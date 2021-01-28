"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Еще до начала снегопада улицы Киева предварительно обработали противогололедными средствами.
Осадки в столице начались не одновременно. Так, еще около 21:30 27 января снег начался в Дарницком районе. А уже ближе к 23:00 - метель накрыла весь Киев. Первоначально, работники "Киевавтодора" очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
По данным коммунальщиков, особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам.
"Сейчас работает 359 единиц спецтехники. Также продолжают работу 236 работников в составе 37-ми бригад по ручной уборке. Снегопад продолжается. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно. Просим водителей быть осторожными на дороге и не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог", - отмечено в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Бред пишите 😀😀😀
более того - мне совершенно пофиг будете Вы покупать машину или она у Вас уже есть...
я имею право (как и Вы) высказать свое мнение...
Ваша цепь умозаключений...впечатляет)))))
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он:- цыпочка, передай, пожалуйста, за проезд
она: (думает : цыпочка - значит цыпленок, цыпленок - значит курица, курица - значит дура...значит дура??? значит - тупая дура??? вслух : Люди! Вы слышали как этот хам меня оскорбил ???
ВМЕСТО ЭТОГО СДЕЛАЛИ ПОД ЗЕМЛЕЙ МАГАЗИНЫ ПО МАЦКОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАГЕАЛИ ТУДА РАБОВ
даже не видя и не зная человека - лишь бы ярлыки навесить...
Откуда в наших головах: "Чем больше автомобиль доставляет неудобств окружающим - тем он более престижный"?