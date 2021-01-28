РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3475 посетителей онлайн
Новости Фото Киевские новости
3 490 32
Киев (24526) Киевавтодор (149) уборка (62) снегопад (787)

"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Еще до начала снегопада улицы Киева предварительно обработали противогололедными средствами.

Осадки в столице начались не одновременно. Так, еще около 21:30 27 января снег начался в Дарницком районе. А уже ближе к 23:00 - метель накрыла весь Киев. Первоначально, работники "Киевавтодора" очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

По данным коммунальщиков, особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам.

"Сейчас работает 359 единиц спецтехники. Также продолжают работу 236 работников в составе 37-ми бригад по ручной уборке. Снегопад продолжается. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно. Просим водителей быть осторожными на дороге и не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог", - отмечено в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Въезд в Киев ограничивают из-за непогоды

Киевавтодор просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно 01
Киевавтодор просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно 02

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Тоді нехай не жаліються"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 8322:
"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 6457
показать весь комментарий
28.01.2021 09:06
+4
в Киеве вообще треш творится с парковками,в будний день в центре оп тротуару люди должны лавировать среди машин которые заняли все места для пешеходов,разве нельзя с этим порядок навести,ввести большые штрафы,закупить евакуаторов побольше,даже казлорилые в мацквабаде давно уже решили этот вопрос,а у нас как в зимбабве паркуются где хотят,на газонах,тротуарах....
показать весь комментарий
28.01.2021 09:09
+3
Ага, так вони і зроблять. "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 4605
показать весь комментарий
28.01.2021 09:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, так вони і зроблять. "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 4605
показать весь комментарий
28.01.2021 09:00 Ответить
Тоді нехай не жаліються"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 8322:
"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 6457
показать весь комментарий
28.01.2021 09:06 Ответить
снег нужно не на обочину сгребать, а сразу грузить в кузова грузовиков и вывозить
показать весь комментарий
28.01.2021 09:18 Ответить
Ага, шаз. А где мне машину парковать?! Я шо, кому то мешаю?! Постройте мне везде бесплатные парковки!
показать весь комментарий
28.01.2021 09:00 Ответить
зупини лося тебя ждёт...
показать весь комментарий
28.01.2021 09:19 Ответить
Они слишком толерантные, я с оленями на их же языке разговариваю, до них быстрее доходит.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:26 Ответить
вроде и понятная просьба... но куда деть авто? на газонах парковать низзя...на пешеходку вылазить - низзя.....но не у всех жеж гаражи или паркоместо под хатынкой...
показать весь комментарий
28.01.2021 09:05 Ответить
Этим вопросом нужно задаваться перед покупкой машины. А если не в состоянии найти парковочное место так что бы другим не мешать может и машину не стоит покупать?
показать весь комментарий
28.01.2021 09:07 Ответить
точно, а если нечего есть и негде жить - то и рождаться не стоит...
показать весь комментарий
28.01.2021 09:13 Ответить
Почему же? Как с парковкой можно воровать пойти, у тебя же ситуация такая...
показать весь комментарий
28.01.2021 09:22 Ответить
стекломой пьете?
показать весь комментарий
28.01.2021 09:29 Ответить
Нет, научили не быть терпилой.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:30 Ответить
Да Вы типичный ТЕРПИЛа,
Бред пишите 😀😀😀
показать весь комментарий
28.01.2021 09:48 Ответить
Если чья та точка зрения не совпадает с Вашей, это ещё не значит что это бред... Предполагаю что Вы типичная «яжмать» которая ездит по тротуарам потому что не чадо не может 2 м свою ж..у донести до школы.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:56 Ответить
Кацап- он и в Африке кацап 😀😀😀
показать весь комментарий
28.01.2021 09:58 Ответить
если совок сравнить с норм. странами, то вы прав - тот кто в совке(если бы знал) плодился - мазохист и садист.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:29 Ответить
ой...как-то Ваша риторика совпала (без обид, пожалуйста, тут чисто философия))) с умничаниями (пардон) *****, он тоже так ответил одному мужику, на его претензии про отсутствие хороших дорог - а зачем вы покупали машину, если нет дорог?
показать весь комментарий
28.01.2021 09:30 Ответить
Ок, почему Вы тогда задали вопрос только про парковку? Почему не спрашиваете а за что мне заправлять машину и покупать зимнюю резину? Если у меня не будет за что семью кормить, мне гос-во не создаст условий, по Вашей логике я смогу залезть к Вам в квартиру?
показать весь комментарий
28.01.2021 09:33 Ответить
прочитайте еще раз Ваш коммент - Вас понесло!
более того - мне совершенно пофиг будете Вы покупать машину или она у Вас уже есть...
я имею право (как и Вы) высказать свое мнение...
Ваша цепь умозаключений...впечатляет)))))
***
он:- цыпочка, передай, пожалуйста, за проезд
она: (думает : цыпочка - значит цыпленок, цыпленок - значит курица, курица - значит дура...значит дура??? значит - тупая дура??? вслух : Люди! Вы слышали как этот хам меня оскорбил ???
показать весь комментарий
28.01.2021 10:02 Ответить
73% тоже странно думали 😀😀😀
показать весь комментарий
28.01.2021 10:06 Ответить
Да он кацап 😀😀😀
показать весь комментарий
28.01.2021 09:48 Ответить
Когда не знаешь что сказать, нужно громко кричать: «он кацап!»
показать весь комментарий
28.01.2021 09:57 Ответить
Не строят в Киеве в центре паркинги
ВМЕСТО ЭТОГО СДЕЛАЛИ ПОД ЗЕМЛЕЙ МАГАЗИНЫ ПО МАЦКОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАГЕАЛИ ТУДА РАБОВ
показать весь комментарий
28.01.2021 09:50 Ответить
Да вы, лоси, всегда оправдание находите, такие же лоси едут и бычки выкидывают через окно, а когда сделаешь замечание, то ответ по типу "тут нет мусорки, я не виноват" и кучу других оправданий имеют на все случаи жизни
показать весь комментарий
28.01.2021 11:15 Ответить
ой как вы любите всех обобщать...
даже не видя и не зная человека - лишь бы ярлыки навесить...
показать весь комментарий
28.01.2021 13:49 Ответить
в Киеве вообще треш творится с парковками,в будний день в центре оп тротуару люди должны лавировать среди машин которые заняли все места для пешеходов,разве нельзя с этим порядок навести,ввести большые штрафы,закупить евакуаторов побольше,даже казлорилые в мацквабаде давно уже решили этот вопрос,а у нас как в зимбабве паркуются где хотят,на газонах,тротуарах....
показать весь комментарий
28.01.2021 09:09 Ответить
Эвакуаторы не справляются?
показать весь комментарий
28.01.2021 09:09 Ответить
они ничего не нарушают
показать весь комментарий
28.01.2021 09:14 Ответить
Есть такое понятие "Общественная необходимость". Под неё можно подвести даже конфискацию.
Откуда в наших головах: "Чем больше автомобиль доставляет неудобств окружающим - тем он более престижный"?
показать весь комментарий
28.01.2021 10:24 Ответить
А где же та канадская машина что мульоны тонн снега за плавит???
показать весь комментарий
28.01.2021 09:25 Ответить
А можно узнать первый раз когда был? 3 недели назад? Сегодня выезжал не видел уборки снега. Или это они о центральных улицах написали?
показать весь комментарий
28.01.2021 09:37 Ответить
 
 