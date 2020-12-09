РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7008 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
8 826 6
авиакатастрофа (1662) Нацполиция (15757) самолет (3349) смерть (9029) Тернопольщина (671) ГСЧС (4490)

Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Трагедия произошла в Козовском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самолет упал в поле рядом с селом Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области.

По предварительным данным, погиб один человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а рядом с ним - тело человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Что именно произошло, сейчас выясняют следователи.

Также на Цензор.НЕТ: Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский

Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 01
Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 02
Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 03

Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 04

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та, там развит типо туристический бизнес, когда пьяный летчик показывает желающим окрестности с высоты птичьего полета.
показать весь комментарий
09.12.2020 18:32 Ответить
яка країна - такий і теракт
показать весь комментарий
09.12.2020 18:38 Ответить
Євробляхери понакупляли гівна старого і падають людям на голови
показать весь комментарий
09.12.2020 18:43 Ответить
С каких пор Ан-2 (а на фото именно он, точнее его часть) это легкомоторный самолет?!
показать весь комментарий
09.12.2020 19:24 Ответить
номер UR-33642 в Державний реєстр цивільних повітряних суден України відсутній
( https://avia.gov.ua/state-civil-aircraft-register-of-ukraine/ ), є подібні UR-33056 UR-33352 UR-33644 зареєстровані на ТОВ "Авіакомпанія "V-Авіа" (Вінниця) ТОВ "Авіакомпанія "V-Авіа" (Вінниця) Напевне якийсь списаний колгоспний лівак
показать весь комментарий
09.12.2020 20:27 Ответить
Раніше він був у реєстрах: Ан-2 UR-33642 1Г23332 1989 РП2366/3 22.02.2007 Універсал-Авіа - Хмельницький Левчишина А.О., Хмельницький
показать весь комментарий
09.12.2020 21:25 Ответить
 
 