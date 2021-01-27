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Брюссель (594) НАТО (8910) Хомчак (250)

Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 27 января, делегация Вооруженных Сил Украины во главе с главнокомандующим генерал-полковником Русланом Хомчаком посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО 01

Хомчак принял участие в двух заседаниях Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) в формате государств-контрибуторов (государств, предоставляющих определенные ресурсы):

- миссии НАТО в Афганистане "Решительная пидтримкаˮ;
- операции многонациональных сил НАТО в Косово, Республика Сербия.

Кроме того, во время пребывания в штаб-квартире альянса генерал-полковник Хомчак провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем.

Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО 02

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Кроме того, обсуждалист вопросы участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО.

Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО 03

Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Коли дивишся на генералів НАТО бачиш інтелект, честь та гідність, суперпрофесійність та відданість своїй справи, а коли дивишся на Хомчака бачиш посадку під Іловайськом і кинутих в посадці журналістів Дорожного контролю і кинутих напризволяще українських військових які лишились без командування та координації дій і від цього стає дуже сумно.
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27.01.2021 20:10
+9
А ще сумніше стає коли аналізуєш всі 30 років незалежності і розумієш, що всі ці роки до 2014-го всім було похер на армію та на державу вцілому. Верхушка мутила дєла з кацапами по газу, потім почали брати кредити та розтягувати їх по офшерним норам, а борг лягав на державу та т.і....
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27.01.2021 20:18
+7
А переводчик у их наверно опять агент раши.
Пора высшему комсоставу ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ НА УРОВНЕ В2
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27.01.2021 20:09
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Це зрада чи перемога хто скаже ?)
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27.01.2021 20:01 Ответить
Это передача опыта. "Надо просто перестать стрелять!"
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27.01.2021 20:05 Ответить
Коли дивишся на генералів НАТО бачиш інтелект, честь та гідність, суперпрофесійність та відданість своїй справи, а коли дивишся на Хомчака бачиш посадку під Іловайськом і кинутих в посадці журналістів Дорожного контролю і кинутих напризволяще українських військових які лишились без командування та координації дій і від цього стає дуже сумно.
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27.01.2021 20:10 Ответить
А ще сумніше стає коли аналізуєш всі 30 років незалежності і розумієш, що всі ці роки до 2014-го всім було похер на армію та на державу вцілому. Верхушка мутила дєла з кацапами по газу, потім почали брати кредити та розтягувати їх по офшерним норам, а борг лягав на державу та т.і....
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27.01.2021 20:18 Ответить
А якби всім було не байдуже на армію всі 30 років, це як би змінило той факт що генерал кинув свої війська під час операції та втік?
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27.01.2021 20:24 Ответить
замість нбого бів би зовсім їнший генерал
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27.01.2021 20:46 Ответить
Чому був би інший генерал? Просто через те що зарплата була б на 10-50% більша у військових? Нічого б не змінилось. Міняє все тільки війна, реальні бойові дії, де реально видно хто герой а хто лайно!
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27.01.2021 20:51 Ответить
не всі члени нато пройшли скрізь агресію.але в них інші генерали...
а є й таки як угорщина...зазнали агресії,але такі ж скрєпнуті,як и раїська...
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27.01.2021 21:01 Ответить
Європа постійно та дуже активно воювала останні 3 тис. років і там складались військові династії і військова культура. Основоположником ******** тактики яка передбачає концентрацію військ на напрямку головного удару є Епаминонд, грецький полководець з Фів, який розгромив та знищив війська непереможної Спарти під час бою при Левкрах. Ця перемога Фів знищила Спарту як державу, а ім'я Епаминонда стало безсмертним. А Хомчак може покрити нас тільки безсмертною ганьбою.
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27.01.2021 21:10 Ответить
спарта була в малій азії Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО - Цензор.НЕТ 4614
