расии конфликтов..
всенепременнейше !
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08.12.2020 22:59 Ответить
После Крыма, в 14-ом ***** в Австралии, на встрече верхов один сидел (с коалой рядом)
***** в 15-ом (после начала сирийской кампании) был полноправным участником всех переговоров о безопасности.
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08.12.2020 23:05 Ответить
каждый гордится,чем может..
одни - посадкой зонда на луну,другие - созданием искусственных глаз и мозгов,запусками старлинков,и только один потомственно алкоголизированный ареал гордится бомбёжками детей в Сирии и влазанием затычкой в каждую жопу..
каждому своё (с)
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08.12.2020 23:13 Ответить
Бог дал таких соседей (бывших братьев). Но и мы подстать. В мировой классификации мелкие воришки (сами у себя тырим) Гены от папы СССР остались.
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08.12.2020 23:29 Ответить
Зато, як співаемо.
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08.12.2020 23:30 Ответить
да,ваши прикольно голосят..
https://www.youtube.com/watch?v=7GU9Nce03l0
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08.12.2020 23:39 Ответить
Сори. У меня в ****** мобильный интернет - видео не открывает.
Вы задались целью меня обидеть? У столиці Азербайджану пройшла репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки - Цензор.НЕТ 1817
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08.12.2020 23:45 Ответить
нет,конечно..
Вы бы сразу поняли,задайся я такой целью - тут многие в курсе..
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08.12.2020 23:58 Ответить
У столиці Азербайджану пройшла репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки - Цензор.НЕТ 2223

Вот и славно. Трам - пам -пам.
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09.12.2020 00:02 Ответить
Америка гордится борьбой за независимость от Англии и победой над миллионами истребленными индейцами)Англия гордится что колонизировала пол мира и стала в те времена империей)Франция гордится Наполеоном вмявшего в грязь пол мира...А то что ты перечислил это Достижения....
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09.12.2020 00:00 Ответить
А мордва чем гордится? Говном по уши?
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09.12.2020 04:11 Ответить
А кацапы гордятся великой по их мнению победой над малюсенькой Грузией,огромная ядерная страна с здоровенной армией , постоянно гордятся и напоминают как они славно Грузию победили..позорники ущербные.
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09.12.2020 05:08 Ответить
А его не надо принижать, он и есть конченый дебил, вот только с ядерной гранатой в руках и кучей другой опасной херни, поэтому все и носятся с ним, как с писаной торбой...
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08.12.2020 23:11 Ответить
/
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08.12.2020 23:54 Ответить
Какая Макшания? Турция все решила.
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08.12.2020 22:00 Ответить
Решения Турции.
1. Сохранение целостности НКР.
2. Остановка наступления Азербайджана после взятия Шуши.
3. Военный контингент РФ на 5 лет.
4. Логистику в Карабах контролирует ФСБ.
5. Логистику в Нахичивань контролирует ФСБ.
Решения Москвы
1. Турки участвуют в мониторинге соблюдения чего нибудь.
2. Больше ничего "Москва не решает"
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08.12.2020 22:07 Ответить
НКР - это что? От так называемой НКР последних 30 лет остался хрен да нихрена, небольшая територия, по факту отрезанная от Армении. Азербайджан практически восстановил контроль над нужной ему территорией, оставив автономную область, как было еще при СССР. Военный контингент РФ - это кучка солдатиков вокруг дороги и всё. Контролирует себе ФСБ какую-то логистику и что из этого? Ары не протащат по "кацапской дороге" ничего в Степанакерт, потому как за ней наблюдают турки и азеры, а что там такое Азербайджан будет тащить в Нахичевань или оттуда, что это могло бы быть интересно кацапам? 30 лет как-то сообщались с Нахичеванью и без коридора, так что этот коридор больше репутационный бонус и удобство для своих граждан, которых ФСБ точно трогать не будет. Не боись, дядя Реджеп присмотрит за ситуацией, ему для этого необязательно мясо вдоль дороги расставлять.
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08.12.2020 23:26 Ответить
Вы так и не оценили красоту игры. Или боитесь этому поверить.
Азербайджан кинул дядю Реджапа. Подписав мирный договор под патронатом Москвы Алиев Эрдогану ничего не должен. Турции тут рядом не стояло. Вся победа была достигнута Азербайджаном самостоятельно.
Азербайджан будет тащить в Нахичевань или оттуда, что это могло бы быть интересно кацапам?
Посмотрите, я в теме карты выложила.
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08.12.2020 23:52 Ответить
если бы Москва решала, то не было бы вообще операции Азербайджана по освобождению Карабаха.
Алиев выиграл:
1. освободив без боя и больших потерь солдат 7 районов Азербайджана - т.н. "буферную зону Арцаха"
2. оставил за собой половину освобожденного Карабаха
3. получил коридор с Нахичеванью
4. сделал из Арцаха бесперспективный и опасный для жизни анклав
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08.12.2020 22:11 Ответить
если бы Москва не разрешила, то не было бы вообще операции Азербайджана по освобождению Карабаха.
Или Вы думаете что такие кампании начинают не соглосовав (или хотя бы не узнав мнения) России и Ирана? Ему позволили забрать своё. И не более.

