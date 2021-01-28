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непогода (797) Одесса (7369)

Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Ночь с 27 на 28 января прошла в Одессе в сложных метеорологических условиях. Непрекращающийся дождь через какое-то время перешел в мокрый снег, потом упала температура, что привело к частичному оледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей, деревьев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По данным Департамента городского хозяйства, упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения. Проехать по некоторым улицам невозможно.

Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих — ограниченное количество троллейбусов и трамваев.

Помощь коммунальщикам в устранении последствий непогоды оказывают 250 военнослужащих.

Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 01

На Головковского дерево упало на одноэтажный дом, обрушив его угол.

Без электроэнергии осталось 69 населенных пунктов области и четыре микрорайона Одессы. На Черемушках из-за повреждения теплотрассы по-прежнему нет отопления.

Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 02
Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 03
Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 04
Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 05
Фото: Думская
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Топ комментарии
+5
А що тільки я не працюю в уряді? У нас 40 млн. людей не працюють в уряді і серед 40 млн. людей є потужні професіонали та патріоти які не потрібні владі, бо влада боїться таких людей. Чим нікчемніший Президент приходить до влади тим слабкішою командою він себе оточує, щоб йому не повторювали всі що він ідіот. А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.
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28.01.2021 10:20
+4
Образование нужно - Трускавецкая академия шутов, клоунов, скоморох и лицедеев
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28.01.2021 10:14
+4
Ані Дубінського ані Лещенка не слухаю, Дубінський це інформаційна помийка олігархів і слухати цю бородату інформаційну повію прилічній людині просто гидко, а на Лещенка не вистачає часу.
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28.01.2021 10:33
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Зате дітворі радість.
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28.01.2021 10:03 Ответить
Поки що ситуація далека від критичної, але міські служби паралізовані і не встигають розпиляти дерева на дорозі і вивезти деревину. За вчорашніми викликами комунальщики ще досі не відреагували отже можна казати про повну бездіяльність міськвиконкому в плані оперативного усунення наслідків негоди. Губернатор Гриневецький теж в звичайному коматозі і не поспішає створювати оперативний штаб по усуненню наслідків і виділяти гроші на ремонті роботи! Все як завжди - чекаємо поки люди самі все розберуть і попиляють собі на дрова! Зеленський мабуть думав що Грицневецький досвідчений керівник-губернатор, а Гриневецький і в часи Кучми був бездіяльним нікчемою!
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28.01.2021 10:09 Ответить
Игорь у нас экспэрт даже в вопросах, связанным с коммунистическим хозяйством.
А чего же Вы еще не работаешь в Уряде то?
М? Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення - Цензор.НЕТ 7369
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28.01.2021 10:12 Ответить
Образование нужно - Трускавецкая академия шутов, клоунов, скоморох и лицедеев
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28.01.2021 10:14 Ответить
А що тільки я не працюю в уряді? У нас 40 млн. людей не працюють в уряді і серед 40 млн. людей є потужні професіонали та патріоти які не потрібні владі, бо влада боїться таких людей. Чим нікчемніший Президент приходить до влади тим слабкішою командою він себе оточує, щоб йому не повторювали всі що він ідіот. А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.
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28.01.2021 10:20 Ответить
А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.\\\\\\\\\\

Дубинский и Лещенко - слушаете? Я тоже.
Но я же так не упарываюсь, величая нарка-клоуна - потужним лидаром.
Игорь, мне кажется что вы реально троллишь.(либо больной на сам знаешь шо)
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28.01.2021 10:30 Ответить
Ані Дубінського ані Лещенка не слухаю, Дубінський це інформаційна помийка олігархів і слухати цю бородату інформаційну повію прилічній людині просто гидко, а на Лещенка не вистачає часу.
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28.01.2021 10:33 Ответить
А ви Одесит ? Откуда инфа?
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28.01.2021 10:12 Ответить
Пишу з Одеси.
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28.01.2021 10:18 Ответить
Ужосс!
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28.01.2021 10:07 Ответить
Как у нас говорят, зима пришла неожиданно, в январе.
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28.01.2021 10:11 Ответить
А-а-а-абалдеть! Во, повезло Мариуполю на этот раз, вроде как мимо циклон проходит.
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28.01.2021 10:14 Ответить
и шо тут удивляться , если зебуины изначально парализованы умишкой... А ведь каждый участок дороги должен быть закреплен за смежными предприятиями, которые не дожидаясь указаний сверху, просто обязаны привести закрепленный участок дороги в надлежащий вид. Для этого заблаговременно должна быть приготовлена техника. Зеленстрой разогнать к едреной бабушке. За шо они летом получают деньги. Не чистят улицы от трюхлявых деревьев.
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28.01.2021 10:24 Ответить
10 см снега Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення - Цензор.НЕТ 3521
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28.01.2021 10:42 Ответить
Древесные насаждения во дворах и на улицах похожи на огромные кривые ветвистые бурьяны. Вот поэтому столько обрывов.
Крона дерева должна быть компактная и не свешиваться на одну сторону, это вопрос безопасности и эстетики.
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28.01.2021 10:59 Ответить
"залипуха какая-то". Саакашвили виноват.
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28.01.2021 11:59 Ответить
ОБНОВЛЕНО В 11:46. Ремонт поврежденной на одесских Черемушках теплотрассы завершился. Расходимся. Игорь Л может остаться и продолжать давать советы.
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28.01.2021 12:30 Ответить
Такое обледенение деревьев и проводов - для Одессы весьма характерно, не?
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28.01.2021 12:33 Ответить
Нет, не характерно, зима со снегом для Одессы вообще не характерна и морозы такие как были в середине января - тоже, давно таких не было.
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28.01.2021 12:50 Ответить
Друг мой, я не про снег!
Я про обледенение проводов и деревьев.
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28.01.2021 15:54 Ответить
Всю жизнь живу в Одессе, не знаю как для других регионов, но не могу сказать что вот для Одессы это характерно, не более чем для других мест, скорее всего. Т.е. из Одессы сообщения про обрывы проводов доносятся не чаще чем откуда то еще.
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28.01.2021 16:47 Ответить
Такое обледенение - следствие дождя после минуса. Что явно бывает чаще в Одессе, чем в Киеве. А насчёт частоты сообщений - у меня ЛИЧНОЕ впечатление, что такого рода новость чаще всего бывает из Одессы, как и картинки обвалившихся от льда ветвей....
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28.01.2021 17:18 Ответить
 
 