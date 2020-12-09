"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Этой ночью в Киеве сгорел автомобиль депутата Киевского городского совета Георгия Зантараи ("Слуга народа").

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

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Как утверждает издание, автомобиль подожгли двое неизвестных.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы заполночь. Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Пожар потушили за 15 минут.

Известно, что автомобиль был припаркован на стоянке вблизи жилых зданий. Из-за огня пострадала еще одна машина, которая была припаркована рядом.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия будут выяснять правоохранители.

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Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения, заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2009 года и вице-чемпион Европы 2009 года.

Ранее Зантарая работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины (с 2007 по 2020 года, имел звание майора).