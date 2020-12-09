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Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

Украинская армия не готова к борьбе с COVID-19. В первую очередь, нет достаточного количества необходимых жилых помещений, которые обогреваются, чтобы сделать отдельно изолятор с обособленными по категориям помещениями, и отдельно - место проживания здоровых людей.

Об этом рассказала в интервью Depo.ua волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Например, подразделение - 200-300 человек. Расселить их, согласно приказам МЗ, нужно так, чтобы между кроватями было 1,5 метра. Но это на бумаге. В реальных условиях даже расстояние в 0,5 метра обеспечить трудно. Никто этим никогда на практике не занимался. И часто кровати стоят почти вплотную друг к другу. Это способствует распространению вируса. Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат - это по 20 человек в каждой комнате. И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить. Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет. Все заканчивается тем, что начинает болеть все подразделение. Впрочем, на бумаге все якобы соответствует рекомендациям", - сообщила волонтер.

Об одном таком случае - в Старичах - она сообщила в Генштаб. Однако вместо скандала наказали человека, который рассказал о ситуации волонтерам. Кроме неподобающих условий, в армии острая нехватка кадрового резерва военных медиков.

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Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой 01

"В зоне ООС полную изоляцию обеспечить практически невозможно. Даже обсервация военнослужащих, когда в зону приходит какая-то бригада - происходит с переменным успехом. По опыту шести лет работы с ВСУ могу сказать, что закрыть такое количество людей на полигоне невозможно. Все равно кто-то будет иметь выход. К тому же нужно, чтобы извне завозили все необходимое, оставляя у ворот, без контактов, но по необходимым правилам и инструкциям это не происходит. Кроме того, во многих военных госпиталях уже не хватает коек - имеются в виду кровати для тяжелых и реанимационных пациентов. С похолоданием люди стали все чаще болеть - кто пневмонией, а кто ковидом - и их, кроме самых тяжелых пациентов, по инструкции не отправляют в больницы или военные госпитали", - заявила Воронкова.

Обычно таких пациентов держат в изоляторах, и этот изолятор может выглядеть как небольшая брезентовая, часто отсыревшая палатка 1960 года производства с печкой-буржуйкой.

Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой 02

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"Внутри палатки, на мокрой земле - строительные поддоны, и на поддонах - раскладушки. Холод и сырой воздух, сквозняки. Конечно, это непригодные условия для больных COVID-19 с воспалением легких, тем более сейчас, когда на улице - максимум +5", - подчеркивает волонтер. Она акцентирует, что у руководства было время на подготовку, однако они этого не сделали.

Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой 03
Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой 04

Редакция направила информационный запрос Медицинским силам Вооруженных сил Украины. Там ответили, что в казарменных помещениях воинских частей размещают только военных, "не имеющих признаков заболеваний и широкого круга контактов за пределами своего коллектива". Кроме того, по их данным, для размещения личного состава в спальных помещениях отводится площадь из расчета 2.5-4 кв.м на каждого военнослужащего.

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"В случае выявления признаков какого-либо заболевания, военнослужащего немедленно отправляют в медицинский пункт части для проведения осмотра врачом и назначения соответствующего лечения", - говорится в ответе.

Относительно заполненности коек, предназначенных для больных COVID-19, по состоянию на 7 декабря 2020 года на стационарном лечении в медучреждениях ВСУ находятся 326 человек с таким диагнозом. Из них 76 пациентов (23%) нуждаются и получают кислородную терапию.

"Это вполне и полностью перекрывает потребности во время стационарного лечения больных с тяжелым течением болезни COVID-19, но не перегружает медицинские учреждения.

Касательно изоляторов в зоне ООС, по официальной информации военных медиков "В районе проведения ООС, в приспособленных помещениях капитальных зданий, подготовлены 133 изолятора на более чем 1500 коек для временной изоляции (обсервации) военнослужащих с легким течением COVID-19, в которых организовано оказание медицинской помощи больным COVID-19".

