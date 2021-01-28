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"Вова, между нами все кончено": российскую активистку задержали за организацию "митинга снеговиков". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

В России задержана активистка Елена Калинина за организацию незаконного митинга снеговиков.

Об этом на своей странице в Facebook написала директор телекомпании МЫР Ольга Романова, передает Цензор.НЕТ.

"В деревне Зачачье Холмогорского района Архангельской области задержана активистка Елена Калинина за организацию незаконного митинга снеговиков", - написала она и выложила соответствующее фото.

Вова, между нами все кончено: российскую активистку задержали за организацию митинга снеговиков 01
Фото: Романова / Facebook

Как пишут местные издания, накануне задержания Калинина разместила фотографии снеговиков с плакатами возле своего дома в деревне у себя на странице в соцсети в надписью "Массовый пикет в Зачачье".

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В среду к Калининой приехали сотрудники полиции, снеговиков и плакаты уничтожили. Активистку увезли в ближайший участок полиции в Емецк для составления протокола об организации массового мероприятия. 

Вова, между нами все кончено: российскую активистку задержали за организацию митинга снеговиков 02
Фото: соцсети

"Протокол хотели составить, поскольку я отказалась от объяснений по статье 51 Конституции, то они никакого протокола вообще не составили. Зато сняли плакаты со снеговиков и пообещали, что отправят на лингвистическую экспертизу.

Это была не инициатива нашего местного отделения полиции. У нас сельское отделение, они на такие вещи не возбуждаются. Они и сами были поражены, что вышестоящее начальство заставило их меня задержать и как-то пресечь этот инцидент. Это был указ сверху, из Архангельска. Думаю, что это может быть следствием того, что я активно участвовала в прошлом протесте, который касался свалки в Шиесе. Страницы активистов в соцсетях постоянно отслеживают, и указания местной полиции были даны именно на основании отслеживания страниц в соцсетях", - рассказала Калинина.

На вопрос о том, будет ли митинг снеговиков продолжен, активистка ответила, что это будет зависеть от ее вдохновения.

"Мои товарищи на улице пока стоят, так что посмотрим", - добавила Калинина.
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Топ комментарии
+42
Каким нужно быть убогим умом , что бы тянуть Украину и самому мечтать вляпаться в то дерьмо как Россия ?
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28.01.2021 09:23
+27
Суровая расеюшка.
Снеговиков расстреляли, плакаты уничтожили, зачинщиков на Соловки отправили.
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28.01.2021 09:22
+23
Цензор!.. Аууу!.. не спим!!!
на Рашке горит Пермский пороховой завод..
"Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 4626
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28.01.2021 09:30
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Суровая расеюшка.
Снеговиков расстреляли, плакаты уничтожили, зачинщиков на Соловки отправили.
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28.01.2021 09:22 Ответить
Каким нужно быть убогим умом , что бы тянуть Украину и самому мечтать вляпаться в то дерьмо как Россия ?
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28.01.2021 09:23 Ответить
Ті хто тягнуть мріють бути вертухаями на службі у Ху"ла.
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28.01.2021 09:26 Ответить
Да, все думают что будут вертухаями, но вертухаев так много не нужно, бараки то пустуют
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28.01.2021 09:28 Ответить
Там нефть есть. Газ. Залежи.
А что такое цивилизация, если не использование того, что в земле лежит?
Надо дом построить - нужна энергия ископаемых. Надо метал - нужны залежи. Ну ты понял как весь мир живёт.
И почему через 50 лет не будет нефти, а через 160 лет не будет железной руды.
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28.01.2021 09:27 Ответить
Нельзя жить богато, если за каждую единицу ресурсу приходиться впахивать тяжело.
А так РАЗ - и с дырки в земле нефть течёт.. ДВА - и газ идёт. Красота!
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28.01.2021 09:30 Ответить
У багатьох країнах Африки також багато корисних копалин, проте це не наближає їх до цивілізації.
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28.01.2021 09:31 Ответить
Зато приближает США, Европу и Китай, которые эти ископаемые покупают.
Все компании с добычи именно ихние.
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28.01.2021 09:33 Ответить
І що з цього мають люди в Занзібарі, Танзанії та расєї? Анічого.
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28.01.2021 10:43 Ответить
Кстати, как тебе цена за электричество в 1,68? Вроде всё просто - дешёвые ресурсы заменили дорогими. Ядерную энергетику заменили солнечной. Да и то чуть-чуть.
А там, где ресурсы дешёвые, проблем таких нет. Там всегда газ по 6 рублей за кубометр. А не по 6,99 грн.
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28.01.2021 09:36 Ответить
Так, а чого ти тут мучися7 Я не розумію... Взяв чумадан, пішов купив квиток, сів і поїхав до ***** сніговиків ліпити... "Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 6364
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28.01.2021 10:22 Ответить
А він з тих, хто сам не хоче у лайно вступати, він тягне лайно у під'їзд, щоб всі у нього вступили.
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28.01.2021 10:44 Ответить
так тяне то сама россія. а слабкі на голову або за гроші допомагають.
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28.01.2021 09:31 Ответить
потому что они думают что их село в каких то ****** станет вдруг такой же богатым как город Москва
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28.01.2021 10:22 Ответить
Вот именно, я и удивляюсь этому.
На что люди рассчитывают, трудно посмотреть сколько там тех ****** превратилось в Москву ?
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28.01.2021 10:30 Ответить
Зачачье))))
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28.01.2021 09:26 Ответить
Это явно митинг
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28.01.2021 10:37 Ответить
Но, судя по всему, они поддерживают хутина. Ну или что-то очень на него похожее...
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28.01.2021 10:51 Ответить
Ракеты из гавна...протесты из снега...паРаша...такая паРаша...
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28.01.2021 09:27 Ответить
а фон то який класичний - русская изба.
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28.01.2021 09:33 Ответить
Массовый митинг снеговиков разогнан . (((((((
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28.01.2021 09:28 Ответить
могли б террористы и расстаять))
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28.01.2021 11:54 Ответить
раскрутили Ленку....)
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28.01.2021 09:28 Ответить
Зачачье - что бы выговорить нужно иметь кацапскойизычную челесть "Вова, между нами все кончено": российскую активистку задержали за организацию "митинга снеговиков" - Цензор.НЕТ 2365
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28.01.2021 09:28 Ответить
Все гораздо проще: это попытка россиянки произнести слово "зачатие" во время занятия оральным сексом.
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28.01.2021 09:47 Ответить
То нехай сніговиків і затримують.
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28.01.2021 09:29 Ответить
Цензор!.. Аууу!.. не спим!!!
на Рашке горит Пермский пороховой завод..
"Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 4626
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28.01.2021 09:30 Ответить
Гарно горить. Лєпота!
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28.01.2021 09:34 Ответить
тут без пороха не обошлось
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28.01.2021 10:07 Ответить
приятная новость "Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 9551

