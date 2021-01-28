"Вова, между нами все кончено": российскую активистку задержали за организацию "митинга снеговиков". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
В России задержана активистка Елена Калинина за организацию незаконного митинга снеговиков.
Об этом на своей странице в Facebook написала директор телекомпании МЫР Ольга Романова, передает Цензор.НЕТ.
"В деревне Зачачье Холмогорского района Архангельской области задержана активистка Елена Калинина за организацию незаконного митинга снеговиков", - написала она и выложила соответствующее фото.
Как пишут местные издания, накануне задержания Калинина разместила фотографии снеговиков с плакатами возле своего дома в деревне у себя на странице в соцсети в надписью "Массовый пикет в Зачачье".
В среду к Калининой приехали сотрудники полиции, снеговиков и плакаты уничтожили. Активистку увезли в ближайший участок полиции в Емецк для составления протокола об организации массового мероприятия.
"Протокол хотели составить, поскольку я отказалась от объяснений по статье 51 Конституции, то они никакого протокола вообще не составили. Зато сняли плакаты со снеговиков и пообещали, что отправят на лингвистическую экспертизу.
Это была не инициатива нашего местного отделения полиции. У нас сельское отделение, они на такие вещи не возбуждаются. Они и сами были поражены, что вышестоящее начальство заставило их меня задержать и как-то пресечь этот инцидент. Это был указ сверху, из Архангельска. Думаю, что это может быть следствием того, что я активно участвовала в прошлом протесте, который касался свалки в Шиесе. Страницы активистов в соцсетях постоянно отслеживают, и указания местной полиции были даны именно на основании отслеживания страниц в соцсетях", - рассказала Калинина.
На вопрос о том, будет ли митинг снеговиков продолжен, активистка ответила, что это будет зависеть от ее вдохновения.
"Мои товарищи на улице пока стоят, так что посмотрим", - добавила Калинина.
Пожалуйста, подождите...
Снеговиков расстреляли, плакаты уничтожили, зачинщиков на Соловки отправили.
А что такое цивилизация, если не использование того, что в земле лежит?
Надо дом построить - нужна энергия ископаемых. Надо метал - нужны залежи. Ну ты понял как весь мир живёт.
И почему через 50 лет не будет нефти, а через 160 лет не будет железной руды.
А так РАЗ - и с дырки в земле нефть течёт.. ДВА - и газ идёт. Красота!
Все компании с добычи именно ихние.
А там, где ресурсы дешёвые, проблем таких нет. Там всегда газ по 6 рублей за кубометр. А не по 6,99 грн.
На что люди рассчитывают, трудно посмотреть сколько там тех ****** превратилось в Москву ?
на Рашке горит Пермский пороховой завод..
У Росії горить пороховий завод
https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-goryt-porohovyj-zavod/
но нет, она будет "бороться" с ветряными мельниками и мельницами
може краще поговорити про статеве життя глистів?
Не понимаю, насколько долбоящиком нужно быть, чтобы в данном случае применить такую формулировку - "организация массового мероприятия".