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Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоровье Технологии

Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Без единого разреза, только через проколы, он смог удалить грыжу диафрагмы.

Об этом больница сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

50-летний житель Бродов попал в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, и у него обнаружили грыжу диафрагмы.

"Проще говоря, часть желудка через отверстие в диафрагме сместилась из брюшной полости в грудную, вызывая изжогу, боли при глотании и кровотечения. Условный "клапан" между пищеводом и желудком отсутствовал", - пояснили медики.

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Оперировать его решили при помощи робота-хирурга Da Vinci. Эта система состоит из трех элементов: рабочего места хирурга, который трудится при помощи специальных джойстиков, "руки" робота и визуализационной системы, которая их объединяет.

"При помощи этих современных специальных систем команда хирургов переместила часть желудка, которая заходила в грудную полость, смещая его в брюшную полость. При этом они сформировали новый "клапан", без которого невозможно восстановить правильную работу органов и систем", - сказано в сообщении.

Операция был сделана без единого разреза, только через проколы.

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Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 01
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 02
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 03
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 04
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 05
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 06
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 07
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 08
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 09
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 5190
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10.12.2020 02:10
+22
Это уже уровень конечно! Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 3036
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10.12.2020 02:40
+14
Супер. Побольше бы и новой техники и врачей умеющих этим пользоваться. Жалко будет с нашими рехформами от бубочки и степашки потерять проффесионалов. Их за бугром наверняка ждут с оркестром.
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10.12.2020 03:16
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Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 5190
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10.12.2020 02:10 Ответить
Это уже уровень конечно! Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 3036
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10.12.2020 02:40 Ответить
а лікарня не вкзана, місто не вказане. не вміє цензор про досягення повідомляти. не закритий об"єкт наче.
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10.12.2020 08:33 Ответить
Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Без единого разреза, только через проколы, он смог уд Источник: https://censor.net/ru/p3236036
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10.12.2020 08:50 Ответить
а може треба у заголовках то теж писати!
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10.12.2020 11:07 Ответить
може треба и новости читать,а не только заголовки?
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10.12.2020 22:52 Ответить
то для русскочєлюстних можна не писати!
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10.12.2020 23:16 Ответить
раз ты разрешил не писать, ну так и не пишут. так что ты и еще хочешь7
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10.12.2020 23:41 Ответить
русский делает мозг узким, тому ти не догнав відповідь. бєєєднєнькій.
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11.12.2020 00:10 Ответить
Со своим мозгом ты можешь осилить только заголовки.
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11.12.2020 11:37 Ответить
хахаха, зато видно сразу узкомозгликов как тьі. тебе кинули кость, тьі и набросился. Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми - Цензор.НЕТ 4396
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11.12.2020 12:10 Ответить
долбень ты тупорылый,учись читать новости целиком,а не заголовки.
твоя тупость - "а лікарня не вкзана, місто не вказане. не вміє цензор про досягення повідомляти. не закритий об"єкт наче."

