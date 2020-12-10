"ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ": активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 октября, активисты пикетировали Офис Генерального прокурора в знак протеста против экстрадицию по запросу России воина добровольческого батальона им. Шейха Мансура Руслана Акиева в Молдову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня активисты провели акцию протеста под Офисом Генпрокурора для выражения своего возмущения из-за выдачи России через Молдову Руслана Акиева - участника российско-украинской войны и воина батальона им. Шейха Мансура.

"Это человек, который в свое время защищал Украину. Теперь наша очередь встать на защиту Руслана Акиева", - заявили организаторы акции.

Отметим, что 4 декабря нардеп фракции "Голос", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что 2 декабря украинские правоохранители задержали участника боевых действий на Востоке Украины в составе добровольческого подразделения батальона имени Шейха Мансура - Руслана Акиева, когда правозащитники узнали о том, что он задержан, и пытались установить, где он находится, поступила информация о том, что он уже экстрадирован в Молдову.

"Это - третий случай в течение этого года, когда боец батальона Шейха Мансура экстрадирован в Молдову по упрощенной процедуре по требованию Российской Федерации. Такая экстрадиция является нарушением норм законодательства Украины. В частности - статей 588 и 589 Уголовного процессуального кодекса Украины, которые предусматривают отказ в экстрадиции в упрощенном порядке, если есть обоснованные основания полагать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.