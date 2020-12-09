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Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Трагедия произошла в Козовском районе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Самолет упал в поле рядом с селом Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области.
По предварительным данным, погиб один человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а рядом с ним - тело человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
Что именно произошло, сейчас выясняют следователи.
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