У Росії горить пороховий завод
"Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 4175

https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-goryt-porohovyj-zavod/
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28.01.2021 09:32 Ответить
Жалость-то какая😆
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28.01.2021 09:35 Ответить
"Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 4879
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28.01.2021 09:37 Ответить
Порох дал жару "Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 4977
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28.01.2021 10:23 Ответить
Осталось ещё на животных из говна в Якутии повесить-ПТН-ПНХ и план по задержаниям у кацапской мусорни удастся.
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28.01.2021 09:34 Ответить
Якось пофігу.
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28.01.2021 09:36 Ответить
Оруелл, - уже давно пройденный этап=)))
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28.01.2021 09:36 Ответить
поставить се пару фингалов, записать типо звонят и убьют, побежать в ближайшее консульство Австрии = "Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 8257
но нет, она будет "бороться" с ветряными мельниками и мельницами
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28.01.2021 09:36 Ответить
Ця дєрєвня входить до складу "сєльского посєлєнія". Сільського, Карл! В такому зажоп'ї є село!
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28.01.2021 09:37 Ответить
У них село там де є церква, а в дєрєвнях їх нема.
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28.01.2021 09:44 Ответить
мітинги на расєї...
може краще поговорити про статеве життя глистів? "Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 3374
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28.01.2021 09:37 Ответить
МОЛОДЕЦ, КРЕАТИВНО! "Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 3207
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28.01.2021 09:38 Ответить
Снеговики?шото слабенько,нужно было насрать на портрет путина и выложить в одноклассниках
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28.01.2021 09:51 Ответить
Дебилы, ***...
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28.01.2021 09:51 Ответить
"Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 5089
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28.01.2021 10:02 Ответить
А пукать в сторону кремля ешё можно, или уже статья?
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28.01.2021 10:04 Ответить
скоро будут сажать за мысли
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28.01.2021 10:27 Ответить
а шо ви собі думали- рюзге мір.
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28.01.2021 11:35 Ответить
В топ.
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28.01.2021 11:57 Ответить
"Активистку увезли в ближайший участок полиции в Емецк для составления протокола об организации массового мероприятия".
Не понимаю, насколько долбоящиком нужно быть, чтобы в данном случае применить такую формулировку - "организация массового мероприятия". "Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків" - Цензор.НЕТ 556
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28.01.2021 13:43 Ответить
 
 