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Выявлено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники СБУ блокировали нелегальное изготовление и сбыт специальных технических средств получения информации с мобильных телефонов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов, - СБУ 01

По предварительным данным, представители одной из коммерческих структур наладили незаконное производство спецтехники для скрытого снятия информации с мобильных телефонов пользователей. Подпольное изготовление продукции дельцы осуществляли на базе технологических ресурсов предприятия.

Готовый товар фигуранты реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.

Выявлено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной "прослушки" граждан, - прокуратура

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан.

Выявлено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов, - СБУ 03
Выявлено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов, - СБУ 04

Читайте: Малюська заявил о прослушке в Минюсте: "Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах"

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Коли справа стосується лівого, нелегального заробітку, то всі мізки туди направлені, на щось легальне і ділове, розуму не вистачає.
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09.12.2020 16:47 Ответить
ну таки если государство закупает за 100500 тыщ это оборудование за бугром а не у своих то так и получается
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09.12.2020 16:52 Ответить
это НАБУ?
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09.12.2020 16:51 Ответить
Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8797
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09.12.2020 16:53 Ответить
Конкурентов никто не любит! Проституция и наркота - это к ментам, все что сложнее - к СБУ! Ну, как иначе??? Порядок должен быть!
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09.12.2020 17:20 Ответить
*****, ну ведь можем-же производить!!!
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09.12.2020 17:31 Ответить
Можем...только государству это не нужно. В нужное русло направить бы эту затею...для ВСУ очень бы такие умы пригодились.
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09.12.2020 19:54 Ответить
І мжемо і хочемо. Тільки держава в купівлі таких речей не зацікавлена.Тому і пхали "наліво" щоб грошенят заробити.
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09.12.2020 20:03 Ответить
сбу - убийцы Олега Мужчиля, подонки
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09.12.2020 20:47 Ответить
 
 