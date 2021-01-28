"Вова, между нами все кончено": российскую активистку задержали за организацию "митинга снеговиков". ФОТО

В России задержана активистка Елена Калинина за организацию незаконного митинга снеговиков.

Об этом на своей странице в Facebook написала директор телекомпании МЫР Ольга Романова, передает Цензор.НЕТ.

"В деревне Зачачье Холмогорского района Архангельской области задержана активистка Елена Калинина за организацию незаконного митинга снеговиков", - написала она и выложила соответствующее фото.



Фото: Романова / Facebook

Как пишут местные издания, накануне задержания Калинина разместила фотографии снеговиков с плакатами возле своего дома в деревне у себя на странице в соцсети в надписью "Массовый пикет в Зачачье".

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В среду к Калининой приехали сотрудники полиции, снеговиков и плакаты уничтожили. Активистку увезли в ближайший участок полиции в Емецк для составления протокола об организации массового мероприятия.



Фото: соцсети

"Протокол хотели составить, поскольку я отказалась от объяснений по статье 51 Конституции, то они никакого протокола вообще не составили. Зато сняли плакаты со снеговиков и пообещали, что отправят на лингвистическую экспертизу.

Это была не инициатива нашего местного отделения полиции. У нас сельское отделение, они на такие вещи не возбуждаются. Они и сами были поражены, что вышестоящее начальство заставило их меня задержать и как-то пресечь этот инцидент. Это был указ сверху, из Архангельска. Думаю, что это может быть следствием того, что я активно участвовала в прошлом протесте, который касался свалки в Шиесе. Страницы активистов в соцсетях постоянно отслеживают, и указания местной полиции были даны именно на основании отслеживания страниц в соцсетях", - рассказала Калинина.

На вопрос о том, будет ли митинг снеговиков продолжен, активистка ответила, что это будет зависеть от ее вдохновения.

"Мои товарищи на улице пока стоят, так что посмотрим", - добавила Калинина.