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27.01.2021 21:12 Ответить
Мала Азія це ******* Туреччина, а Спарта це самісінька Греція.
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27.01.2021 21:18 Ответить
у стародавні часи греція була навіть в криму та на одещіні.тай рим на одещіні був.
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27.01.2021 21:19 Ответить
Справа не тільки в зарплатні. Не виділялись кошти на навчання, озброєння та т.і. Військові 1991-го просто тупо ходили на роботу та бухали. Ніхто нічим не займався. Виділялись гроші тільки на форму, харчі та злиденну зарплатню офіцерам. Все. А як прийшов хряк до влади в 2010-м то й взагалі на техніці навіть не те що акумуляторів нестало, а й двигунів на половині БТРів та танків.
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27.01.2021 21:10 Ответить
мля, а зараз не бухають при рекордних військових бюджетах? В Подольську сослуживці вбили контрактника під час п'яної бійки, яка відбувалась!!!!!!! як і попойка прямо в казармі частини!!!!!! А Хомчак їде в НАТО замість того щоб їхати в Подольськ і власноруч розстрілювати офіцерів за попойки в казармах! Яке НАТО для пияків та дебоширів?
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27.01.2021 21:15 Ответить
Хитрожопый паренек не 30 лет, армия создавалась практически с нуля с 14го года с момента прямой агрессии рф и была таки создана ,благодаря в том числе и личным усилиям и средствам Пороха (пво ) и татаромордовская орда была остановлена и больше не помышляет пойти в танковые атаки
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27.01.2021 22:32 Ответить
Ви кажете неправду. Армія України на початок 2014 року була досить боєздатною, було більше 180 тис. військовослужбовців, а зараз всього 204 тис. військовослужбовців, отже з 2014 року чисельність ЗСУ виросла лише на 10% і говорити про те що порошенко зробив щось там визначне для армії України це просто смішно! порошенко лише наніс непоправної шкоди армії України своєю бездіяльністю та провальним командуванням! Втрачені до 75% артилерії та бронетехніки які приймали участь в операціях в АТО, а це катастрофічні цифри. Оборона була організована бездарно, техніку бросали тому що не було кому її евакуйовувати та ремонтувати, бо на фронт висувались окремі тактичні ротні та батальйонні групи, а не бригади у повному складі з ремонтними підрозділами.
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28.01.2021 10:17 Ответить
Звісно б змінило. Не було б таких хом'ячків...
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28.01.2021 10:10 Ответить
Платили б в ЗСУ краще, таких нікчемних хом'ячків було б в рази більше.
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28.01.2021 10:13 Ответить
Так може взагалі не треба платити? Шоб нікого не було.
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28.01.2021 10:34 Ответить
Думаю що справа не в зарплаті а у відношенні. Військовий це не два роки строкової служби і контракт. Військовий це свідомий вибір людини на все життя і тому держава має відноситись до військових інакше.
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28.01.2021 10:39 Ответить
О! Так і я про це. А коли офіцеру держава платить копійки, а сім'я, як правило, без житла і скитається по всяких закутках в надії, що колись дадуть квартиру, то яке відношення буде у офіцера до служби? А ще коли у офіцера поряд служить "блатной" АХВіцєр у якого є все і квартира і машина і діточки пристроєні і на зарплатню йому начхати бо папа, або тесть сидить в міністерстві штани протирає та данину збирає з військоматів та з начальників тилів і всі це бачать і знають, але повинні мовчати бо то ж синок чи зять генерала. А він йух положив на службу ходить тільки для того, щоб вислуга йшла, або поки там на верху для нього місце підготують і він за "особиє заслугі" бистренько займе місце на якому вже сам буде бабло стригти, а папа чи тесть спокійно підуть на "заслужений" пенсіон та ще й на який пенсіон, що простому офіцеру чи якомусь трудязі на гражданкє й не снилось... І так по кругу ще з часів совка...
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28.01.2021 10:54 Ответить
Війна має змінити підходи до призначень в країні, в армії та в міноборони.
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28.01.2021 10:57 Ответить
Сьомий рік йде війна з кацапами. Я розумію, що швидко тільки котики плодяться, але ж щось дуже повільно йдуть кадрові зміни. Звісно вже армія не та, що була на початку 2014-го... Далеко не та...
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28.01.2021 11:03 Ответить
