Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В течение недели в ходе спецопераций Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах нашей страны деятельность трех организованных групп, причастных к созданию каналов нелегальной миграции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, в Черновицкой области разоблачены три организатора группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев в страны ЕС вне установленных пунктов пропуска. Стоимость "услуги" по перемещению нелегалов через государственную границу составляла 3,5 тысячи долларов с человека.
Правоохранители задержали фигурантов в районе поселка Дьяковцы при попытке незаконной переправки на территорию Евросоюза двух граждан одной из стран Южной Азии.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
В Харьковской и Сумской областях блокирована деятельность двух группировок, организовавших каналы нелегальной миграции из Российской Федерации и в обратном направлении.
Установлено, что в состав группы на Харьковщине входили трое жителей региона. В течение года фигуранты через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, "клиентами" злоумышленников были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом.
Стоимость "трансфера" составляла 1,5 тысячи долларов с человека.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и квалификации их действий, как совершенных в составе организованной группы.
В Сумской области к организации трафика нелегальной миграции причастны трое граждан Украины и их сообщники - несколько граждан России.
Участники группировки подыскивали "клиентов" по обе стороны границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы. Таким образом граждане "обходили" карантинные ограничения на пересечение границы, у некоторых из них также были проблемы с документами.
Правоохранители задержали одного из организаторов группы. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении другим участникам группировки.
Продолжается досудебное следствие.
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А в Киеве агентов Кремля типа мертветчука в упор не видит
Микитась заговорил - так Аваков его быстро изолировал
Например росс. спецслужбы так любят тестировать новые каналы проникновения (под видом нелегалов)