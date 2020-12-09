В центре Полтавы горит кинотеатр им. Котляревского, зданию более 200 лет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В центре Полтавы спасатели тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 9 декабря в 4:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в центре Полтавы.

Спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара", – сказано в сообщении.

К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

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Отметим, что кинотеатр им. И. П. Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.







Фото: ГСЧС