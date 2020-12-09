РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16005 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
10 449 40
Киев (24545) поджог (900) Слуга народа (2548)

"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Этой ночью в Киеве сгорел автомобиль депутата Киевского городского совета Георгия Зантараи ("Слуга народа").

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждает издание, автомобиль подожгли двое неизвестных.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы заполночь. Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Пожар потушили за 15 минут.

Известно, что автомобиль был припаркован на стоянке вблизи жилых зданий. Из-за огня пострадала еще одна машина, которая была припаркована рядом.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия будут выяснять правоохранители.

Мерседес депутата Киевсовета от Слуги народа Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ 01

Читайте также: Машину журналистки "Радио Свобода" поджег полицейский по заказу контрабандиста, - СБУ

Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения, заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2009 года и вице-чемпион Европы 2009 года.

Ранее Зантарая работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины (с 2007 по 2020 года, имел звание майора).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
А де "горіла тачка, палала"? "Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 4196
показать весь комментарий
09.12.2020 16:06
+21
а это не вся радость для "слуг" ...или от слуг ?
///

В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы,. Правоохранители объявили план «Перехват» - разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».
По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.
«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», - сообщил источник."Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5137
показать весь комментарий
09.12.2020 16:07
+16
Автобусная остановка. Стоит военный, просто мужик и хачик.
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 4853
показать весь комментарий
09.12.2020 16:04 Ответить
"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 2590
показать весь комментарий
09.12.2020 16:06 Ответить
блин, а у меня картинка не отображается "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5682 "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1046
показать весь комментарий
09.12.2020 20:24 Ответить
Від сорому згорів.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:04 Ответить
Що згорить то не згиє !!! Жаль, що лише одна тачка,от якби весь іх автопарк згорів,то булоб свято !!))
показать весь комментарий
09.12.2020 16:10 Ответить
Для цього треба сором мати,а з цим в делопутів напряг !!))
показать весь комментарий
09.12.2020 16:11 Ответить
НЕМЕДЛЕННО, БЫСТРО, НОМЕР КАРТОЧКИ - народ скинется на 10 мерседесов
показать весь комментарий
09.12.2020 16:05 Ответить
А де "горіла тачка, палала"? "Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 4196
показать весь комментарий
09.12.2020 16:06 Ответить
то газ нужно на сертифицированных СТО ставить!)))))))
показать весь комментарий
09.12.2020 16:07 Ответить
а это не вся радость для "слуг" ...или от слуг ?
///

В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы,. Правоохранители объявили план «Перехват» - разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».
По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.
«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», - сообщил источник."Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5137
показать весь комментарий
09.12.2020 16:07 Ответить
"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 1515
показать весь комментарий
09.12.2020 16:08 Ответить
Автобусная остановка. Стоит военный, просто мужик и хачик.
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:11 Ответить
Вместо "хачик" читать "слуга народа"!
показать весь комментарий
09.12.2020 16:32 Ответить
арахамия "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1088
показать весь комментарий
09.12.2020 20:22 Ответить
хорошая новость
показать весь комментарий
09.12.2020 16:31 Ответить
В ходе конфликта из-за первоочередности проезда Юрченко подошел к автомобилю и через открытое окно бросил окурок, после чего повредил (оторвал) дворник с лобового стекла.
показать весь комментарий
09.12.2020 19:00 Ответить
за такое он бы своё депутатсуое не успел бы достать, а если бы успел засунул бы себе во...
показать весь комментарий
09.12.2020 19:04 Ответить
Яхз. Проте підпалювати автівки, особливо коли поряд сторонні авто- моветон та дебілізм.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:08 Ответить
Курил и пьяный уснул за рулем. 100%.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:11 Ответить
Сам-то депатут сбёг?
показать весь комментарий
09.12.2020 16:18 Ответить
Ничего,еще наварует.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:22 Ответить
в основном +, жаль машина у человека пострадала.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:31 Ответить
Нафига учиться, работать? Пошел в спортсмены и руби бабки в чемпионатах, в охране, в рэкете ,
в титушкоохране и т.д.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:33 Ответить
ГОРІЛА ТАЧКА, ПАЛАЛА!
В Київраде слуга наріда ридала!
"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5904
показать весь комментарий
09.12.2020 16:36 Ответить
И все же поджигатели-козлы! На рядом стоящую тачку необходимо было накинуть какую-нибудь несгораемую накидку,ну,если она(тачка) не помощника этого депутата,а пересічного
показать весь комментарий
09.12.2020 16:55 Ответить
ну, ниче.. покрасить чуток, будет как новенький.. а пока можно у босса лисапет оддолжить...
показать весь комментарий
09.12.2020 17:18 Ответить
тот что ему (зе) Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила? ))
показать весь комментарий
09.12.2020 17:28 Ответить
Нужно запретить депутатам ставить свои машины рядом с жилыми домами и другими автомобилями.
Люди не должны страдать от их разборок!
показать весь комментарий
09.12.2020 17:35 Ответить
Слуги народу вже на Мерседеси пересіли? А ще ж недавно на гужовому транспорті їздили...
показать весь комментарий
09.12.2020 17:46 Ответить
смотрите слуги что бывает без доступной растаможки. Кошмар депутат не сможет себе купить длступный автомобиль
показать весь комментарий
09.12.2020 18:52 Ответить
Если автомобили всех слуг выставить в открытый доступ, что начнётся страшно представить
показать весь комментарий
09.12.2020 18:53 Ответить
Знайти героїв та нагородити грошовою премією. З тої премії вирахувати збитки на користь хозаяїна машини, що постраждала. Потрібно акуратніше працювати.
показать весь комментарий
09.12.2020 19:12 Ответить
**** скрывать, чтобы все ваши автомобили так ярко снимали! Это ваше будущее
показать весь комментарий
09.12.2020 19:29 Ответить
Пусть гордится - все это проявление народной любви.
Ну а машина - будет правильно голосовать, то через пару месяцев новую купит, еще лучше.
показать весь комментарий
09.12.2020 19:43 Ответить
"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2640 "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2292
показать весь комментарий
09.12.2020 20:10 Ответить
самоубилсама начальника
показать весь комментарий
09.12.2020 20:19 Ответить
"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 40
показать весь комментарий
09.12.2020 20:21 Ответить
Неужели слуг уже начали отлавливать ,палить и 3.14дить????Яка гарна новина!!
показать весь комментарий
06.01.2021 11:33 Ответить
 
 