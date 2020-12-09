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Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Трускавце 8 декабря застрелили 50-летнего мужчину. Погибший Зиновий Пристай по прозвищу Бзик был местным криминальным авторитетом в 1990-х годах.

О факте убийства сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тело мужчины нашли со сквозным огнестрельным ранением в грудь. Двор, в котором произошел инцидент, принадлежит матери погибшего.

Погибшего обнаружил местный житель и сообщил правоохранителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ 01
Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ 02

Местное издание "Трускавецкий вестник" пишет: "Нашли мертвым криминального авторитета 1990-х годов по прозвищу Бзик. Застреленного Зиновия П., 1970 г.р., нашли мертвым в его собственном доме на ул. Городище. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, ведется следствие".

Также читайте: РФ отказалась от встречи с украинскими пограничниками по ситуации со "стрельбой на границе"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+40
Якийсь "авторитет" неавторитетний, судячи з будинку матері, схожого на хліва.
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09.12.2020 00:29
+16
Криминальный авторитет Трускавца...С недостроенным забором..Древней хатенкой-мазанкой...И беседка...Затянутая временем и недостроем..Новость улыбнула..Но главное что ушел из жизни плохой человек который никогда и ничего в жизни так и не довел до конца_Даже самостоятельно умереть не смог))
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09.12.2020 00:40
+16
Ну всё, уходят преподаватели Трускавецкой Школы Зебилов Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 4052
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09.12.2020 00:42
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Якийсь "авторитет" неавторитетний, судячи з будинку матері, схожого на хліва.
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09.12.2020 00:29 Ответить
Той, хто його знайшов, десять разів про це пожалкує, доводячи, що в нього нема базуки в коморі.
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09.12.2020 01:53 Ответить
більш того...зараз йому (назавжди) 50..а у 90-х було 20...
то яке ж воно "афторитет" у 20 років??? хіба шо у себе у дворі.
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09.12.2020 09:09 Ответить
в 90-м ему было 20, а в 90-м бандитизма ещё не было. Самый пик пришёлся на 94-99 годы, ему как раз было 24 - 29 лет.
Для криминального авторитета маловато, конечно, а вот для бригадира - как раз.
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09.12.2020 09:37 Ответить
так я за шо? чуть что сразу "афторитет" )))
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09.12.2020 09:40 Ответить
ну, маемо шо маемо.
настоящие авторитеты - кого не убили - долларовые миллионеры в основном, а это обрыган какой-то.
но у селі -авторитет
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09.12.2020 09:58 Ответить
мабуть за довгого язика заказали
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09.12.2020 14:27 Ответить
Ну значит там или висяк, или 100% нет..Панимать надо...
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09.12.2020 10:41 Ответить
Впевнений, що це "банда" Антоненка... Дитячий хірург Кузьменко, ввійшла в кураж та не може не мочити... Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9599
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09.12.2020 14:34 Ответить
Зеленые конкурентов убирают
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09.12.2020 00:30 Ответить
Він також навчався в університеті Трускавця. Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 5852
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09.12.2020 00:33 Ответить
Викладав.
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09.12.2020 10:39 Ответить
Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 601
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09.12.2020 00:39 Ответить
новый набор зебилов, - за три дня узнать как работает государство
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09.12.2020 00:46 Ответить
это молодой Лукашенко? )
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09.12.2020 12:25 Ответить
чорновил
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09.12.2020 12:47 Ответить
Криминальный авторитет Трускавца...С недостроенным забором..Древней хатенкой-мазанкой...И беседка...Затянутая временем и недостроем..Новость улыбнула..Но главное что ушел из жизни плохой человек который никогда и ничего в жизни так и не довел до конца_Даже самостоятельно умереть не смог))
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09.12.2020 00:40 Ответить
самостоятельно умирают только суицидники Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 7429
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09.12.2020 01:23 Ответить
Ну всё, уходят преподаватели Трускавецкой Школы Зебилов Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 4052
