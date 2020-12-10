Президент Нацакадемии аграрных наук подозревается в получении взятки - элитного внедорожника, - Нацполиция. ФОТО

Президенту Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении в получении взятки. Руководитель НААН получил в "награду" - элитный внедорожник - за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора уличили президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды. Правоохранители установили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам, причастным к этому правонарушению.

Как передает пресс-центр СБУ, "по версии досудебного следствия, чиновник получил элитный автомобиль за включение претендента в список на вакансию академика. За "подарок" он также гарантировал дальнейшую передачу необходимых материалов на рассмотрение Президиума НААН Украины".

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.





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