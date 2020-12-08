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Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ожидаемый результат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов. ИНФОГРАФИКА

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Удачное сравнение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

... и все американское

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

З думкою про тебе...

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Элементарно...

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лайфхак от власти

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зе!арифметика

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вакцинация по-путински

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Топ комментарии
+45
"..... будеш брехати, то закінчишсвоє життя ведучим українських теленовин!"
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 895
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08.12.2020 23:18
+42
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 103
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08.12.2020 23:09
+39
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4957
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08.12.2020 23:23
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Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 103
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08.12.2020 23:09 Ответить
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7575
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08.12.2020 23:14 Ответить
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7282 до слез!
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09.12.2020 10:15 Ответить
На телеаналі Г+Г
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08.12.2020 23:15 Ответить
новінка сізону - обув "пальці вєєром"
на-лє-тай!..

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5332
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08.12.2020 23:30 Ответить
"..... будеш брехати, то закінчишсвоє життя ведучим українських теленовин!"
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 895
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08.12.2020 23:18 Ответить
Бреши тільки по цідулці,що тобі дорослі дяді дали!
Можливо теж сядеш у крісло президента!
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09.12.2020 00:44 Ответить
Як Янелох таке терпить з цим Цензором? Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3476
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08.12.2020 23:11 Ответить
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08.12.2020 23:15 Ответить
Мало того.
Правило Даннінга -Крюгера не розуміють навіть ті, хто вважає, що розуміють.
Див. Вікіпедія: «Правило Даннінга-Крюгера».
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08.12.2020 23:21 Ответить
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08.12.2020 23:16 Ответить
он терпила . привык уже Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5896
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09.12.2020 00:05 Ответить
Пішов я рахувати магазини Рошен, добраніч!
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08.12.2020 23:19 Ответить
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 513
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08.12.2020 23:20 Ответить


Комнатный Рэмбо@Rambo_hikka





Спікер української делегації в ТКГ Олесій Арестович, Дмитро Корчинський та Олександр Дугін протидіють «помаранчевій чумі», 2005

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9927
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08.12.2020 23:24 Ответить
Корчинский в Москве.
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4916
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09.12.2020 13:11 Ответить
картина "Арестович в перестрілці з порохоботами захищає Бубочкою життєво-важливі органи"
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08.12.2020 23:31 Ответить
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 914
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08.12.2020 23:21 Ответить
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4957
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08.12.2020 23:23 Ответить
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1101
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09.12.2020 00:15 Ответить
І реалії:

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9745

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Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5805
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09.12.2020 00:34 Ответить
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09.12.2020 00:16 Ответить
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11.12.2020 00:01 Ответить
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11.12.2020 18:08 Ответить
 
 