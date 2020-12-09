Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Трускавце 8 декабря застрелили 50-летнего мужчину. Погибший Зиновий Пристай по прозвищу Бзик был местным криминальным авторитетом в 1990-х годах.
О факте убийства сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что тело мужчины нашли со сквозным огнестрельным ранением в грудь. Двор, в котором произошел инцидент, принадлежит матери погибшего.
Погибшего обнаружил местный житель и сообщил правоохранителям.
Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Местное издание "Трускавецкий вестник" пишет: "Нашли мертвым криминального авторитета 1990-х годов по прозвищу Бзик. Застреленного Зиновия П., 1970 г.р., нашли мертвым в его собственном доме на ул. Городище. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, ведется следствие".
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то яке ж воно "афторитет" у 20 років??? хіба шо у себе у дворі.
Для криминального авторитета маловато, конечно, а вот для бригадира - как раз.
настоящие авторитеты - кого не убили - долларовые миллионеры в основном, а это обрыган какой-то.
но у селі -авторитет
(ну ви зрозуміли концепцію)
Да и не было у блатных её никогда.