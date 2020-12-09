Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоровье
Украинская армия не готова к борьбе с COVID-19. В первую очередь, нет достаточного количества необходимых жилых помещений, которые обогреваются, чтобы сделать отдельно изолятор с обособленными по категориям помещениями, и отдельно - место проживания здоровых людей.
Об этом рассказала в интервью Depo.ua волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Например, подразделение - 200-300 человек. Расселить их, согласно приказам МЗ, нужно так, чтобы между кроватями было 1,5 метра. Но это на бумаге. В реальных условиях даже расстояние в 0,5 метра обеспечить трудно. Никто этим никогда на практике не занимался. И часто кровати стоят почти вплотную друг к другу. Это способствует распространению вируса. Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат - это по 20 человек в каждой комнате. И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить. Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет. Все заканчивается тем, что начинает болеть все подразделение. Впрочем, на бумаге все якобы соответствует рекомендациям", - сообщила волонтер.
Об одном таком случае - в Старичах - она сообщила в Генштаб. Однако вместо скандала наказали человека, который рассказал о ситуации волонтерам. Кроме неподобающих условий, в армии острая нехватка кадрового резерва военных медиков.
"В зоне ООС полную изоляцию обеспечить практически невозможно. Даже обсервация военнослужащих, когда в зону приходит какая-то бригада - происходит с переменным успехом. По опыту шести лет работы с ВСУ могу сказать, что закрыть такое количество людей на полигоне невозможно. Все равно кто-то будет иметь выход. К тому же нужно, чтобы извне завозили все необходимое, оставляя у ворот, без контактов, но по необходимым правилам и инструкциям это не происходит. Кроме того, во многих военных госпиталях уже не хватает коек - имеются в виду кровати для тяжелых и реанимационных пациентов. С похолоданием люди стали все чаще болеть - кто пневмонией, а кто ковидом - и их, кроме самых тяжелых пациентов, по инструкции не отправляют в больницы или военные госпитали", - заявила Воронкова.
Обычно таких пациентов держат в изоляторах, и этот изолятор может выглядеть как небольшая брезентовая, часто отсыревшая палатка 1960 года производства с печкой-буржуйкой.
"Внутри палатки, на мокрой земле - строительные поддоны, и на поддонах - раскладушки. Холод и сырой воздух, сквозняки. Конечно, это непригодные условия для больных COVID-19 с воспалением легких, тем более сейчас, когда на улице - максимум +5", - подчеркивает волонтер. Она акцентирует, что у руководства было время на подготовку, однако они этого не сделали.
Редакция направила информационный запрос Медицинским силам Вооруженных сил Украины. Там ответили, что в казарменных помещениях воинских частей размещают только военных, "не имеющих признаков заболеваний и широкого круга контактов за пределами своего коллектива". Кроме того, по их данным, для размещения личного состава в спальных помещениях отводится площадь из расчета 2.5-4 кв.м на каждого военнослужащего.
"В случае выявления признаков какого-либо заболевания, военнослужащего немедленно отправляют в медицинский пункт части для проведения осмотра врачом и назначения соответствующего лечения", - говорится в ответе.
Относительно заполненности коек, предназначенных для больных COVID-19, по состоянию на 7 декабря 2020 года на стационарном лечении в медучреждениях ВСУ находятся 326 человек с таким диагнозом. Из них 76 пациентов (23%) нуждаются и получают кислородную терапию.
"Это вполне и полностью перекрывает потребности во время стационарного лечения больных с тяжелым течением болезни COVID-19, но не перегружает медицинские учреждения.
Касательно изоляторов в зоне ООС, по официальной информации военных медиков "В районе проведения ООС, в приспособленных помещениях капитальных зданий, подготовлены 133 изолятора на более чем 1500 коек для временной изоляции (обсервации) военнослужащих с легким течением COVID-19, в которых организовано оказание медицинской помощи больным COVID-19".
Пожалуйста, подождите...
Знаеш скільки стоїть в середньому наметів на полігоні?
Скільки коштує будівельний вагончик? Намет коштує приблизно 35000,00 грн.
Там де є можливість, там навіть не вагончики, а капітальні будівлі. Проте полігон в залежності від призначення має вмістіти від 2-4 тисячі людей. Це майже містечко!
Скільки знадобиться тралов(або ходок) щоб перевезти вагончики? Скільки наметів вмістить один трал?
Дурні американці досі не здогадались використовувати вагончики, а використувують намети! Да, бьільш накручені та зручніши, но такі самі за об'ємом намети.
Давай биковати не будемо. Угу?
А пока я тобі відкрию чергову таємницю від американських наметів. В наметах американців в Іраку або Афганістані є кондіціонери. В наметах американців в Іраку або Афганістані є обігрівачи. А все тому що до складу намету входить генератор з кондіціонером і в залежності від пори року в намет подається або тепле, або холодне повітря. І ніяких "буржуєк".
То може на це слід звернути увагу, а нє на вагончики(будівельні чи залізничні)?
Я не дарма питав про ціну, вмістимість, кількість і т.п. Я намагався звернути твою увагу на логістіку, а ні на питання "скільки коштує котреж президента"?
Мені абсолютно пох скільки він коштує. Нє пох швидкість розгортання намета да так, щоб залишитись непомітним да там, куда трейлер з вантажівкой не доїдуть та непомітними стати не зможуть...
То давай биковати не будемо. ОК?
В першому турі я голосував за Бойка. У другому - за клоуна бо іншого вибору не було. На слідуючих виборах голосуватиму за Медведчука. Якщо він не вийде у другий тур - просто зіпсую бюлетень.
Зажопні виборці не знають навіть рузьге язіка, а не те, що української мови.
Устроили войскам концлагерь. Точно так же зимой-весной 1917 винниченко с грушевским и петлюрой сгноили на морозе жд состав с первым украинизированным корпусом Скоропадского, который присягнул Центральной Раде, но оказался ей не нужен, ведь до осени 1917-го керманычи Центральной Рады еще пыталась увидеть "мир в глазах" Троцкого и ленина. Прямо как сейчас Зе.
Посему воспринимать его всерьез нет никакой возможности