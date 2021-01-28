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нелегалы (445) СБУ (18658)

Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В течение недели в ходе спецопераций Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах нашей страны деятельность трех организованных групп, причастных к созданию каналов нелегальной миграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Черновицкой области разоблачены три организатора группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев в страны ЕС вне установленных пунктов пропуска. Стоимость "услуги" по перемещению нелегалов через государственную границу составляла 3,5 тысячи долларов с человека.

Правоохранители задержали фигурантов в районе поселка Дьяковцы при попытке незаконной переправки на территорию Евросоюза двух граждан одной из стран Южной Азии.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской и Сумской областях блокирована деятельность двух группировок, организовавших каналы нелегальной миграции из Российской Федерации и в обратном направлении.

Установлено, что в состав группы на Харьковщине входили трое жителей региона. В течение года фигуранты через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, "клиентами" злоумышленников были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом.

Стоимость "трансфера" составляла 1,5 тысячи долларов с человека.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и квалификации их действий, как совершенных в составе организованной группы.

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В Сумской области к организации трафика нелегальной миграции причастны трое граждан Украины и их сообщники - несколько граждан России.

Участники группировки подыскивали "клиентов" по ​​обе стороны границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы. Таким образом граждане "обходили" карантинные ограничения на пересечение границы, у некоторых из них также были проблемы с документами.

Правоохранители задержали одного из организаторов группы. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении другим участникам группировки.

Продолжается досудебное следствие.

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Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ 01
Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ 02
Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ 03
Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ 04
Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ 05
Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ 06
Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
СБУ то орехи крышует , то мигрантов
А в Киеве агентов Кремля типа мертветчука в упор не видит
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28.01.2021 10:38
+2
Для того шоб побачила отмашка потрібна із сторони влади. А її нема. Тільки на деяких чортів була, і то кожен раз список чортів міняється Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 9302
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28.01.2021 10:45
+1
Там в ОП теперь проект « спастирядовогоТатарова»
Микитась заговорил - так Аваков его быстро изолировал
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28.01.2021 10:51
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СБУ то орехи крышует , то мигрантов
А в Киеве агентов Кремля типа мертветчука в упор не видит
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28.01.2021 10:38 Ответить
Для того шоб побачила отмашка потрібна із сторони влади. А її нема. Тільки на деяких чортів була, і то кожен раз список чортів міняється Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 9302
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28.01.2021 10:45 Ответить
И не увидит:что ж они единомышленников будут арестовать?
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28.01.2021 10:49 Ответить
Там в ОП теперь проект « спастирядовогоТатарова»
Микитась заговорил - так Аваков его быстро изолировал
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28.01.2021 10:51 Ответить
БО ОБЬЕМЫ коррупции миллиардные
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28.01.2021 10:52 Ответить
Не "арестовать",а прессовать-херов гугл
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28.01.2021 10:50 Ответить
Якщо нелегали терористи, то тут повинна бути СБУ, Однак це нелегали тож чому там працює не МВС і Прокурори, а багатоверстатне оте СБУ, в нього роботи немає іншої в час війни як ловити нелегалів? Якийсь постійний ідіотизм.
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28.01.2021 10:53 Ответить
откуда Вы знаете кто едет с рф ?
Например росс. спецслужбы так любят тестировать новые каналы проникновения (под видом нелегалов)
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28.01.2021 11:59 Ответить
А что за тачка на фото?
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28.01.2021 11:11 Ответить
вроде Линкольн.
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28.01.2021 22:00 Ответить
переправке иностранцев в страны ЕС... ну и пусть деньги зарабатывают.
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28.01.2021 11:46 Ответить
Страна превратилась в проходной двор
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28.01.2021 11:57 Ответить
 
 