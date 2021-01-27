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Днепропетровщина (2870) мемориальная доска (217) Никополь (430) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (108)

Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Днепропетровщине в городе Никополь на фасаде школы №17 открыли мемориальную доску ее выпускнику - участнику АТО, младшему сержанту Максиму Иващенко, воину 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Никопольского горсовета.

Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе 01

Максим Иващенко родился 27.06.85. Мобилизован в ряды ВСУ 25.03.2014 года и принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции на востоке Украины. Младший сержант, командир орудия 2-го самоходного артиллерийского взвода 25-й ОВДБр. 

Находясь в отпуске дома погиб, спасая людей на воде 22.01.2015 года.

Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе 02
Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре. ФОТО

Похоронен в г. Никополь на Аллее почетных захоронений городского кладбища.

Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе 04

Указом Президента награжден отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (посмертно). Решением Никопольского горсовета присвоено звание "Почетный гражданин города Никополя" (посмертно).

Также смотрите: Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Видеофиксацию поставили? А то потом противно читать: "осквернили памятник но мы не знаем кто это сделал, если бы мы знали кто это сделал, но мы не знаем кто это сделал".
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27.01.2021 20:31 Ответить
Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 622

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
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27.01.2021 20:36 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮМемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 1346
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27.01.2021 20:44 Ответить
Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 4909
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27.01.2021 21:04 Ответить
Герою слава!!!
Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 1594
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27.01.2021 21:16 Ответить
Герої не вмирають
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28.01.2021 13:33 Ответить
 
 