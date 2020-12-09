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Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения. ИНФОГРАФИКА

Правоохранители в Украине ежедневно раскрывают в среднем 44 коррупционных правонарушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в среду, в Международный день борьбы с коррупцией.

"За 8 месяцев моего пребывания в должности Генпрокурора система органов правопорядка разоблачила 7 748 таких преступлений. Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь – 2 374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1 606", - написала Венедиктова в Facebook.

Также почти на 40% выросло количество переданных в суд уголовных производств с обвинительными актами – 1 764 против 1 291 за аналогичный период прошлого года. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений – 2 937 человек, в том числе 923 сотрудника правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней.

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Кроме того, за последние 8 месяцев к уголовной ответственности был привлечен 21 прокурор, большинство из них за совершение уголовных коррупционных правонарушений.

"Взяточников за решеткой ждет от нас общество после громких разоблачений с полотнами купюр на фотографиях. За этот период осуждены за коррупцию - 408 человек. Этот результат увеличился только на 10% и нам надо системно работать, в частности над законодательством, чтобы судебное разбирательство не затягивалось", - сообщила Венедиктова.

Также выросла сумма установленных убытков государству, более чем в 8 раз – почти 278 млн грн против 34 млн грн в прошлом году, и на 40% - сумма возмещенных. В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечить возмещение убытков – с 14 млн грн до почти 237 млн грн. Сумма арестованного имущества выросла на 90% и составляет почти 63 млн грн.

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"Важно, чтобы мы не обманывали себя, выкрикивая лозунги со всех трибун, рассказывая о наших невероятных достижениях в вопросах борьбы с этим явлением. Мы не должны обманывать и общество", - подчеркнула Венедиктова.

Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 01
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 02
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 03
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 04
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 05
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 06
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 07
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 08

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"Не все понимают, что бороться со взяточничеством и хищением, как мелким, так и масштабным, очень трудно: и мы совершенствуемся, но и преступники часто далеко не простаки. Невозможно расследовать производство и после этого передать его в суд, если не соблюдены все мельчайшие требования закона. Могу только представить разочарование граждан в те минуты, когда, казалось бы, все настолько очевидно, а преступник по-прежнему "рассекает" на дорогом авто, живет в элитном доме, летает на острова на частном самолете, не вылезает из дорогущих ресторанов. Это временно. Хочу вас заверить, что мы доведем все дела до справедливого финала. Мы сможем доказать вину каждого, кто нарушил закон", - заключила генпрокурор.

Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 09
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 10
Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения 11
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Топ комментарии
+19
Венешмонька вслед за Степановым решила лапшу на уши для лохов накидать. Ермаки, вагнеровцы, Татаров, Вовк и другие ублюдки где в этом списке?
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09.12.2020 10:15
+14
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса. Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 5541

Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 8745
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09.12.2020 10:20
+13
КОГО ПОСАДИЛИ?????? Мы им платим ОГРОМНУЮ зарплату - они еще ловят ЛОШКОВ - сбивают с их деньги....А ЭТА дура че нам тут втирает????....Открыли - взяли деньги закрыли.Для этого МЫ их создавали???.
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09.12.2020 10:17
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Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 7064
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09.12.2020 10:14 Ответить
Венешмонька вслед за Степановым решила лапшу на уши для лохов накидать. Ермаки, вагнеровцы, Татаров, Вовк и другие ублюдки где в этом списке?
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09.12.2020 10:15 Ответить
КОГО ПОСАДИЛИ?????? Мы им платим ОГРОМНУЮ зарплату - они еще ловят ЛОШКОВ - сбивают с их деньги....А ЭТА дура че нам тут втирает????....Открыли - взяли деньги закрыли.Для этого МЫ их создавали???.
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09.12.2020 10:17 Ответить
Для начала, сколько вернули из этой нарисованной "суммы убытков" в бюджет?!
Насколько я помню сумма составляет всего 48000 грн и полностью состоит из суммы, заплаченной главой НАБУ Сытником за собственное же нарушение на1,5 ярда
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09.12.2020 10:21 Ответить
Ситник - лох???!! 🤣🤣🤣🤣
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09.12.2020 10:24 Ответить
Не 48 а штраф административный на3 тыс. не 1,5 тысяч ярда (Мера длины в Англии) а 25 тыс за не предявленые чеки с отдыха на четырех человек в лесничестве. Но для буратин и 38 попугае сойдет для доказательства.
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09.12.2020 10:40 Ответить
Ну тогда сумма вообще 0!!!
А за "ярды" - огромно спасибо КЭП
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09.12.2020 15:57 Ответить
ПОЧЕМУ не сидят--татаров,брат ермака,депутат,который воровал пиво,а потом брал взятки,ГДЕ уголовное дело коломойши,портнова и других трутнев ???? прокурорша уже столько приплюсовала себе годков на отсидку и БУДЕТ СИДЕТЬ !!!!!
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09.12.2020 10:59 Ответить
Смешно выглядит Ген прокурор в КУМОВСКОЙ Украине Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 2862 Давайте не будем о приливах и отливах
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09.12.2020 10:18 Ответить
Прівед, раскосая цьоця самодура!
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09.12.2020 10:18 Ответить
Почему не закрыты магазины Рошен,все коррупционеры, до того как ещё не были коррупционерами, ели Рошенки.
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09.12.2020 10:19 Ответить
И все совершил Порошенко
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09.12.2020 10:20 Ответить
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса. Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 5541

Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения - Цензор.НЕТ 8745
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09.12.2020 10:20 Ответить
"Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле! Ура!" (с)
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09.12.2020 10:21 Ответить
И на мужа дело завела?
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09.12.2020 10:22 Ответить
Что бы не рыпался, и для статистики плюс...
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09.12.2020 10:24 Ответить
😂
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09.12.2020 10:25 Ответить
Де вироки і притягнення? Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 3572
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09.12.2020 10:22 Ответить
Это не главное, кто там будет разбираться через пару лет...
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09.12.2020 10:24 Ответить
Та знаємо, що "розкриваюцца". От лише покарання ніхто не несе. А так корупцію не розкриває лише лінивий і упоротий зебіл. Он, журналісти тільки по Єрмаку розкрили корупційних діянь вагон і маленьку дрезину - і що з того?
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09.12.2020 10:23 Ответить
Хто би волав "пи*дишь", як не чистокровний 73/43%зебіл Yuriy Smith ....
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09.12.2020 12:38 Ответить
волай ты, а я говорю., ну, ты понял? Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 4122
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09.12.2020 12:41 Ответить
Звиздуни !
Аж бридко це читати.
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09.12.2020 10:30 Ответить
як її чоловічок знайшов корупційну лазєйку і здоїв з держави крупненьку суму.
ви АФЕРИСТИ !
аморальні виродки.
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09.12.2020 10:31 Ответить
Нету в Украине сейчас СУДОВ, ПРОКУРОРОВ,ПРЕЗИДЕНТА.....Есть те кто заняли их места - одни обогащаются - другие не понимают куда ОНИ попали......
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09.12.2020 10:31 Ответить
Супербрехлива, цинічна. Справжня 200% прокурорша портнова, коломойського, вазеленського.
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09.12.2020 10:31 Ответить
Какая противная рожа у этой кобуччи
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09.12.2020 10:33 Ответить
Сколько денег вернули? И Казначейство пусть подтвердит. Все остальное трепатня.
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09.12.2020 10:35 Ответить
Улыбнуло "встановлено збитків".
А где графа "повернуто державі", мадам Брошкина? Или в нее написать нечего?
Не знаю, чьим членом эта мадам играет на рояле, но у нее получаицца!
Впрочем, как у других зебилов.
Вот пример.
вЗеленский грабеж на большой дороге.

