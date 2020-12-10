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Фото Происшествия
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ДТП (7278) Одесса (6859)

Пьяный водитель сбил троих мужчин, стоявших на обочине дороги в Одессе. Выжил только один, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел Суворовский отдел полиции в г. Одесса.

По данным правоохранителей, в дорожной аварии, которая произошла сегодня ночью на Хаджибеевской дороге, два человека погибли, еще один - оказался в больнице.

Так, установлено, что водитель "Mazda" в состоянии алкогольного опьянения выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на трех мужчин в возрасте 36-ти, 31-го и 19-лет, которые стояли на обочине.

Пьяный водитель сбил троих мужчин, стоявших на обочине дороги в Одессе. Выжил только один, - полиция 01

"В аварии, к сожалению, выжил только самый молодой из пострадавших, сейчас он в медицинском учреждении", - сказано в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз.

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В настоящее время 47-летнего водителя задержали в процессуальном порядке, с ним проводятся неотложные следственные действия.

Пьяный водитель сбил троих мужчин, стоявших на обочине дороги в Одессе. Выжил только один, - полиция 02
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии
+8
Больше надо сбивать,больше.Может кому-то дойдёт ,что надо пожизненное вводить и сроки до 50 лет включительно,а так дадут год условно.
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10.12.2020 15:16
+6
Выпил ложись спать. Пострадавших это тоже касается... что они делали ночью на обочине? Понятное дело, что я сейчас придираюсь, но ночью дома нужно быть с женой и детьми, а не шлятсо где попало...
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10.12.2020 15:04
+4
Почему же отсутствие? Присутствие есть, и даже излишнее. П'яний водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги в Одесі. Вижив тільки один, - поліція - Цензор.НЕТ 9460
Біля міської ради автомобіль патрульних збив жінку на пішохідному переході.
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10.12.2020 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Номер на авто нужен для того, что бы его скрывать или снимать после ДТП.
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10.12.2020 15:03 Ответить
На цій ділянці дороги обмеження швидкості 20км на годину!
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10.12.2020 15:16 Ответить
Выпил ложись спать. Пострадавших это тоже касается... что они делали ночью на обочине? Понятное дело, что я сейчас придираюсь, но ночью дома нужно быть с женой и детьми, а не шлятсо где попало...
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10.12.2020 15:04 Ответить
стояли спокойно, ждали четвертого на машине, чтоб вместе на смену ехать, вариантов немало.
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10.12.2020 16:17 Ответить
Еще и бляха скорее всего
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10.12.2020 15:08 Ответить
Больше надо сбивать,больше.Может кому-то дойдёт ,что надо пожизненное вводить и сроки до 50 лет включительно,а так дадут год условно.
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10.12.2020 15:16 Ответить
Какая регулярность, однако!
Вот к чему приводит отсутствие должного полицейского контроля на дорогах.
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10.12.2020 15:57 Ответить
Почему же отсутствие? Присутствие есть, и даже излишнее. П'яний водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги в Одесі. Вижив тільки один, - поліція - Цензор.НЕТ 9460
Біля міської ради автомобіль патрульних збив жінку на пішохідному переході.
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10.12.2020 16:40 Ответить
[facepalm]
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10.12.2020 17:49 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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10.12.2020 16:35 Ответить
Бухаем товарищи и господа. Водка это зло, а кто пьет, тот злодей!
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10.12.2020 16:54 Ответить
Нічна дорога дуже небезпечна,навіть для тверезого.Стан доріг та узбіч залишає бажати кращого.
А які лампи безконтрольно і бездумно встановлюють недолугі водії собі на машини?,що повністю осліплюють зустрічний транспорт...
Я ЗА чесний техогляд та жорсткий контроль на дорозі за технічним станом авто.
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10.12.2020 16:56 Ответить
недавно приняли новые ПРАВИЛА ДД , там про пешеходов ввели норму с ОТРАЖАТЕЛЯМИ одежда должна быть !!! адвокаты могут на ЭТО надавить !!!
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10.12.2020 17:01 Ответить
За пяне водіння позбавляти прав ДОВІЧНО !!! От і все, водіння авто не є життєвою необхідністю. Після такого закону випадки пяних за кермом будуть унікальними та поодинокими. А зараз це масове явище.
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10.12.2020 18:09 Ответить
Да никакие отражатели не спасут,
если за рулем пьяный дебил.
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10.12.2020 18:12 Ответить
"В автомобиле пьяного водителя едет смерть !".....
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10.12.2020 18:58 Ответить
це не пяний., а в хлам.
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10.12.2020 20:07 Ответить
Одесский охотник однако плохой охотник! Третьего надо было дверкой однако..
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11.12.2020 08:37 Ответить
По этой дороге трезвые не ездят .... И ментов нам никогда в жизни не было...
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11.12.2020 08:51 Ответить
почему все так возмущаются ? а если окажется шо он милиционер , что тогда ?
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12.12.2020 10:26 Ответить
 
 