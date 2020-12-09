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пожар (5572) ГСЧС (4490)

В центре Полтавы горит кинотеатр им. Котляревского, зданию более 200 лет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В центре Полтавы спасатели тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 9 декабря в 4:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в центре Полтавы.

Спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара", – сказано в сообщении.

В центре Полтавы горит кинотеатр им. Котляревского, зданию более 200 лет, - ГСЧС 01

К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

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Отметим, что кинотеатр им. И. П. Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.

В центре Полтавы горит кинотеатр им. Котляревского, зданию более 200 лет, - ГСЧС 02
В центре Полтавы горит кинотеатр им. Котляревского, зданию более 200 лет, - ГСЧС 03
В центре Полтавы горит кинотеатр им. Котляревского, зданию более 200 лет, - ГСЧС 04
Фото: ГСЧС
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Топ комментарии
+6
Теперь ждем строительства или трц или жилкомплекса
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09.12.2020 09:01
+3
театр снести а на его месте дочка Мамая новый ЖК построит для верных папе полтавчан
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09.12.2020 09:26
+2
Там прибудов наліпили торгових........
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09.12.2020 08:59
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Добряче горить...
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09.12.2020 08:47 Ответить
з чого б це йому так активно запалати?
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09.12.2020 08:54 Ответить
Там прибудов наліпили торгових........
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09.12.2020 08:59 Ответить
Кафе, находящиеся вблизи театра, не пострадали.
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09.12.2020 09:14 Ответить
Я не знаю кому належить це кафе, але поруч із ним знаходиться кафе "Енеїда", дочки московського генерала, який награбастав грошей,в свій час, на російсько-чеченській війні. Вони багато чого тут поскупляли.
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09.12.2020 09:01 Ответить
До чого тут кафе, коли палає дах театру?
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09.12.2020 09:08 Ответить
Там не про кафе.
Там про генерала.
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09.12.2020 09:15 Ответить
Теперь ждем строительства или трц или жилкомплекса
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09.12.2020 09:01 Ответить
У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1002
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09.12.2020 09:19 Ответить
недопалок допалюють
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09.12.2020 09:02 Ответить
Чекаємо, хто буде відбудовувати?
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09.12.2020 09:17 Ответить
театр снести а на его месте дочка Мамая новый ЖК построит для верных папе полтавчан
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09.12.2020 09:26 Ответить
І в нас Дворянське собраніє згоріло. Обгородили тепер територію і чекають чогось.
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09.12.2020 09:43 Ответить
Дочекаються ще одного ТРЦ.
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09.12.2020 09:46 Ответить
Певне скоробагатькам місце під забудову сподобалося.
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09.12.2020 09:45 Ответить
Був кінотеатр ім. Котляревського, стане ТРЦ ім. Коломойського...
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09.12.2020 09:49 Ответить
 
 