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Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой 05
Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой 06

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
.... ять. Нет слов. Одни маты. "Величайшего" разведуна с Тараном и Хомчаком туда поселить и оцепление поставить чтобы не сбежали.
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09.12.2020 23:15
+14
За армию несут ответственность главнокомандующий (прости Господи), министр обороны и начальник генерального штаба. Прямую ответственность.
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09.12.2020 23:27
+12
З потужного розвитку армії, яке почалося у 2014 році, скочуємося у потужне знищення всього того, що було зроблено неймовірними зусиллями....... Верховному Головнокомандувачу не соромно за свої слова та дії?
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09.12.2020 23:27
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Да какая разница.
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09.12.2020 23:14 Ответить
ВЕСЬ ТЫЛ министерства обороны загнать в эти палатки !!!СУКИ !!! ТАРАНА ПОД ТРИБУНАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2020 23:31 Ответить
.... ять. Нет слов. Одни маты. "Величайшего" разведуна с Тараном и Хомчаком туда поселить и оцепление поставить чтобы не сбежали.
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09.12.2020 23:15 Ответить
краще голову Чернігівської ОДА.
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09.12.2020 23:18 Ответить
За армию несут ответственность главнокомандующий (прости Господи), министр обороны и начальник генерального штаба. Прямую ответственность.
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09.12.2020 23:27 Ответить
А где фото больных в палатках?!
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10.12.2020 10:26 Ответить
реформа армії в дії!
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09.12.2020 23:17 Ответить
Ну что - арчеры и цезари будем покупать?
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09.12.2020 23:17 Ответить
З потужного розвитку армії, яке почалося у 2014 році, скочуємося у потужне знищення всього того, що було зроблено неймовірними зусиллями....... Верховному Головнокомандувачу не соромно за свої слова та дії?
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09.12.2020 23:27 Ответить
Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой - Цензор.НЕТ 2131
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09.12.2020 23:30 Ответить
я вас прошу, не ліпіть цього величного Зе!біла, дайте очам відпочити... Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою - Цензор.НЕТ 15
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09.12.2020 23:43 Ответить
Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою - Цензор.НЕТ 9590
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09.12.2020 23:47 Ответить
в кого ви питаєте про сором ? в істоти яка сміялась над країною , принижувала воїнів та патріотів ? мене цікавить інше чому мовчать генерали , полковники , майори ? чи знов армія потрібна тільки волонтерам ?
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10.12.2020 01:39 Ответить
все как у людей, те же яйца, только в профиль, в обычной жизни такая же брехня, наплевательское отношение к людям и неумение и нежелание выполнять свои обязанности,
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09.12.2020 23:27 Ответить
ВЕСЬ ТЫЛ министерства обороны загнать в эти палатки !!!СУКИ !!! ТАРАНА ПОД ТРИБУНАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2020 23:31 Ответить
Який жах
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09.12.2020 23:34 Ответить
Де мосійчук, з істерикою і заламуванням рук? Чи за це беня не заплатить?
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09.12.2020 23:59 Ответить
Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою - Цензор.НЕТ 9682
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10.12.2020 00:10 Ответить
вот жеж зрада. а вот при папереднике было сплошное шаритэ.
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10.12.2020 00:12 Ответить
Предлагаю в такие палатки перевозить командиров частей с семьями.А да и буржуйку забрать.
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10.12.2020 00:37 Ответить
їм буржуйка не знадобиться , вони дрова рубати не вміють !
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10.12.2020 01:41 Ответить
Для начала предложи другой, более приемлемьій вариант карантина в полевьіх условиях
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10.12.2020 04:58 Ответить
в старому залізничному вагоні буде краще .зараз не травень щоб в наметі спати ! може треба вже на 6 році війни і про солдат по піклуватись ? не тільки мусарам і прокурорам шкарпетки купувати .
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10.12.2020 11:19 Ответить
Зрозумів. Варіантнт заключається в тому, щоб на полигони прокласти старі залізничні колії для застарілих залізничних вагінів )))). І військові в вігінах будуть зберігати бімби)))
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10.12.2020 11:47 Ответить
а тралом привезти неможливо ? є будівельні вагончики . проблему можно вирішувати , а можно шукати відмазки . я працюю в сільському господарстві і добре знаю чим відрізняється ночівля в полі в траві від грудня ! а якщо це полігон то взагалі будівлі повинні бути капітальними .
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10.12.2020 12:44 Ответить
Скільки людей може вміститись в будівельному вагончику?
Знаеш скільки стоїть в середньому наметів на полігоні?
Скільки коштує будівельний вагончик? Намет коштує приблизно 35000,00 грн.
Там де є можливість, там навіть не вагончики, а капітальні будівлі. Проте полігон в залежності від призначення має вмістіти від 2-4 тисячі людей. Це майже містечко!
Скільки знадобиться тралов(або ходок) щоб перевезти вагончики? Скільки наметів вмістить один трал?
Дурні американці досі не здогадались використовувати вагончики, а використувують намети! Да, бьільш накручені та зручніши, но такі самі за об'ємом намети.
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10.12.2020 14:26 Ответить
вагончик це ізолятор там не може знаходитись більше 10 людей ! а скільки коштує кортеж президента ? а скільки грошей витрачено на дурнувате опитування ? а скільки коштують державі наглядові ради ? американці ставлять намети в Іраку ,Афганістані в чужій країні з теплим кліматом , тай намети там космічної технології ! подивись на фото наших наметів це від сонця ! бо не вітер не дощ ця марля не тримає . тобі я бачу шкода грошей на здоров'я солдат - годуватимеш чужу армію
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10.12.2020 19:46 Ответить
Ти, я так розумію, сам солдат, або є волонтером і годуєш нашу армію?

