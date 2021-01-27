Продавец взрывчатки задержан на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области сотрудники полиции задержали местного жителя при продаже взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники криминальной полиции Хустщины выяснили, что житель райцентра может быть причастен к сбыту взрывчатки.

Полицейские задержали 40-летнего злоумышленника при продаже "товара". На месте происшествия следователи изъяли денежные средства, само взрывоопасное вещество и электродетонаторы.

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Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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