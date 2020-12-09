Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой. ФОТОрепортаж

Украинская армия не готова к борьбе с COVID-19. В первую очередь, нет достаточного количества необходимых жилых помещений, которые обогреваются, чтобы сделать отдельно изолятор с обособленными по категориям помещениями, и отдельно - место проживания здоровых людей.

Об этом рассказала в интервью Depo.ua волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Например, подразделение - 200-300 человек. Расселить их, согласно приказам МЗ, нужно так, чтобы между кроватями было 1,5 метра. Но это на бумаге. В реальных условиях даже расстояние в 0,5 метра обеспечить трудно. Никто этим никогда на практике не занимался. И часто кровати стоят почти вплотную друг к другу. Это способствует распространению вируса. Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат - это по 20 человек в каждой комнате. И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить. Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет. Все заканчивается тем, что начинает болеть все подразделение. Впрочем, на бумаге все якобы соответствует рекомендациям", - сообщила волонтер.

Об одном таком случае - в Старичах - она сообщила в Генштаб. Однако вместо скандала наказали человека, который рассказал о ситуации волонтерам. Кроме неподобающих условий, в армии острая нехватка кадрового резерва военных медиков.

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"В зоне ООС полную изоляцию обеспечить практически невозможно. Даже обсервация военнослужащих, когда в зону приходит какая-то бригада - происходит с переменным успехом. По опыту шести лет работы с ВСУ могу сказать, что закрыть такое количество людей на полигоне невозможно. Все равно кто-то будет иметь выход. К тому же нужно, чтобы извне завозили все необходимое, оставляя у ворот, без контактов, но по необходимым правилам и инструкциям это не происходит. Кроме того, во многих военных госпиталях уже не хватает коек - имеются в виду кровати для тяжелых и реанимационных пациентов. С похолоданием люди стали все чаще болеть - кто пневмонией, а кто ковидом - и их, кроме самых тяжелых пациентов, по инструкции не отправляют в больницы или военные госпитали", - заявила Воронкова.

Обычно таких пациентов держат в изоляторах, и этот изолятор может выглядеть как небольшая брезентовая, часто отсыревшая палатка 1960 года производства с печкой-буржуйкой.

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"Внутри палатки, на мокрой земле - строительные поддоны, и на поддонах - раскладушки. Холод и сырой воздух, сквозняки. Конечно, это непригодные условия для больных COVID-19 с воспалением легких, тем более сейчас, когда на улице - максимум +5", - подчеркивает волонтер. Она акцентирует, что у руководства было время на подготовку, однако они этого не сделали.





Редакция направила информационный запрос Медицинским силам Вооруженных сил Украины. Там ответили, что в казарменных помещениях воинских частей размещают только военных, "не имеющих признаков заболеваний и широкого круга контактов за пределами своего коллектива". Кроме того, по их данным, для размещения личного состава в спальных помещениях отводится площадь из расчета 2.5-4 кв.м на каждого военнослужащего.

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"В случае выявления признаков какого-либо заболевания, военнослужащего немедленно отправляют в медицинский пункт части для проведения осмотра врачом и назначения соответствующего лечения", - говорится в ответе.

Относительно заполненности коек, предназначенных для больных COVID-19, по состоянию на 7 декабря 2020 года на стационарном лечении в медучреждениях ВСУ находятся 326 человек с таким диагнозом. Из них 76 пациентов (23%) нуждаются и получают кислородную терапию.

"Это вполне и полностью перекрывает потребности во время стационарного лечения больных с тяжелым течением болезни COVID-19, но не перегружает медицинские учреждения.

Касательно изоляторов в зоне ООС, по официальной информации военных медиков "В районе проведения ООС, в приспособленных помещениях капитальных зданий, подготовлены 133 изолятора на более чем 1500 коек для временной изоляции (обсервации) военнослужащих с легким течением COVID-19, в которых организовано оказание медицинской помощи больным COVID-19".

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