Пьяный водитель сбил троих мужчин, стоявших на обочине дороги в Одессе. Выжил только один, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел Суворовский отдел полиции в г. Одесса.
По данным правоохранителей, в дорожной аварии, которая произошла сегодня ночью на Хаджибеевской дороге, два человека погибли, еще один - оказался в больнице.
Так, установлено, что водитель "Mazda" в состоянии алкогольного опьянения выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на трех мужчин в возрасте 36-ти, 31-го и 19-лет, которые стояли на обочине.
"В аварии, к сожалению, выжил только самый молодой из пострадавших, сейчас он в медицинском учреждении", - сказано в сообщении
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз.
В настоящее время 47-летнего водителя задержали в процессуальном порядке, с ним проводятся неотложные следственные действия.
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Вот к чему приводит отсутствие должного полицейского контроля на дорогах.
Біля міської ради автомобіль патрульних збив жінку на пішохідному переході.
А які лампи безконтрольно і бездумно встановлюють недолугі водії собі на машини?,що повністю осліплюють зустрічний транспорт...
Я ЗА чесний техогляд та жорсткий контроль на дорозі за технічним станом авто.
если за рулем пьяный дебил.