Азербайджан остановился после уничтожения кацапского самолёта. После прорыва обороны Армении и взятия Шуши. Там ваще некому оставалось оборонятся.
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08.12.2020 22:23 Ответить
Х#йло сам разрешил сбить "свою" вертушку? типа, борется за моральный облик? дескать, мы пытались помочь братскому народу, но нам не получилось, вот обломки вертолета и куски тухлого горелого мяса, выберите меня еще на два срока после этих двух? - смешно.
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08.12.2020 22:44 Ответить
Животики надорвать. Алиев признал сбитие кацапской вертушки за 3 часа до подписания мира. Это как аргумент для горячих азербайджанских генералов о продолжении наступления.

Но какая красивая игра Алиева, сбросить Турцию перед раздачей призов. Перейдя к другому покровителю.
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08.12.2020 23:00 Ответить
то есть мнение своих генералов Алиев ставит выше мнения Х#йла и ко? или таки тот ему разрешил немного к*цапов утилизировать на удобрения? имхо азеры сбили цапскую вертушку и четко сказали тем не рыпаться, вот и все.
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08.12.2020 23:05 Ответить
имхо азеры сбили цапскую вертушку и четко сказали тем не рыпаться, вот и все.
Нет. Вертушка была нужна для охлаждения "горячих голов" перед которыми была взломанная оборона армян. Пора останавливаться - война окончена.Азеры сказали не рыпаться и дали согласие на торговых путях поставить кацапских смотрящих?
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08.12.2020 23:18 Ответить
Какие нахрен "торговые пути"? Куда? В Степанакерт? Насмешили, разве что ары с кацапами туда наркоту возить будут...
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08.12.2020 23:29 Ответить
Ликбез для детей. Пожалуйста без хрена. Мальчик не ругайся.
У столиці Азербайджану пройшла репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки - Цензор.НЕТ 375
Если интересно там ещё морской путь из Персидского залива в Москву.
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08.12.2020 23:36 Ответить
разве что ары с кацапами туда наркоту возить будут...

