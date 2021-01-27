Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе. ФОТО

На Днепропетровщине в городе Никополь на фасаде школы №17 открыли мемориальную доску ее выпускнику - участнику АТО, младшему сержанту Максиму Иващенко, воину 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Никопольского горсовета.

Максим Иващенко родился 27.06.85. Мобилизован в ряды ВСУ 25.03.2014 года и принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции на востоке Украины. Младший сержант, командир орудия 2-го самоходного артиллерийского взвода 25-й ОВДБр.

Находясь в отпуске дома погиб, спасая людей на воде 22.01.2015 года.





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Похоронен в г. Никополь на Аллее почетных захоронений городского кладбища.

Указом Президента награжден отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (посмертно). Решением Никопольского горсовета присвоено звание "Почетный гражданин города Никополя" (посмертно).

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