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Президент Нацакадемии аграрных наук подозревается в получении взятки - элитного внедорожника, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Президент Нацакадемии аграрных наук подозревается в получении взятки - элитного внедорожника, - Нацполиция. ФОТО

Президенту Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении в получении взятки. Руководитель НААН получил в "награду" - элитный внедорожник - за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

 Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции. 

"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора уличили президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды. Правоохранители установили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам, причастным к этому правонарушению.

Как передает пресс-центр СБУ, "по версии досудебного следствия, чиновник получил элитный автомобиль за включение претендента в список на вакансию академика. За "подарок" он также гарантировал дальнейшую передачу необходимых материалов на рассмотрение Президиума НААН Украины".

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Президент Нацакадемии аграрных наук подозревается в получении взятки - элитного внедорожника, - Нацполиция 01
Президент Нацакадемии аграрных наук подозревается в получении взятки - элитного внедорожника, - Нацполиция 02
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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
По-моему пришло время разогнать академиков на пенсию и закрыть эту каталажку. Науку "перебросить" в университеты. Заодно и усилив требования к умственным способностям абитуриентов. Крепко усилив.
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10.12.2020 10:34
+4
В університетах з наукою ще більш плачевна ситуація.
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10.12.2020 11:12
+3
Там її немає взагалі.
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10.12.2020 12:10
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По-моему пришло время разогнать академиков на пенсию и закрыть эту каталажку. Науку "перебросить" в университеты. Заодно и усилив требования к умственным способностям абитуриентов. Крепко усилив.
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10.12.2020 10:34 Ответить
Ага,хто ж тоді у масках ходити буде...)
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10.12.2020 10:52 Ответить
В університетах з наукою ще більш плачевна ситуація.
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10.12.2020 11:12 Ответить
Там її немає взагалі.
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10.12.2020 12:10 Ответить
Реформа науки и образования? И кому это надо? Клоунам?
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10.12.2020 12:18 Ответить
А говорят наука в застое))))
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10.12.2020 10:34 Ответить
развели преза как лоха. зачем ему внедорожник, если уже все дороги привели в отличное состояние? )
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10.12.2020 10:45 Ответить
это как монолитный золотой телевизор - "его не смотрят, его показывают!"
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10.12.2020 11:06 Ответить
НАУ це той що в Голосіївському районі столиці,чи якись клон...
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10.12.2020 10:54 Ответить
Это НААН. В центре. НАУ - это ныне НУБИП, на Голосеево.
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10.12.2020 12:12 Ответить
Дякую...
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10.12.2020 14:03 Ответить
Він закінчив НАУ (факультет захисту рослин,агрохімік виходить).Глянула на його біографію,фактично він лише рік після аспірантури працював в УСХА,а потім пішли керівні посади і посади в держадміністраціях,міністерстві.Цікаво,коли він займався практичною наукою?І як,де?
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10.12.2020 14:40 Ответить
Видно це зараз не потрібно.Головне гроші носити куди і треба,і підписувати папірці...
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10.12.2020 18:04 Ответить
Есть хоть одна гос контора, где нет коррупции? Это просто шок. Помножить свою репутацию просто на ноль. Как дорогостоящие шлюхи берут внедорожниками
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10.12.2020 10:56 Ответить
Ловят? Как поймают, непременно на кол посадить!
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10.12.2020 11:05 Ответить
Докдаун заробатывает как может)
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10.12.2020 11:14 Ответить
Это не там,где недавно схрон с оружием нашли?
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10.12.2020 12:31 Ответить
И шьо ви думаете себе, этот претендент, этот внедорожник за зарплату купил? Его тоже надо перетрахивать, что б все нажитое взятками отдал сиротам.
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10.12.2020 13:07 Ответить
Суд вероятнее отпустит, найдут там родственников или просто преступника мудью
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22.05.2021 09:35 Ответить
 
 