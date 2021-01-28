"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно. ФОТОрепортаж

Еще до начала снегопада улицы Киева предварительно обработали противогололедными средствами.

Осадки в столице начались не одновременно. Так, еще около 21:30 27 января снег начался в Дарницком районе. А уже ближе к 23:00 - метель накрыла весь Киев. Первоначально, работники "Киевавтодора" очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

По данным коммунальщиков, особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам.

"Сейчас работает 359 единиц спецтехники. Также продолжают работу 236 работников в составе 37-ми бригад по ручной уборке. Снегопад продолжается. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно. Просим водителей быть осторожными на дороге и не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог", - отмечено в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Въезд в Киев ограничивают из-за непогоды



