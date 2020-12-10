Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. ФОТОрепортаж

Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Без единого разреза, только через проколы, он смог удалить грыжу диафрагмы.

Об этом больница сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

50-летний житель Бродов попал в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, и у него обнаружили грыжу диафрагмы.

"Проще говоря, часть желудка через отверстие в диафрагме сместилась из брюшной полости в грудную, вызывая изжогу, боли при глотании и кровотечения. Условный "клапан" между пищеводом и желудком отсутствовал", - пояснили медики.

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Оперировать его решили при помощи робота-хирурга Da Vinci. Эта система состоит из трех элементов: рабочего места хирурга, который трудится при помощи специальных джойстиков, "руки" робота и визуализационной системы, которая их объединяет.

"При помощи этих современных специальных систем команда хирургов переместила часть желудка, которая заходила в грудную полость, смещая его в брюшную полость. При этом они сформировали новый "клапан", без которого невозможно восстановить правильную работу органов и систем", - сказано в сообщении.

Операция был сделана без единого разреза, только через проколы.

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