23 045 27
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Ожидаемый результат
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов. ИНФОГРАФИКА
Удачное сравнение
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
... и все американское
З думкою про тебе...
Элементарно...
Лайфхак от власти
Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос
Зе!арифметика
Вакцинация по-путински
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+45 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий08.12.2020 23:18
+42 olele
показать весь комментарий08.12.2020 23:09
+39 olele
показать весь комментарий08.12.2020 23:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
на-лє-тай!..
Можливо теж сядеш у крісло президента!
Правило Даннінга -Крюгера не розуміють навіть ті, хто вважає, що розуміють.
Див. Вікіпедія: «Правило Даннінга-Крюгера».
Комнатный Рэмбо@Rambo_hikka
Спікер української делегації в ТКГ Олесій Арестович, Дмитро Корчинський та Олександр Дугін протидіють «помаранчевій чумі», 2005
Головна ялинка країни :