У столиці Азербайджану пройшла репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки - Цензор.НЕТ 6775
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08.12.2020 23:41 Ответить
Это всё было бы актуально в 19 веке. Ну, ещё в 20-м частично. При современной логистике, мировом раскладе и технологиях все эти "Хожения за три моря" имеют очень локальное значение
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09.12.2020 04:12 Ответить
армия сама никуда никогда не ходит. вертушка взлетела - значит был приказ Х#йла\или того главного полу-бурята (и тоже с одобрямса ВВХ). азеры сбили, намекнув цапам что толпой Гиркина как на Донбассе не получится, захватили что там оставалось, подвели войска, снабжение, закрепились и провели успешные переговоры на своих условиях. (как Х#йло проводил "минские", только не выполнял). все в рамках закона. если "миротворцы" начнут убивать (как в Грузии) - их тупо расстреляют, потому что во-первых могут, а во-вторых имеют полное моральное и юридическое обоснование.
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08.12.2020 23:33 Ответить
виктория. вы чувашская красавица?
только такая, умственно отсталая и рассово неполноценная особь может думать что мацквабад может решать чтото короме количества посадок русни на бутылки.
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08.12.2020 22:26 Ответить
Она все умно смотивировала оставив место для спора..А ты лишь скатываешься до оскорблений...Постыдно ведешь себя ..
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08.12.2020 22:40 Ответить
Вы рассказы про бутылки в гараж под водочку оставьте.
Оставайтесь жить в виртуальном мире мацквабадов и бутылок. Там Байден объеденится с Турцией и как пойдёт мокшей громить. Потом мв победу на Цензоре обсудим.
В другом мире Алиев и Пашиянц в мацквабад летали о мире перетирать.
Переговоры по Сирии Трамп не с Германией ведёт. А с кем?
Президент США почему то не мацквабад нагибал по цене нефти а арабских принцев. Пётр Алексеевич и Зе У столиці Азербайджану пройшла репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки - Цензор.НЕТ 4165 по глупости на прямую с ****** настаивают решать. А ведь он то ничего не решает. Пусть им кто то подскажет.
А так да, бутылка, ягель, стекломой. Так держите. Это путь к победе.
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08.12.2020 22:44 Ответить
ты не в курсах,где можно поступить в кацапы ?
очень хочется в Сирию и Карабах..
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08.12.2020 23:01 Ответить
Кацапу в Сирию и Карабах попасть не труднее чем украинскому контрактнику в миротворческий контингент в Конго. Попробуй.
В 90-стых обсуждали с азером тему завербоваться в Карабах. Нужны (за деньги) спецы. с серьёзными ВУС - сиволапая пяхота не котируется. Их по мобилизации гнали.
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08.12.2020 23:11 Ответить
а сколько по времени занимает курс кацапизации ?
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08.12.2020 23:15 Ответить
нет больше нкр, лахта
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09.12.2020 07:39 Ответить
лучше по-мокшанскому))))
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08.12.2020 22:36 Ответить
Почему на 10 декабря ведь это день выхода Кибер панка и всё прогрессивное человечество будет играть в киберпанк.
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08.12.2020 21:48 Ответить
та главное,шоб не 9 мая...а так ваще любой день подходит В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 5629
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08.12.2020 21:52 Ответить
Нет.
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08.12.2020 21:54 Ответить
Коли ти відриєш свого дєда і прилушпариш на палку, о це саме то! В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 4557
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08.12.2020 21:59 Ответить
Ща орки завоют - это фсе бутафория, они картонные и ихтамнебыло!
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08.12.2020 21:52 Ответить
Весь. НКО будет просто НКО. В составе Азербайджана. Шо там не весь взяли? Даже коридор выбили по Армении.
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08.12.2020 21:56 Ответить
Стоит? Потому шо турки не захотели Вову уж так откровенно в дерьмо мордой мокать.. Через пять лет выгонят вас нахер, если сами дотяните.
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08.12.2020 22:09 Ответить
Дима Иванов 368b2d3a - "Ну когда же мы россияне заживем как вы нам предсказываете???"

Поспеши свинорус, пока в твоих ****** и это не подорожало:
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 2340
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08.12.2020 22:33 Ответить
сосут туркам, ясно же..
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08.12.2020 22:11 Ответить
Смотрю и наши МАЗы там ковали победу.
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08.12.2020 21:54 Ответить
Как то сразу возникло то что может и не стоит парад проводить Азербайждану. А оказалось что и трофеи покажут. Наверно правильно что парад. Победителей ведь не судят. А вот у нас за эти десятилетия последние полноценных побед да в любой ситуации что случалась---так и не было! Спортивные победы чуть иное. Ну не было.
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08.12.2020 21:56 Ответить
Шо не было? освободили большую часть двух областей при Порошенко.
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08.12.2020 21:57 Ответить
Да согласен конечно. Но имел в виду что на уровне национального прорыва, какой то проект довели там до ума и быстро. Есть одна страна, не все и знают. И народу там тоже не много. Вот днями прошло что самолёт с Киева будет летать постоянно в столицу к ним. Город Скопье. Северная Македония. Даже согласились на частичное переименование страны. И уже после этого их и приняли в ЕС и НАТО---в прошлом году. Это победа.
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08.12.2020 22:15 Ответить
В ЄС ще не прийняли, лише переговори. Болгари їм палки в колеса вставляють.
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08.12.2020 22:24 Ответить
Там греки долго им морочили голову с переменой имени страны. Для С. Македонии и НАТО пойдёт--под зонтиком уже. В ЕС конечно примут. Я мог и ошибится. За болгар слышу впервые. Да разберутся конечно.
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08.12.2020 22:31 Ответить
Учитывая сколько ваты уехало в сроссию в деревянных домиках - очень хорошая победа.
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08.12.2020 21:59 Ответить
Американці "прорахували" через дані Пенсійного фонду РФ - близько 60 тисяч "іхтамнєтів"...
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08.12.2020 22:13 Ответить
Да это так конечно. Но там ведь с разных стран приехало. Победу не всегда меряют смертями врага. Цена нам пока высокая оказалась. Та и задержало сильно нас это. Даже сложно сказать на сколько мы отложили дорогу туда куда хотелось бы уже и дойти. Можно только лишь догадаться какой высокий настрой и дух у солдат армии Азербайджана появился и надолго.
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08.12.2020 22:22 Ответить
парад как в 45-м
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08.12.2020 21:56 Ответить
Нахрена это старье на тралах таскать? Выгрузили бы где-то это все старье и устроили бы выставку трофеев, а потом отправили на переплавку...
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08.12.2020 21:57 Ответить
Навіщо? На демонтаж... Знімуть цілі вузли та агрегати, створять ремфонд...
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08.12.2020 22:10 Ответить
Они то победили. Они участники этой войны. А ты шо победил?
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08.12.2020 21:58 Ответить
Нет, но я очень рад за них. А Вы?
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08.12.2020 22:17 Ответить
Красавцы. Все потому что азеры реальные патриоты, а не диванные победуны.
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08.12.2020 22:02 Ответить
Так би мовити, одна нога в Донєцку а інша в Луганську. В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 3294

