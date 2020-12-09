Группа рэкетиров, вымогавших 60 тыс. долл. "долга", задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

В Волынской области правоохранители раскрыли преступную группу, вымогавшую несуществующий долг с размере 60 тыс. долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Фигуранты - жители Киевской и Волынской областей, 51 46 лет, неоднократно звонили пострадавшему с угрозами. В дальнейшем перешли к личному общению. Во время таких встреч злоумышленники били мужчину, чтобы заставить его отдать 60 тыс. долларов несуществующего долга. В конце концов человек обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

На автозаправочной станции, находящейся на трассе "Луцк-Ковель", во время передачи 59 тыс. долларов одного из участников группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о задержании его сообщника и объявления им подозрений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

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