"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Этой ночью в Киеве сгорел автомобиль депутата Киевского городского совета Георгия Зантараи ("Слуга народа").
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждает издание, автомобиль подожгли двое неизвестных.
Инцидент произошел в Святошинском районе столицы заполночь. Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Пожар потушили за 15 минут.
Известно, что автомобиль был припаркован на стоянке вблизи жилых зданий. Из-за огня пострадала еще одна машина, которая была припаркована рядом.
Все обстоятельства чрезвычайного происшествия будут выяснять правоохранители.
Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения, заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2009 года и вице-чемпион Европы 2009 года.
Ранее Зантарая работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины (с 2007 по 2020 года, имел звание майора).
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В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы,. Правоохранители объявили план «Перехват» - разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».
По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.
«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», - сообщил источник.
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
в титушкоохране и т.д.
В Київраде слуга наріда ридала!
Люди не должны страдать от их разборок!
Ну а машина - будет правильно голосовать, то через пару месяцев новую купит, еще лучше.