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 4606
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08.12.2020 22:11 Ответить
не підгорай ти так свинопсяка кацапська. В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 864
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08.12.2020 22:18 Ответить
аккуратней по жизни ходить нужно.... В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 8790
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08.12.2020 22:20 Ответить
А уяви як він тепер буде обережно на інвалідному візку їздити В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 6765
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08.12.2020 22:24 Ответить
"под ноги" теперь будет смотреть куда ехать 😕
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09.12.2020 01:26 Ответить
У столиці Азербайджану пройшла репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки - Цензор.НЕТ 7299Вы про Бологое?
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09.12.2020 00:07 Ответить
Азербайджан отвоевал все свои утраченные территории и коридор в Нахичевань по территории Армении. Никакого арцаха больше нет. Есть НКО в составе Азербайджана. Безо всякого статуса.
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08.12.2020 22:03 Ответить
Армянские шахты таят в себе много неведомого
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08.12.2020 22:05 Ответить
"каменноугольный период" заканчивается в Германии, в Карабахе и скоро в Донбассе.
"пермским" пресмыкающимся рекомендовано скатать губу и закрыть "шахты" В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 9949
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08.12.2020 22:17 Ответить
Молодці азербайджанці... Вони зробили все, що змогли. Повернули своє... А той шматок гір, що залишився безконтрольним, все одно, висітиме, як гиря, на шиї Вірменії та Росії... Ніякого зиску ні ті, ні інші, з Карабаху не отримають... За ті п"ять років передишки, які надає перемир"я, азербайджанці відновлять свою територію, інфраструктуру, залікують рани, відновлять озброєння, поповнять запаси спорядження та ***********...
Мені подобається інше - вони техніку гусеничну не ганяють по площі - бережуть покриття. Та й витрати пального у тягачів, менші...
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08.12.2020 22:09 Ответить
Это да, есть за что уважать, герои.
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08.12.2020 22:29 Ответить
парад победителей...
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08.12.2020 22:18 Ответить
Коли буде такий парад в Києвы, самовласне винайму пару лафнтів для параду.
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08.12.2020 23:09 Ответить
Получается армяне тоже учавствуют в параде Победы, пусть несколько и необычным способом.
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09.12.2020 01:07 Ответить
Азербайджан прославляє своїх захисників і героїв, а наш із "кварталу криворізьких трущоб" на параді прославляє малоросів, які на фанерній споруді, яка нагадує дізельротяг, на якому переодіті в трусливих зайчиків купа малоросів. "Наш" прославляє і пропагандує зрадників і тих, хто відкосив від служби і виконує російський шансон. Це все, що потрібно знати про зелену наволочь.
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09.12.2020 08:17 Ответить
"Оси", "Шилки", "Гради", пехи - 70-ті роки минулого століття.
"Байрактар" як символ війни нової епохи.
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09.12.2020 10:20 Ответить
 
 