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Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В ночь на 10 декабря в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля из службы каршеринга. В результате аварии погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Лютая  жесть на Индустриальном. Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро "Шулявская") на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, вблизи Индустриального путепровода на большой скорости въехал в столб.

К сожалению, в ДТП погибли два человека", - сказано в сообщении.

Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 01

На месте происшествия работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства этой ужасной аварии.

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Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 02
Фото: Киев "Оперативный"

Каршеринг - это поминутный прокат авто. Машину можно арендовать с помощью смартфона.

Как сообщили позже в Департаменте коммуникации Нацполиции Киева, водитель автомобиля "Равон", ехавшего в направлении Чоколовского бульвара, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии 37-летний водитель и 31-летняя пассажирка погибли на месте.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют обстоятельства и механизм данной ДТП.

Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 03
Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 04

Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 05
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Топ комментарии
+24
гарантую, що слово каршерінг.(сумісне або погодинне) володіняя, ніколи в житті не чули 90% українців. тому треба писати або на нормальній мові або роз,ясненням
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10.12.2020 08:16
+14
Ну хорошо хоть одно - не въехал в остановку общественного транспорта, как в последнее время въезжают.
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10.12.2020 08:14
+10
ПДР написані і продовжують писатися - кров'ю.
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10.12.2020 07:46
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ПДР написані і продовжують писатися - кров'ю.
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10.12.2020 07:46 Ответить
не будь банальным.
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10.12.2020 14:13 Ответить
от таких долбодятлов даже рамный Лексус не спасет
надо или Джип Ренглер или Форд Бронко с приваренным сзади и спереди рельсами
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10.12.2020 07:48 Ответить
КрАЗ - 255
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10.12.2020 07:59 Ответить
кто за рулем краза должен быть?
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10.12.2020 08:06 Ответить
Зачем? Лучше разбежаться и лбом в бетонную стену. Результат - тот же. Но посторонние не пострадают.
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10.12.2020 08:58 Ответить
равон Р 2 хетчбек высокий парусность машина неплохая даже имеет на борту 4 подушки безопасности в отличии от Равона Нексия Р3 или Р 4..где только 2... но это авто не для скорости... там 90 км час уже мотор реве как турбина...явно или пьяный или в кайфе???
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10.12.2020 09:25 Ответить
Тормоза должны быть исправны не только у автомобиля , но и в мозгах тех , кто за рулем !
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10.12.2020 07:55 Ответить
сейчас Антонина затянет про повышение штрафов и дайте грошей на более умные камеры и программу "умный город" с дыбильными гражданами....
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10.12.2020 08:11 Ответить
Вот и сэкономил.
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10.12.2020 08:12 Ответить
Ну хорошо хоть одно - не въехал в остановку общественного транспорта, как в последнее время въезжают.
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10.12.2020 08:14 Ответить
Дак на остановке и лежит. Благо ночь была.
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10.12.2020 10:43 Ответить
гарантую, що слово каршерінг.(сумісне або погодинне) володіняя, ніколи в житті не чули 90% українців. тому треба писати або на нормальній мові або роз,ясненням
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10.12.2020 08:16 Ответить
Вообще надоело чрезмерное использование в СМИ новомодно-броских слов.
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10.12.2020 08:25 Ответить
Роз'яснення є в статті.
А взагалі добре, що так невимушено ті 90% українців дізнаються про це слово.
Треба частіше вживати слова з англійської мови. Та й вже час переходити на латинницю і обовязкову англійську на рівні з українською з першого класу.
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10.12.2020 08:58 Ответить
ми швиденько читаємо новини, а пояснення, останнє речення в тексті
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10.12.2020 09:41 Ответить
вживаючи чужі слова в своїй мові та перебираючи в свою культуру чужі приклади, пропадають цілі племена, народи а подекуди навіть цивілізації. всього, в міру. смішний приклад з москви: Ви местний? да, а шо? к таксисту: до внуково довезете? да, а дарога пакажеш?
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10.12.2020 09:49 Ответить
Незабаром англійська має стати в Україні обовязковою для всіх, щонайменше для випускників шкіл. А якщо діти почнуть вживати прості слова якомога раніше, то до школи в них буде багатий словниковий запас. І їм буде легше сприймати граматику.
Мої онуки 4 і 5,5 роки швидше порахують до 20, назвуть кольори, геометричні фігури і абетку англійською, ніж українською. Та й про себе багато чого можуть розповісти англійською і дати відповіді на прості запитання. Вже мовчу про прості побутові слова.
Як Ви гадаєте, якій дитині буде легше даватися англійська хоча би напочатку, враховуючи навантаження іншими предметами? Тій, що вже має уявлення про інший хід думок і знайома з побудовую речень, має багаж слів і т.д.
Чи тій, що навіть не підозрювала про існування цієї мови?
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11.12.2020 19:45 Ответить
А вот камшотнул бы кто этим хипстерам на их свитшоты, чтобы поменьше ходили бы в барбершопы и не факапили ни язык, ни сову. Глядишь бы и дошло что-нибудь.
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10.12.2020 10:01 Ответить
Мову то есть.
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10.12.2020 10:02 Ответить
100% , я наприклад поняття не мав що воно такє
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10.12.2020 10:05 Ответить
я прочитав шапку і зміст, попім рився в неті шукав перевод
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10.12.2020 12:20 Ответить
О то воно нам тре ?)!Нормальною мовою написати аж ніяк ніззя !
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10.12.2020 12:22 Ответить
зато слово "шара" чулы все. значит каршаринг - авто расшаренное будет понятнее )))
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10.12.2020 11:18 Ответить
Привлекают внимание
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10.12.2020 13:16 Ответить
слово позаимствовано у россиян которые из английского перетащили его себе.
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10.12.2020 14:23 Ответить
збогатили язиГ скоріше за нас - не відставатимемо!
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10.12.2020 15:34 Ответить
каршеринг... повбывав бы.
Либо completely switch to English, либо писать "На арендованном автомобиле".
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10.12.2020 08:50 Ответить
Хех, взяли машинку пацани на пару годин покататись...
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10.12.2020 09:02 Ответить
естественный отбор. всзять прокатный авто, и педалить шо дурной. премию дарвина
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10.12.2020 09:12 Ответить
Досить прокляте місце, той район.
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10.12.2020 10:04 Ответить
кто такое каршеринг
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10.12.2020 10:09 Ответить
Сервіс такий: Кошерним пацанам поганяти на тачках і цокнутися кудися.
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10.12.2020 11:01 Ответить
нашли чем удивить
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10.12.2020 11:15 Ответить
Забули повернути - з ким не буває!
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10.12.2020 15:33 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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10.12.2020 16:59 Ответить
Вот это настоящий Шумахер! так держать!! учитесь чайники
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11.12.2020 08:56 Ответить
 
 