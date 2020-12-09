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Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

По предварительной информации, причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - 800 тыс. долларов США. Четверо фигурантов, двое из которых - иностранцы - задержаны. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера около 13:00 на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия.

Для розыска автомобиля. указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план.

Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина. Четырех фигурантов задержали и доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

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В настоящее время известно, что пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись. По дороге похитители требовали у него возврат несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тыс. долларов США. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.

По этим фактам осуществляется досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).

В уголовном производстве проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению других участников преступной группы.

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По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о юристе Максима Микитася.

Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны 01
Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны 02
Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны 03
Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны 04
Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Называйте гражданство иностранцев , пожалуйста .
Если это пост совковая страна - то пора вводить въездные визы с пост совком , а не стыдливо прикрываться словом «иностранец»
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09.12.2020 12:47
+8
Будівельна фірма давала хабар через юриста. Юрист 800 тис. доларів з переданого хабара залишив собі, це стандартна практика юристів - брати собі гроші клієнтів. Клієнт образився і вирішив повернути собі гроші, а юрист підготувався і написав заяву в міліцію ще до нападу, тобто юрист працює не сам, а під дахом ментів.
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09.12.2020 13:03
+2
;Цінні діячі мистецтв; Саакашвілі.
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09.12.2020 12:55
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Называйте гражданство иностранцев , пожалуйста .
Если это пост совковая страна - то пора вводить въездные визы с пост совком , а не стыдливо прикрываться словом «иностранец»
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09.12.2020 12:47 Ответить
да нет двоих вполне можно описать как чурки или азиры или грузины короче горцы Кавказу хотя мутное все Микитасик с Татаровым бурят скважины пока у руля власти????
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09.12.2020 12:52 Ответить
Будівельна фірма давала хабар через юриста. Юрист 800 тис. доларів з переданого хабара залишив собі, це стандартна практика юристів - брати собі гроші клієнтів. Клієнт образився і вирішив повернути собі гроші, а юрист підготувався і написав заяву в міліцію ще до нападу, тобто юрист працює не сам, а під дахом ментів.
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09.12.2020 13:03 Ответить
;Цінні діячі мистецтв; Саакашвілі.
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09.12.2020 12:55 Ответить
Столичного юриста викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисники затримані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 73

Статья была здесь: https://www.obozrevatel.com/society/mikitas-zakazal-svoego-yurista-chechentsam-istochniki.htm

Уже удалили, видимо в редакцию позвонили и попросили "изуиниться"...
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09.12.2020 13:23 Ответить
Ох, уж эти иностранцы! Предлагаю стране "Инострания" объявить войну, взять всю её армию в плен, чтобы потом менять захватчиков по одному и группами в случае захвата наших граждан. На всех картах и на глобусе обвести красной линией границы этой коварной "инострании", чтобы все ей опасались. Пока на карте это паскудное образование я не нашел.
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09.12.2020 13:13 Ответить
Похоже кто то хочет подставить Микитася и вернуть в СИЗО. И мы догадываемся кто...
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09.12.2020 13:19 Ответить
...кто успел землю на папу оформить... но так топорно сработано...
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09.12.2020 13:23 Ответить
Зазвичай під фразою "неіснуючий борг" ховається борг існуючий, неналежно оформлений або незаконно надбаний. І коли людина не хоче віддавати "неіснуючий борг" по нормальному, то просять отаких от людей допомоги.
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09.12.2020 13:25 Ответить
Исполнители опять "деятели искусств"? Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали - Цензор.НЕТ 5855
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09.12.2020 14:41 Ответить
 
 