новость- " Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи."
обосрался и обтекай потихоньку,но для такой тупицы как ты этого мало,надо размазывать говно по всему сайту, дабы тупость твоя всем видна была.Источник: https://censor.net/ru/p3236036
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11.12.2020 15:40 Ответить
а як же тоді виявити довбнів твого типу? тільки підставою. ти клюнув.
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11.12.2020 16:07 Ответить
тебе обосраному имбецилу все поверили. забейся в будку и не усугубляй. подставляльшик херов. подставить ты можешь только своему еп арю Ашоту.
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11.12.2020 16:21 Ответить
Иван, иди, водки нет. пойди русскую училку подрочи, может у нее совок из мозгов вьівалится. а то как бьіли тупьіми курами так и до сих пор носят свои дипломньіе кокошники, а как рот откроют или своего Мишу вьіпустят, так сразу кокошник вянет так позонрно.
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11.12.2020 17:01 Ответить
прежде чем что то советовать об училках,научись писать без ошибок школьник. таких тупых как ты давно не встречал на форуме. ты редкостный долпайоп
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11.12.2020 17:54 Ответить
слив на ошибки засчитан. классика жанра: когда нечего перднуть, вход идет цепляние ошибкам, без указания на єти ошибки, просто так, потому что надо не молча. могу рассказать, как русские училки в германии брешут и чем голову детям засьірают, назьівают єто интеграцией, вот куда не указьівают, но по содержанию и так видно, что в ібучій совок, откуда сами из одного контейнера с тобой вьівалились.
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11.12.2020 18:00 Ответить
В ХОД! а не вход!дятел ты!не пиши мне больше,дуралей безграмотный.
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11.12.2020 18:18 Ответить
ти не можеш зупинитись і не відповідати? бідненький, зовсім безвольне чмо ти!
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11.12.2020 22:11 Ответить
Забейся в будку пёс и не гавкай.
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12.12.2020 01:02 Ответить
тільки після того як таке профі як ти то покаже. так звучиш, що наче в курсі, як то робиться.
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12.12.2020 01:16 Ответить
************* убейся уже. не можешь писать не мучай свою жопу.
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12.12.2020 17:13 Ответить
и скажи мені ще, чого мацковские тупьіе папаши и мамаши водят к таким дурам своих детей? похоже, им главное узкий язьік, а что попутно твои русские училки ихним детям еще в мозг срут, то ни тебя ни русскосрепньіх предков походу не напрягает, а некогда ж ведь, проще приепаться изза самому себе придуманной хєрни и не видеть бревно в своем глазу.
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11.12.2020 17:05 Ответить
я тебе скажу одно,иди дрочи козе бубон.
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11.12.2020 17:52 Ответить
а ти вже вкусі як то робиться, раз совітуєш!
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11.12.2020 17:57 Ответить
"вкусі". пиши без ошибок дурень.
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11.12.2020 18:19 Ответить
а совітуєш тебе не возбудило, дрочить на недописане слово краще виходит? ну не відволікайся.
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11.12.2020 22:04 Ответить
у тебя ж тоже явно лягушка-путешетвенница все-еще хвастуха как у кур русскопеддипломньіх? почему при таком тебе умном дятле у єтих хабалих все еще так оценивается лягушка? совку 100 лет и педкокошницам походу тоже. но пантов как и у тебя.
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11.12.2020 17:14 Ответить
бред сумашедшего.
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11.12.2020 17:51 Ответить
ну я тож считаю, что в сказке "лягушка-путешественница", лягушка не звастуха, как все еще считает учительница Таня после 30лет отсутствия совка и проживании 10 лет в гейропе.
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11.12.2020 18:02 Ответить
пздц. тебя сегодня с дурки выпустили? возвращайся срочно обратно.санитары уже тебя ждут.
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11.12.2020 18:21 Ответить
то русских баб с педдипломами оттуда и не забирали. Я так люблю наблюдать за прнокопьітньіми.
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11.12.2020 22:01 Ответить
а так как рядом с ней находится такой же продукт Саша, с перетянутьім психококошником мозгом, то она такую бредятину сумашедшего будет нести до конца своих дней, насрва в голову порядочному количеству детей.
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11.12.2020 18:04 Ответить
тебе точно кто то "насрва" в голову.
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11.12.2020 18:22 Ответить
то єти две очень хорошо срут молодежи в голову, а предк, которьім уже насрано бьіло, єтого не замечают и дают им єто делать.
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11.12.2020 22:03 Ответить
Супер. Побольше бы и новой техники и врачей умеющих этим пользоваться. Жалко будет с нашими рехформами от бубочки и степашки потерять проффесионалов. Их за бугром наверняка ждут с оркестром.
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10.12.2020 03:16 Ответить
"проФФесионалы" нехай їдуть
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10.12.2020 06:53 Ответить
Один уже в ростов уехал.
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10.12.2020 11:41 Ответить
Т\Ы БРЕХЛО!!!
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10.12.2020 12:34 Ответить
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 1415
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10.12.2020 03:19 Ответить
он ее высосал что ли... робот-хиллер)
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10.12.2020 03:27 Ответить
а скоро будет телемедицина - прийдет по почте резак притянешь его к нужному месту на липучках подключишь к интернету и доктор все удаленно почикает. Главное чтобы интернет не отвалился 🤔
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10.12.2020 03:33 Ответить
мне давно еще Lasic делали на глазах убирали близорукость и астигматизм так участие доктора было минимальным оп просто объяснят что будет делать робот. уложили робот просканировал и лазером все отрезал выжег линзу и заварил за минуту. А доктор стоял рядом и меня успокаивал.
я больше боялся чтобы программа в роботе не глюканула
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10.12.2020 03:39 Ответить
Теперь его надо научить удалять зеленскому яйца без анастезии. Тогда готов сбросится.
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10.12.2020 04:17 Ответить
Яйця зеленського і так знаходяться у єрмака.
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10.12.2020 05:08 Ответить
У ЗЕ яйця відсутні... а рука д'Єрмака знаходится у дупі ЗЕ.
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10.12.2020 06:33 Ответить
это не робот, а манипулятор.
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10.12.2020 05:09 Ответить
Як і автор заголовку.
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10.12.2020 06:43 Ответить
Эта система состоит из трех элементов: рабочего места хирурга, который трудится при помощи специальных джойстиков, "руки" робота и визуализационной системы, которая их объединяет.

При помощи этих современных специальных систем команда хирургов....

