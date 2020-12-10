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На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Черновицкой области в ходе обыска по делу, связанному с незаконным перемещением через границу табачных изделий, правоохранители изъяли 4 мотодельтаплана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 01

В одном из сел Заставнивского района межведомственная группа в составе сотрудников Госпогранслужбы и Нацполиции обнаружила и изъяла четыре мотодельтаплана без документов (один из них в разобранном виде),

На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 02
На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 04

Также был изъят GPS трекер, два кроссовых мотоцикла и документацию, которая может быть использована в качестве доказательства противоправной деятельности.

Смотрите также: Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
А могли бы как все лес рубать и вывозить или как Ахметов *зеленую енергию* лохам толкать из воздуха, вернее из соседской розетки.
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09.12.2020 23:56
+4
А что иметь дельтаплан ето преступление? Вы их еще за изнасилование привлеките, аппарат для изнасилования у них же есть
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09.12.2020 23:54
+3
тяжёлая жисть контрабандистов. все деньги ушли на мотодельтапланы. судя по белизне, явно от ручной стирки, сушащихся на верёвке вещей денег на стиралку и такую же сушилку средств не хватило. небось и посуду бедолаги руками моют )))
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09.12.2020 23:25
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тяжёлая жисть контрабандистов. все деньги ушли на мотодельтапланы. судя по белизне, явно от ручной стирки, сушащихся на верёвке вещей денег на стиралку и такую же сушилку средств не хватило. небось и посуду бедолаги руками моют )))
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09.12.2020 23:25 Ответить
жировать не приходится.... давайте ему(им) посочувствуем... На Буковине у конрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6743Отправить
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09.12.2020 23:52 Ответить
А что иметь дельтаплан ето преступление? Вы их еще за изнасилование привлеките, аппарат для изнасилования у них же есть
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09.12.2020 23:54 Ответить
А могли бы как все лес рубать и вывозить или как Ахметов *зеленую енергию* лохам толкать из воздуха, вернее из соседской розетки.
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09.12.2020 23:56 Ответить
Справа шита гівно-узором.
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10.12.2020 00:07 Ответить
пора создавать пограничные ПВО.
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10.12.2020 00:14 Ответить
А на основі парапланів, мотодельтапланів та автожирів, конфіскованих - "повітряний прикордонний патруль"... (у післяреволюційний час міліцію та прикордонників часто озброювали і забезпечували засобами пересування та амуніцією якраз за рахунок "трофеїв", добутих при затриманні бандитів та контрабандистів...).
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10.12.2020 08:24 Ответить
Вот молодцы. На Буковине у конрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7284 Высокотехнологичный бизнес На Буковине у конрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4010
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10.12.2020 01:21 Ответить
Закарпатское люфтваффе. На Буковине у конрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9444
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10.12.2020 07:39 Ответить
Та то ""шістьорка"... Літають і "гендлюють" інші. А його садиба - "аеродром підскока"...
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10.12.2020 08:20 Ответить
Аэроклуб собирались организовать.
Причем здесь контрабанда?
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10.12.2020 09:44 Ответить
Ну надо же где-то готовить пилотов-мотодельтопланеристов..
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10.12.2020 12:47 Ответить
 
 