Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - 800 тыс. долларов США. Четверо фигурантов, двое из которых - иностранцы - задержаны. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера около 13:00 на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия.

Для розыска автомобиля. указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план.

Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина. Четырех фигурантов задержали и доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

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В настоящее время известно, что пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись. По дороге похитители требовали у него возврат несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тыс. долларов США. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.

По этим фактам осуществляется досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).

В уголовном производстве проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению других участников преступной группы.

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По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о юристе Максима Микитася.