Хомчак не той Головнокомандувач який буде призначати бойових та зразкових офіцерів на командні посади. Нормальний офіцер Хомчака не може сприймати як командира, бо Хомчак після свого дезертирства втратив довіру військових як командир та взагалі як нормальна людина.
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28.01.2021 11:07 Ответить
Так у нас і вЄрховний говнокомандувач такий же Головком ЗСУ Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО - Цензор.НЕТ 3687
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28.01.2021 11:18 Ответить
Верховний Головнокомандувач це політична виборна посада, він може бути ким завгодно, а Головнокомнадувач має бути професіоналом та патріотом і власною високопрофесійністю має надавати приклад іншим командирам та офіцерам.
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28.01.2021 11:26 Ответить
А коли верховний клован і не тільки по проХВєсії?
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28.01.2021 11:35 Ответить
ладно бы только журналистов бросил. он во время боя ********, бросив своих подчинённых. только и сказал в рацию "всем вперёд", а сам развернулся и накивал пятками в посадку. за такое во время войны без разговоров ставили к стенке.
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27.01.2021 20:25 Ответить
Так і зараз нічого не помінялось, стінка нікуди не ділась.
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27.01.2021 20:26 Ответить
Он типа вызвал огонь на себя, и не заметил как очутился в Днепропетровске.
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27.01.2021 23:13 Ответить
НАТО не зрозуміє цей месєдж )
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27.01.2021 20:14 Ответить
НАТО дивиться на Хомчака як на білого африканця, якого завтра з'їдять десь в його далекій білій Африці, коли він в черговий раз буде тікати від ворога по зарослям і не встигне.
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27.01.2021 20:25 Ответить
) Але взагалі я все ж таки бачу тут позитивний момент,то що запрошують на такі тусовки українських генералів це все-таки гут . Адже запрошують напевно не Хомчака, Іванюка, Сидоренко а міністра оборони України тобто делегацію від України і це радує ( закриваючи очі на прізвища)
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27.01.2021 20:36 Ответить
Хомчак не міністр оборони а Начальник Генштабу ЗСУ. Був би він міністром оборони, це було б не так катастрофічно. А сьогодні ця людина відповідає за застосування ЗСУ на фронті і підготовку резервів в тилу і тому вся робота провалена.
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27.01.2021 20:52 Ответить
Перемога, ділився з НАТОвцями як потрібно кинути свої війська під кулі кацапів і втекти.
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27.01.2021 20:07 Ответить
Добра новина
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27.01.2021 20:07 Ответить
"Решительная пидтримкаˮ??? Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО - Цензор.НЕТ 3687 Браво, "Цензор"! Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО - Цензор.НЕТ 3294
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27.01.2021 20:09 Ответить
Боже, как стыдно, кремлевский курсант представляет ЗСУ в НАТО.
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27.01.2021 20:09 Ответить
а ещё дезертир и предатель
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27.01.2021 20:22 Ответить
А переводчик у их наверно опять агент раши.
Пора высшему комсоставу ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ НА УРОВНЕ В2
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27.01.2021 20:09 Ответить
Судя по фото пришли в перерыв и просто пофоткались.
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27.01.2021 20:11 Ответить
Историческое фото .
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27.01.2021 20:18 Ответить
спасибо, поблевал
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27.01.2021 20:21 Ответить
Интересно, слышал в спину «руссише швайне»?
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27.01.2021 20:21 Ответить
Хоч одна добра новина за сьогодні!
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27.01.2021 20:32 Ответить
є вдалий момент стати членами нато. та на жаль ми знову прямуємо під пяту москви
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27.01.2021 21:10 Ответить
....Татаромордву падлючую как пердолит и корежит сближение Украины и НАТО ,гавкают в бессильной злобе куча пригожинских пропаГгГГандонов....
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27.01.2021 22:39 Ответить
КОГДА БУДЕТ ПРИВСЕЛЮДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВСЕХ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ И ГОССЛУЖАЩИХ !!!!!!!!!!???????????
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28.01.2021 01:09 Ответить
 
 