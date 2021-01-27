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Новости Фото Происшествия Убийство Шеремета
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Нацполиция проверяет версию убийства Шеремета из-за профессиональной деятельности в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Национальная полиция проверяет версию убийства журналиста Павла Шеремета из-за его профессиональной деятельности в Беларуси. Это случилось после того, как бывший белорусский силовик дал показания в Киеве.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"Проверяется ряд версий, в частности, совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью Шеремета на территории Республики Беларусь", - говорится в ответе.

При этом Нацполиция засекретила информацию о том, будет ли по делу допрошен экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко о деле Шеремета: Нам пока не давали разрешения на следственные действия в Беларуси

Вместе с тем в Нацполиции сообщили, что по делу уже допрошен как свидетель бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар.

Его показания не разглашаются, но проверяются изложенные им обстоятельства.

Нацполиция проверяет версию убийства Шеремета из-за профессиональной деятельности в Беларуси 01

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
А чому нацполіція ?
Спецслужби іншої країни можливо вчинили теракт на нашій території, а справа в поліції ?
Якийсь бордель !
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27.01.2021 20:22
+10
К власти пришли люди , которые не понимают устройство государства и обязанности институтов
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27.01.2021 20:27
+10
Все почалось з того, що гарант Конституції її не читав.
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27.01.2021 20:29
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А чому нацполіція ?
Спецслужби іншої країни можливо вчинили теракт на нашій території, а справа в поліції ?
Якийсь бордель !
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27.01.2021 20:22 Ответить
К власти пришли люди , которые не понимают устройство государства и обязанности институтов
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27.01.2021 20:27 Ответить
Все почалось з того, що гарант Конституції її не читав.
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27.01.2021 20:29 Ответить
В Конституции написано, кто должен расследовать? Нацполиция проверяет версию убийства Шеремета из-за профессиональной деятельности в Беларуси - Цензор.НЕТ 5802
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27.01.2021 20:30 Ответить
Написано. Читай.
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27.01.2021 20:38 Ответить
"У городі бузина, а в Києві дядько".
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27.01.2021 20:41 Ответить
Ти прочитав ?
Не вірю.
Займись корисною справою.
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27.01.2021 20:47 Ответить
Не в Конституції, але теракти - це 100% прерогатива СБУ! Чому вбивство Шеремента розслідують копи???
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27.01.2021 21:00 Ответить
Це має відношення до дискусії саме у цій гілці?
Чи це ви повітря випустили?
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27.01.2021 21:00 Ответить
Задай этот вопрос той, которая про Конституцию упомянула.
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27.01.2021 21:12 Ответить
Конституція ні до того, але якщо подивитися закони про СБУ і про поліцію, то теракти - це парафія саме СБУ!
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27.01.2021 22:20 Ответить
Конституція згадана до попереднього коментаря.
Якщо ви не розумієте, що у дискусії люди можуть відхилятись від попередньої тематики, навіщо лізете зі своїм фе?
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28.01.2021 01:14 Ответить
Были . Вам из под прокси просто плохо видно 😀😀😀
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27.01.2021 20:32 Ответить
Але вони дуже добре розуміють, як дурити голови людям.
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27.01.2021 20:43 Ответить
Снова твои хотелки проигнорировали.
Как же тебе не везёт...
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27.01.2021 20:29 Ответить
Я давно зрозуміла, що живу серед ідійотів.
Так що не парюсь. )
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27.01.2021 20:37 Ответить
Патриотичненько, так... Нацполиция проверяет версию убийства Шеремета из-за профессиональной деятельности в Беларуси - Цензор.НЕТ 648
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27.01.2021 20:40 Ответить
Так вроде вчинивших акт арестовали?
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27.01.2021 20:36 Ответить
Это тебе кто сказал?
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27.01.2021 20:37 Ответить
Мне никто не говорил. Но читал заявления Авакова.
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27.01.2021 21:52 Ответить
Арештували, але лише тому що це добровольці.
А винних так і не знайшли.
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27.01.2021 20:37 Ответить
ТОМУ ЩОБ ЗАМЕСТИ СЛІДИ.
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28.01.2021 06:36 Ответить
да ну? не прошло и..почти 5 лет...
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27.01.2021 20:22 Ответить
А як же арійсько-єврейська зверхність?
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27.01.2021 20:24 Ответить
Доречі. А хто навчався у школі КДБ Білорусі, потім став нацистом на расєє, а потім став замом Авакова? І це все людина корінаста, невисокого зросту, із борідкою, яка вже неодноразово вбивала.
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27.01.2021 20:26 Ответить
Тогда остается пуйло.
Организовал убийство никому не интересного в Украине Шеремета, поднимал хай на весь мир, кошмарил етим убийством прошлую украинскую власть, а теперь использует убийство еще раз, окончательно делая из Луки изгоя для всего цивилизованного мира.
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27.01.2021 20:36 Ответить
СБУ надо просмотреть белорусские телеканалы БЕЛСАТ и НЕХТА...там давно все выложено...
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27.01.2021 20:32 Ответить
Болваны...тошнит от вас...
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27.01.2021 20:33 Ответить
Т.е. версии не отработаны, а люди сидят уже второй год. Может уже пора садить этих прокуроров и судей на тот же срок за необоснованное лишение свободы
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27.01.2021 20:35 Ответить
Чтобы убить первого секратаря ЦК Компартии Белоуссии Машерова использовали грузовик,ну прямо Вячеслав Черновол..только много лет спустя...
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27.01.2021 20:40 Ответить
Почерк той же!
До речі, Нетфлікс знайшов спільний почерк у отруєнні Бандери і Ющенка - документалку про це випустили... Додайте сюди ще Навального, Литвиненка, Скрипалів - і все ясно стає!
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27.01.2021 21:01 Ответить
плять! Они проверяют...а Антоненко сидит....
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27.01.2021 20:41 Ответить
Мой дед сидел 12 лет....,зато что пытался кормить семью и 12 человек ...сраными колосками Джугашвили и его сраным колхозом с 1929 года по 1941..странная цифра 12 меня преследует всю жизнь...но я не Астролог и не Нострадамус...
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27.01.2021 20:46 Ответить
То про что говорили еще 2 года назад, полиции только сейчас дошло.
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27.01.2021 20:58 Ответить
А чому під час цієї перевірки сидить тільки Антоненко, чому не посадити ще 100 людей??? Їх же не жаль, ну посидять без свіжого повітря і денного світла, без сім'ї, друзів, роботи. Це не важливо, що є докази провини зовсім других людей. А це тому так відбувається, що бубочка ще не сидів сам і він не може оцінити прєлесть тюряги.
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27.01.2021 21:05 Ответить
Позбавлення волі- це найстрашніший злочин після вбивства. Це крадіжка часу, життя, яке не повернеш.
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28.01.2021 06:59 Ответить
 
 