...
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
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09.12.2020 10:35 Ответить
Сьогодні Свято у наших Коритних Казнокрадів Брехунів та Нездар....- Вітаемо їх... Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 9628
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09.12.2020 10:38 Ответить
Просто у них план на 44 нарушения в день, и они его выполняют.
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09.12.2020 10:38 Ответить
Руководитель ОПГ заговорил!!!
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09.12.2020 10:45 Ответить
Создаётся такое впечатление, что вся коррупция у нас держится исключительно только на бабушках, торгующих семечками в неположенном месте... Уверен сидят только стрелочники, если сидят, а юзики, гепы, допы, вилки, ермаки, янелохи и прочая дрянь воруют.., хотя и воровством это уже не назовёшь - грабят!!!
А няше№2, всё зарплаты не хватает на корм собачек...
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09.12.2020 10:46 Ответить
Список покараних в студію
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09.12.2020 10:56 Ответить
А як там справи з діамантовими прокурорами,допою,гепою,розенблатом,курвою-штепю та іншими ворюгами,яким ймення легіон? От цікаво,що на це відповіла б пракурорша? Та,мабудь,нічого...
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09.12.2020 11:01 Ответить
её заявление не стоит чернил и бумаги на котором оно напечатано!
где конкретные результаты деятельности? и не по "уборщицам", которые взяли 20 грн за оказание услуг, а по топ-коррупционерах, которые грабят страну на миллиарды!!!
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09.12.2020 11:03 Ответить
Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика (Марк Твен)
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09.12.2020 11:15 Ответить
Чим відрізняються "досягнення" Пєці і Зєлі? У Пєці було 144 реформи, а у Зєлі - 44 корупціонерів щоденно викрито. Тільки об'єднує їх одне - вони все брешуть. Ні у Пєці ні у Зєлі не було проведено ЖОДНОЇ реформи і не було притягнуто до відповідальності ЖОДНОГО корупціонера. Янек, Пєця і Зєля - троє пройдисвітів, троє крадунів і троє російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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09.12.2020 11:20 Ответить
Также выросла сумма установленных убытков государству, более чем в 8 раз - почти 278 млн грн против 34 млн грн в прошлом году, и на 40% - сумма возмещенных. В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечить возмещение убытков - с 14 млн грн до почти 237 млн грн. Сумма арестованного имущества выросла на 90% и составляет почти 63 млн грн. - и сколько монет платит народ Украины на содержание "генеральной канторы"?
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09.12.2020 11:22 Ответить
Оказывается, эта алчная баба вкалывает в поте лица, значит правильно она сделала мужу 700000 из бюджета, надо и ей отсыпать , шо она хуже других воров?
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09.12.2020 11:27 Ответить
зебіл Kostya Kostya, а ми вас всіх зебілів 1,5-2роки тому попереджали навіть в тому, що з-за беніного Буратіно корупції стане більше...
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09.12.2020 12:40 Ответить
Мародерська підніжка обізвалась
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09.12.2020 14:00 Ответить
бенедиктовна жжет напалмом. пожалуй юГика она уже обошла...хотя еще нет, за своим языком она все же следит лучше юГика и откровенной чухни, выставляющей и себя и *********** полным идиотом, как это делал юГик, не несет. работает во благо хозяина молча.
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09.12.2020 11:29 Ответить
Няша№2, если взять суму убытков государства и поделить на предъявленных обвинений, то получится что каждый коррупционер уворовал - 21 456,65 гривен!!! Даже для вора-карманника, позорная сумма!!! =)
Нашка№2, венесуэльскую муку нюхаешь???
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09.12.2020 11:30 Ответить
толку от раскрытия если никто не сидит? еще и отменили наказание для топ коррупционеров.
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09.12.2020 11:39 Ответить
До сраки эти показатели про виртуальную борьбу.

Фамилии, которые возглавляют коррупцию в Украине - Зеленский, Ермак, Татаров, Баканов, Венедиктова, Аваков.
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09.12.2020 11:53 Ответить
"На прокуратуру в проекте государственного бюджета предусмотрено финансирование в размере 7 млрд 670 млн грн"!!! - только для того что бы установить, а по возможности вернуть примерно - 276 млн гривен государственных убытков!!! Но это не коррупция...
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09.12.2020 12:05 Ответить
Венедіктова про результати боротьби з корупцією: Щодня в Україні розкривають 44 корупційні правопорушення - Цензор.НЕТ 3876
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09.12.2020 12:17 Ответить
... а ты их... тварь отпускаешь....
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09.12.2020 12:58 Ответить
Скорее всего, няша№2 у них на содержании!
Жаловалась на зарплату, имущество в ломбард сдаёт, собачке врача не вызвать, кушать нечего, ... и т. д. .
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09.12.2020 13:31 Ответить
Накурилась...
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09.12.2020 16:05 Ответить
А може просто дурнувата на всю голову.
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09.12.2020 16:30 Ответить
Пані-з-лисячим-писком симулює бурхливу діяльність.
Перед дємбєлєм (принаймні, хочеться в це вірити).
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09.12.2020 16:29 Ответить
 
 