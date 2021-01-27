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На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Полтавской области полиция задержала преступную группу, которая занималась похищением товаров из грузовых автомобилей, обслуживавших сети супермаркетов и осуществлявших почтовые перевозки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 01

Преступления сообщники совершали преимущественно ночью или рано утром, во время движения транспортных средств, взламывая замки и пломбы специальными устройствами. Они использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение.

"Похищенное, в т.ч. продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты, злоумышленники хранили по месту жительства и в частном доме, который приобрели в селе одного из районов области. В настоящее время следователями проведено более 20 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в автомобилях, гаражных и других помещениях. Во время следственных действий полицейские изъяли ряд вещественных доказательств противоправной деятельности преступной группы", - сообщили в полиции.

На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 02
На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 03

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На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 04

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении 6 краж. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составляет около 700 тыс. гривен. Однако, у нас есть основания полагать, что данные лица могут быть причастны еще к около 30 аналогичным уголовным правонарушениям.

Ведется досудебное расследование по ч. 3 и 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
В Германии, Британии и в Штатах нападение на почту в любом виде считается тяжёлым федеральным преступлением и наказывается весьма сурово.
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27.01.2021 20:35
+2
вода мокра, але вона потрібна.....
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27.01.2021 19:23
+2
Лихие 90е вернулись.Мусора зря хлеб жуют.Вероятно в доле.
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27.01.2021 19:51
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та це дрібна поліцейська робота
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27.01.2021 19:20 Ответить
вода мокра, але вона потрібна.....
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27.01.2021 19:23 Ответить
В Германии, Британии и в Штатах нападение на почту в любом виде считается тяжёлым федеральным преступлением и наказывается весьма сурово.
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27.01.2021 20:35 Ответить
Так вони шо на ходу крали?
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27.01.2021 19:23 Ответить
Так.
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27.01.2021 19:27 Ответить
как в фильме славные парни прям ппц мафия..
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28.01.2021 03:11 Ответить
Раніше грабували товарні поїзди. Обмєльчалі, аднака.
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27.01.2021 19:24 Ответить
The Fast and the Furious: Poltavshina.
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27.01.2021 19:32 Ответить
Как же теперь фоповцы будут своих детей кормить?
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27.01.2021 19:34 Ответить
тебя на мясо пустят и накормят На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7408
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30.01.2021 04:48 Ответить
Лихие 90е вернулись.Мусора зря хлеб жуют.Вероятно в доле.
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27.01.2021 19:51 Ответить
Вчися читати перш ніж коментарі писати.
ЗАТРИМАЛИ ЇХ.
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27.01.2021 21:51 Ответить
Сепар, воював або підтримував війну проти України 3-5 років а то й умовний термін.
Вкрав мільярд - поважна VIP персона.
Схеми-Відкати - на роботу у ОП.
Вкрав якусь дрібницю - 8 років в'язниці.
" маєте те що обираєте" ...
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27.01.2021 21:54 Ответить
гоп гоп 90-е, Зеля ай маладеец
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27.01.2021 22:16 Ответить
народ обнищал. уже консервы воруют.
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28.01.2021 11:33 Ответить
это 100% понаехавшие массово в Полтавскую область домбасяне На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5442
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30.01.2021 04:49 Ответить
 
 