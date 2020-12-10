Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В ночь на 10 декабря в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля из службы каршеринга. В результате аварии погибли два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Лютая жесть на Индустриальном. Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро "Шулявская") на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, вблизи Индустриального путепровода на большой скорости въехал в столб.
К сожалению, в ДТП погибли два человека", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства этой ужасной аварии.
Каршеринг - это поминутный прокат авто. Машину можно арендовать с помощью смартфона.
Как сообщили позже в Департаменте коммуникации Нацполиции Киева, водитель автомобиля "Равон", ехавшего в направлении Чоколовского бульвара, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии 37-летний водитель и 31-летняя пассажирка погибли на месте.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют обстоятельства и механизм данной ДТП.
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надо или Джип Ренглер или Форд Бронко с приваренным сзади и спереди рельсами
А взагалі добре, що так невимушено ті 90% українців дізнаються про це слово.
Треба частіше вживати слова з англійської мови. Та й вже час переходити на латинницю і обовязкову англійську на рівні з українською з першого класу.
Мої онуки 4 і 5,5 роки швидше порахують до 20, назвуть кольори, геометричні фігури і абетку англійською, ніж українською. Та й про себе багато чого можуть розповісти англійською і дати відповіді на прості запитання. Вже мовчу про прості побутові слова.
Як Ви гадаєте, якій дитині буде легше даватися англійська хоча би напочатку, враховуючи навантаження іншими предметами? Тій, що вже має уявлення про інший хід думок і знайома з побудовую речень, має багаж слів і т.д.
Чи тій, що навіть не підозрювала про існування цієї мови?
Либо completely switch to English, либо писать "На арендованном автомобиле".