Давай биковати не будемо. Угу?

А пока я тобі відкрию чергову таємницю від американських наметів. В наметах американців в Іраку або Афганістані є кондіціонери. В наметах американців в Іраку або Афганістані є обігрівачи. А все тому що до складу намету входить генератор з кондіціонером і в залежності від пори року в намет подається або тепле, або холодне повітря. І ніяких "буржуєк".
То може на це слід звернути увагу, а нє на вагончики(будівельні чи залізничні)?
Я не дарма питав про ціну, вмістимість, кількість і т.п. Я намагався звернути твою увагу на логістіку, а ні на питання "скільки коштує котреж президента"?
Мені абсолютно пох скільки він коштує. Нє пох швидкість розгортання намета да так, щоб залишитись непомітним да там, куда трейлер з вантажівкой не доїдуть та непомітними стати не зможуть...
То давай биковати не будемо. ОК?
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10.12.2020 20:21 Ответить
А то, что пишет Воронкова, надо делить на. Там полуправда. Вторая полрвина - тупой пиар себя самой
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10.12.2020 05:00 Ответить
Після того як за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги, "дохтор смерть" зруйнувала медицину - на Україні ніхто нікого не лікує безкоштовно. І не має значення "ковід" це чи ні.
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10.12.2020 07:33 Ответить
Так чому твій головзебіл не виправляє "зруйноване" а тільки погіршує ситуацію?
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10.12.2020 08:54 Ответить
Він такий мій як і твій........
В першому турі я голосував за Бойка. У другому - за клоуна бо іншого вибору не було. На слідуючих виборах голосуватиму за Медведчука. Якщо він не вийде у другий тур - просто зіпсую бюлетень.
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10.12.2020 09:59 Ответить
Ага, розкажіть, а ми послухаємо.
Зажопні виборці не знають навіть рузьге язіка, а не те, що української мови.
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10.12.2020 10:25 Ответить
А ще в них ростуть ріжки та хвіст. І який жах - вони не скачуть та не носять кастрюль.
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10.12.2020 10:30 Ответить
Потому что квадратньіх кастрюль не вьіпускают
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10.12.2020 11:54 Ответить
Шо, неужели в том, что голосующие за "зажопников" такие же как и они ублюдки и зрадники?
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10.12.2020 14:07 Ответить
До речі, хто зараз барижить на війні та не закінчує її.
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10.12.2020 08:55 Ответить
Наказали того кто слил инфу- совковая гадость до сих пор не выжжена напалмом, спасибо Тарану.
Устроили войскам концлагерь. Точно так же зимой-весной 1917 винниченко с грушевским и петлюрой сгноили на морозе жд состав с первым украинизированным корпусом Скоропадского, который присягнул Центральной Раде, но оказался ей не нужен, ведь до осени 1917-го керманычи Центральной Рады еще пыталась увидеть "мир в глазах" Троцкого и ленина. Прямо как сейчас Зе.
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10.12.2020 10:21 Ответить
О, упізнаваний совок із наметами та "ізоляторами" умов 40-ї армії.
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10.12.2020 10:27 Ответить
Когда придет время, чтобы Таран объяснил: откуда у него на счетах в иностранных банках лежат огромные средства. В странах с нормальной властью это уже давно бы заинтересовало соответствующие структуры.
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10.12.2020 15:59 Ответить
Светлана, Ваш спич, мягко говоря, небезупречен с т.з. грамматики и пунктуации.
Посему воспринимать его всерьез нет никакой возможности
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10.12.2020 20:32 Ответить
 
 