Що ж тут роботизовано, якщо "програма" так і залишилась в голові херурга, а оперативне керування в його ж руках "джойстиках"??? Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 954
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10.12.2020 05:28 Ответить
Де це оперують? Мій батько не може грижу прооперувати бо все інше закрито, всі лікарні тільки ковід лікують.
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10.12.2020 05:53 Ответить
Хирург при помощи робота, безграмотный заголовок.
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10.12.2020 06:10 Ответить
Мало що зрозуміло, та надихає.
Доброго ранку, українці!
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10.12.2020 06:42 Ответить
А целофан с оборудования не поснимали - чтоб не потеряло товарный вид - для перепродажи.
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10.12.2020 07:04 Ответить
Бачу тут коментатори одні "знатоки" зібрались. Може хтось із вас хоч 10% подібного створив? Спеціалісти-критикани хрЕнові ! А лікарям за це подяка і шана, хоч і не всі цього достойні. Та з їхньою зарплатою і так це диво, що тут в Україні ще працюють.
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10.12.2020 07:13 Ответить
Я Вас успокою. Те врачи, которые там работают, недостатка в зарплатах не испытывают.
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10.12.2020 07:20 Ответить
Вообще-то, во всем мире такие операции называют лапароскопией. И для того, чтобы сделать проколы троакарами, нужно сделать небольшие надрезы шкуры. Шкура очень прочная вещь и без надрезов троакары просто быстро затупятся.
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10.12.2020 07:19 Ответить
Берегут дорогое оборудование... Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми - Цензор.НЕТ 4342
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10.12.2020 09:38 Ответить
Такі великі надрізи. І глибокі.
Не написали, скільки тривала операція.

Так, целофан дивно виглядає на тому обладнанні.
Хіба це дозволено ?
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10.12.2020 08:13 Ответить
Плівка то захист робота від КОВІДа... Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 6891
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10.12.2020 08:19 Ответить
Это одноразовые стерильные чехлы. Стоят они как чугунный мост. Думаю, конкретно эти используются далеко не первый раз. И не последний.
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10.12.2020 08:57 Ответить
круто.
зы вот только боюсь спросить, в какую сумму обошлась эта операция? простому смертному она явно не по карману будет.
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10.12.2020 08:43 Ответить
Начнем с того, что робот Давинчи не зарегистрирован в Украине и официально не продается. Фирма Intuitive surgery, их производящая, не поддерживает у нас свою продукцию и не продает расходники. О расходниках: один манипулятор к этой шняге, запрограмированный на 10 использований, стоит порядка 1500€, набор покрытий (одноразовый, полиэтиленовый) почти столько же, ежегодный сервис (которого по указанной выше причине в Украине нет) 200000€. Цена самого робота (нового) сильно превышает 1000000€. Таким образом имеем купленный на помойке (вероятнее всего, в США) аппарат с сомнительной историей, с такими же расходными материалами (в лучшем случае, срок их годности прошел года 3 назад), с местным рукожопым сервисом и т.д. Поищите на Прзорро тендер на приобретение этой фигни - не найдете. А значит купил его, скорее всего, кто-то из врачей на «честно заработанные». Или какой-нибудь бизнесмен от здравоохранения. Угадайте - зачем. К слову, у нас процентов 50 оборудования имеет такую же историю. Что касается самой операции - лапароскопическая фундопликация выполняется у нас в стране давно, можно сказать, стоит на потоке, ничего уникального в этом нет. Грыжу, *****, не вырезают! Говоря общедоступным языком, ее ушивают! В данном случае - уменьшают пищеводное отверстие диафрагмы до нормальных размеров и накладывают манжету на антральный отдел желудка для уменьшения рефлюкса - заброса желудочного содержимого в пищевод! Ну, и на сладенькое - обратите внимание на операционную. За цену этого довинчи ее можно было бы привести в порядок, по крайней мере спрятать трубы вентиляции, которая, вероятнее всего, не работает. О кафельных полах, стенах, батареях отопления и прочем умолчу.
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10.12.2020 08:56 Ответить
потренируются врачи и свалят в Польшу через полгода....жаль конечно, но так и будет.
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10.12.2020 09:04 Ответить
а откаты за операцию с пациента робот содрал ? на смазку
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10.12.2020 09:06 Ответить
а это и без робота происходит, механизм настроен повсеместно, давно и надежно
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10.12.2020 10:10 Ответить
ПРОСТО КЛАСС !!!!!
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10.12.2020 09:10 Ответить
С помощью таких машин уже наверное лет 20 делают операции в западных клиниках, даже дистанционно, когда хирург вообще в другом городе сидит. Достижение я так понимаю состоит в том что нам в страну наконец то привезли новую забугорную чудо-машину. Которые, к слову, часто к нам попадают бесплатно на испытания как прототипы в единичных экземплярах, потом они ломаются и наши работают по старинке. Ибо ни ума изобрести подобное ни денег купить подобное у нас нима.
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10.12.2020 09:19 Ответить
Удалил грыжу - как ??
Грыжа = "дырка".
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10.12.2020 09:33 Ответить
Теперь еще и робота "благодарить" прийдется...
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10.12.2020 09:51 Ответить
Так "робот провів"?? чи може хірург-оператор за допомогою "роботизованої руки"?.. Ф х да, дакакаяразніца...
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06.02.2022 21:30 Ответить
 
 