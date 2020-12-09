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Группа рэкетиров, вымогавших 60 тыс. долл. "долга", задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Волынской области правоохранители раскрыли преступную группу, вымогавшую несуществующий долг с размере 60 тыс. долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Группа рэкетиров, вымогавших 60 тыс. долл. долга, задержана на Волыни, - Нацполиция 01

"Фигуранты - жители Киевской и Волынской областей, 51 46 лет, неоднократно звонили пострадавшему с угрозами. В дальнейшем перешли к личному общению. Во время таких встреч злоумышленники били мужчину, чтобы заставить его отдать 60 тыс. долларов несуществующего долга. В конце концов человек обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

На автозаправочной станции, находящейся на трассе "Луцк-Ковель", во время передачи 59 тыс. долларов одного из участников группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Группа рэкетиров, вымогавших 60 тыс. долл. долга, задержана на Волыни, - Нацполиция 02

Смотрите: Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ. ФОТОрепортаж

Группа рэкетиров, вымогавших 60 тыс. долл. долга, задержана на Волыни, - Нацполиция 03

Решается вопрос о задержании его сообщника и объявления им подозрений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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В неіснуючі борги якось слабо віриться
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09.12.2020 18:26 Ответить
обычно этим термином называют когда дурачек взял в долг под дурные проценты, и не отдает. а по счетчику уже в 100 раз больше чем брал насчиталось.
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09.12.2020 18:29 Ответить
Значить існуючий
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09.12.2020 18:38 Ответить
вобщем то да. просто метод отбора денег выбрали быстрый и наглый, не захотели возиться с судами и арестом имущества. а терпило пошел мусорам накапал, что ему паяльник в жопу собрались вставить.
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09.12.2020 18:40 Ответить
і платити не буде, навіть якщо справді винен.
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09.12.2020 20:06 Ответить
"Несуществующий долг"... Вон же лежит на асфальте 6 пачек денег, значит уже полюбому существующий. 🙂
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09.12.2020 18:46 Ответить
и штуку уже слямзили Групу рекетирів, які вимагали 60 тис. дол. "боргу", затримано на Волині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8054
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09.12.2020 22:09 Ответить
На фото пострадавший и группа аваковских рекетиров в касках?
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09.12.2020 18:51 Ответить
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

занесет судье или следователю и дадут пару лет УСЛОВНО.
Потом найдет заявителя и убьет.
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09.12.2020 19:16 Ответить
і сяде довічно, а смисл?
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09.12.2020 20:07 Ответить
У КОГО ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ТАКИМИ ДЕНЬГАМИ МОЖНО ЭТИХ РЭКЕТИРОВ ПАЧКАМИ НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ !)
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09.12.2020 23:02 Ответить
 
 