Пьяный водитель сбил троих мужчин, стоявших на обочине дороги в Одессе. Выжил только один, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел Суворовский отдел полиции в г. Одесса.

По данным правоохранителей, в дорожной аварии, которая произошла сегодня ночью на Хаджибеевской дороге, два человека погибли, еще один - оказался в больнице.

Так, установлено, что водитель "Mazda" в состоянии алкогольного опьянения выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на трех мужчин в возрасте 36-ти, 31-го и 19-лет, которые стояли на обочине.

"В аварии, к сожалению, выжил только самый молодой из пострадавших, сейчас он в медицинском учреждении", - сказано в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз.

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В настоящее время 47-летнего водителя задержали в процессуальном порядке, с ним проводятся неотложные следственные действия.



Фото: сайт полиции