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09.12.2020 00:42 Ответить
А кто такой - "Путин", шо за персонаж? Ваш знакомый? Или родственник? Почему мне должны снится ваши кумиры? У вас инсомния? Вы хотите об этом поговорить? Приймите на ночь 150, и берегите себя. Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 7891
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09.12.2020 01:08 Ответить
т.н. путен это мордовский педофильный пигмей по имени ********.
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09.12.2020 01:15 Ответить
Трускавецька авторитетна школа
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09.12.2020 12:09 Ответить
Абитуриенты
Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3575
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09.12.2020 12:11 Ответить
Два слова: дід Максим
(ну ви зрозуміли концепцію)
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09.12.2020 04:06 Ответить
Прежде чем писать надо понимать звание АВТОРИТЕТ и как и за какие дела карануют с присвоением этого звания. Смех и только - провинциальная шпана...
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09.12.2020 05:52 Ответить
С таким погонялом долго не живут.
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09.12.2020 06:26 Ответить
А когда же криминального авторитета 90-х - ахметова застрелят?!
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09.12.2020 06:32 Ответить
Никогда! Кто должен застрелить, куплен с потрохами!
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09.12.2020 17:58 Ответить
Альтанка ще з 90-х стоїть напевно. Як пам'ять про "братьев".
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09.12.2020 07:16 Ответить
Це скромний авторитет якщо порівнювати з тими що ВР
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09.12.2020 07:31 Ответить
а сколько же ему было лет, когда он стал авторитетом в 90-х)))
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09.12.2020 08:30 Ответить
20 ))) дуже афффторитетний..ну дуже! )))))
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09.12.2020 09:10 Ответить
Похоже, любовь к матерям у блатных осталась только в песнях...
Да и не было у блатных её никогда.
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09.12.2020 09:25 Ответить
Дворец у авторитета знатный!
Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6906
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09.12.2020 09:50 Ответить
зачем за такое садить, минус один и это уже лучше
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09.12.2020 09:51 Ответить
У Бзика бзик приключился.
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09.12.2020 09:54 Ответить
Бзик - и больсе не музик!
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09.12.2020 17:46 Ответить
За что до 15 лет? Нужно вообще ввести денежное вознаграждение, чтобы охотники за головами отстреляли всякую шваль типа "авторитетов", рецидивистов и разного рода сепарни и предателей.
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09.12.2020 10:37 Ответить
Раньше в штатах вознаграждение давали за живого или мертвого уркогана ну а сейчас 15 лет
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09.12.2020 12:42 Ответить
в штатах не выбирают дебилов в вожди.
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09.12.2020 12:50 Ответить
Специфические попадаются - типа. Трампа...
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09.12.2020 22:57 Ответить
Тебе до Трампа как до Плутона.
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09.12.2020 23:12 Ответить
а он точно был авторитетом с таким то погонялом.
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09.12.2020 12:49 Ответить
тупые,безграмотные журналюги испортили покойному "светлую память" и "доброе имя" своими бездарными фотоснимками. Почему их никто не научил выбирать локацию соответственно жареным новостям. Могли бы хоть в фотошопе покрасить беседку
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09.12.2020 16:27 Ответить
А кто его знает криминальный авторитет или крестально чистый человек .у нас грязью оболлют любого
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09.12.2020 16:30 Ответить
То есть застрелил бандитского авторитета - пятнашка, убила шесть ни в чём неповинных людей на перекрёстке - десятка! Однако - правосудие!!!!
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09.12.2020 16:49 Ответить
Вы абсолютно правы.... Вот если бы Зайцева не сидела бы весь срок, а вышла бы на волю пораньше, но .... в гробу, и в землю.... Было бы спокойнее за наши жизни...
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09.12.2020 23:28 Ответить
Ера бідності минула,повернулися веселі ЗЕ90"
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09.12.2020 18:55 Ответить
какой-то бедный авторитет..настоящие авторитеты принимают томосы, кубки, баллотируются в меры миллионников!))))
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09.12.2020 20:37 Ответить
Бздык---и нету Бзика!
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09.12.2020 21:51 Ответить
 
 