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Фото Политика Украины
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Молдова (1358) пикет (690) протест (5653) Россия (83685) экстрадиция (519) добровольцы (839) Офис Генпрокурора (1072)

"ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ": активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 10 октября, активисты пикетировали Офис Генерального прокурора в знак протеста против экстрадицию по запросу России воина добровольческого батальона им. Шейха Мансура Руслана Акиева в Молдову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня активисты провели акцию протеста под Офисом Генпрокурора для выражения своего возмущения из-за выдачи России через Молдову Руслана Акиева - участника российско-украинской войны и воина батальона им. Шейха Мансура.

"Это человек, который в свое время защищал Украину. Теперь наша очередь встать на защиту Руслана Акиева", - заявили организаторы акции.

Отметим, что 4 декабря нардеп фракции "Голос", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что 2 декабря украинские правоохранители задержали участника боевых действий на Востоке Украины в составе добровольческого подразделения батальона имени Шейха Мансура - Руслана Акиева, когда правозащитники узнали о том, что он задержан, и пытались установить, где он находится, поступила информация о том, что он уже экстрадирован в Молдову.

"Это - третий случай в течение этого года, когда боец батальона Шейха Мансура экстрадирован в Молдову по упрощенной процедуре по требованию Российской Федерации. Такая экстрадиция является нарушением норм законодательства Украины. В частности - статей 588 и 589 Уголовного процессуального кодекса Украины, которые предусматривают отказ в экстрадиции в упрощенном порядке, если есть обоснованные основания полагать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 01
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 02
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 03
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 04
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 05
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 06
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 07
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 08
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 09
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 10
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 11
ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ: активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+28
"ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ": активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева - Цензор.НЕТ 2104
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10.12.2020 14:25
+18
Це просто PZDC - людина проливала за свободу України кров, а ії видали країні агресору, це сатанізм якийсь елементарний....
Зе влада і п ята колона відповідуть за все у свій час по повній.
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10.12.2020 14:26
+8
То писець...Але ж то курва злочин..! За моральний аспект я вже промовчу..
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10.12.2020 14:28
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Правила форума Совет форумчан
Да они же глухие... и слепые... к закону.
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10.12.2020 14:18 Ответить
"ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ": активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева - Цензор.НЕТ 2104
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10.12.2020 14:25 Ответить
Це просто PZDC - людина проливала за свободу України кров, а ії видали країні агресору, це сатанізм якийсь елементарний....
Зе влада і п ята колона відповідуть за все у свій час по повній.
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10.12.2020 14:26 Ответить
То писець...Але ж то курва злочин..! За моральний аспект я вже промовчу..
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10.12.2020 14:28 Ответить
Назва "ОГПУ" зобов'язує вчиняти злочини.
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10.12.2020 14:31 Ответить
забули помічника луцика єніна, який зараз влаштувався у МІД, така собі типова прокурворська гадюка, яка на запит ********* видала добровольця ще у вересні 18 році?
І нічого, проканало, а ту людину закатували лаптєногія *******.
https://www.radiosvoboda.org/a/sprava-tumgoeva-chomu-gorilo-smittia-pid-gpu/29494922.html
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10.12.2020 14:37 Ответить
Тумгаєв воював на боці ІГІЛ.
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10.12.2020 14:50 Ответить
по-фі-гу!
********* нам хоча б одного упиря видала з тих, хто вбивав наших хлопців на Сході? Ні. Так про що розмова?!
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10.12.2020 14:52 Ответить
Вам пофігу?Мені,в принципі,теж.Але якщо ми хочемо бути союзниками Заходу і США,то не повинні давати притулок тим,хто є їх заклятим ворогом.Тим більше під питанням,чи Тумгаєв був дійсно бійцем добровольчого батальону.
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10.12.2020 14:58 Ответить
особисто мені по цієї справі було достатньо слова Друга Червня (Царстве Небісне).
Все інше - від лукавого прокурвора
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10.12.2020 15:12 Ответить
А попередні двоє?
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10.12.2020 20:04 Ответить
А мусорня вишикувалась як і у 2014р. І що змінив майдан ? Бо жоден поліцай не за нього не відповів,а продовжують свою діяльність у мусарні.
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10.12.2020 14:39 Ответить
Я думал когда клоуну луцику дали пиз-ей по экстрадиции в рашку добробата это прекратилось....
А оказывается нет....
История крыс чинушь ничему не учит!
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10.12.2020 14:39 Ответить
якого добробата? чурбана того, він не доброволець, тим більш поїхав на схід коли вже мав проблему, хотів там пересидіти, але десь шарився пару тижнів і повернувся, добровольцем не був.
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10.12.2020 17:57 Ответить
ОГПУ - органiзована преступна група уголовникiв
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10.12.2020 14:45 Ответить
Зелёные мрази выслуживаются перед кремлём.....О последствиях не думают... Ну - ну ....
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10.12.2020 15:04 Ответить
їм нічим думати, там замість мізків - зелені ригачки
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10.12.2020 15:13 Ответить
Вы абсолютно правы - примитивные, алчные, продажные ничтожества уважают только грубую силу и понимают только угрозу истребления..... Вы, уверен, прекрасно помните , как наш павлин поджал свой хвост, когда путинская содержанка - бородатая свиная жопа - пригрозила шутнику отрезать его пустую крысиную головешку....Оно усРалось и на коленях вымолило прощения и пощады... Тьфу, ничтожество чмошное....
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10.12.2020 15:33 Ответить
Предательство гпу стало возможно потому, что быдлячий народ стал предателем и позволяет коемлевскому мяснику уничтожать Украину, куда дальше, если ВО "Свобода" стало сотрудничать с фсб, в таком случае, украинские патриоты должны обьединиться и закрыть брешь новыми силами, либо капитуляция и в рабство кремлевской орды.
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10.12.2020 15:05 Ответить
 
 