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контрафакт (244) Крым (26014) СБУ (18658) сигареты (851) Донбасс (26944)

Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины блокировала незаконную реализацию оптовых партий контрафактных сигарет, изготовленных в ОРДЛО и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, частная предпринимательница из Краматорска наладила нелегальные поставки через линию разграничения контрафакта из Донецка, Луганска, АРК, а также контрабандных подакцизных товаров из соседних стран. По оперативной информации, подделку злоумышленница поставляла в розничных торговых точек в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Во время обысков в двух гаражных помещениях, где хранили контрафакт, и по местам сбыта подделки оперативники спецслужбы изъяли крупную партию незаконного товара. Речь идет о 75 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора более чем на 4 миллиона гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на выявленные фальсифицированные табачные изделия.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ 01
Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Сколько раз предупреждали - не трогайте падлюки цены на водку и курево, и всё равно в каждом созыве находится козёл с подобным предложением .... Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 138
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28.01.2021 11:42
+3
Был на днях в Верхнеднепровске и Камянском (бывший Днепродзержинск). Не скажу откуда, но кантрафактом в любом киоске спокойно торгуют. На одних сигаретах вместо акцизной марки марка, что для продажи только в дьюти фри, на других вообще отсутствуют. Тогруют среди бела дня на автовокзале в обычном киоске. Вобщем рост акциза на сигареты полностью "победил" контрабанду. Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
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28.01.2021 11:49
+3
Ну для них это легкий и прямой путь запустить дополнительно руку в карман налогоплательщика. Причем сейчас и сразу. О будущем они не думают.
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28.01.2021 11:52
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Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2727

СБУ...
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28.01.2021 11:17 Ответить
В Одессе этим дерьмом на каждом углу в открытую торгуют. Менты крышуют.
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28.01.2021 11:20 Ответить
Был на днях в Верхнеднепровске и Камянском (бывший Днепродзержинск). Не скажу откуда, но кантрафактом в любом киоске спокойно торгуют. На одних сигаретах вместо акцизной марки марка, что для продажи только в дьюти фри, на других вообще отсутствуют. Тогруют среди бела дня на автовокзале в обычном киоске. Вобщем рост акциза на сигареты полностью "победил" контрабанду. Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
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28.01.2021 11:49 Ответить
это результат мыролюбной реформы. зигареттэн стали дороже чем завезенные с разных помоек.
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28.01.2021 11:26 Ответить
.... наладила нелегальные поставки через линию разграничения...

Это как это??? А как-же "граница на замке"? Кстати, случайно СБУ не желает заняться своим прямым делом? Раз свободно ящики с сигаретами туда-сюда, то так-же и автоматы, пулеметы и гранаты?
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28.01.2021 11:30 Ответить
На кожному кпп сидить спецобучений мальчік з сбу. Проведіть тиждень в прикордонному селі - ох@єєтє від пообаченого)))
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28.01.2021 11:35 Ответить
Они уже этим прекрасно занимаются,поэтому товар доставлен и предложен покупателю.
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28.01.2021 11:49 Ответить
Сколько раз предупреждали - не трогайте падлюки цены на водку и курево, и всё равно в каждом созыве находится козёл с подобным предложением .... Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 138
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28.01.2021 11:42 Ответить
Ну для них это легкий и прямой путь запустить дополнительно руку в карман налогоплательщика. Причем сейчас и сразу. О будущем они не думают.
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28.01.2021 11:52 Ответить
А вы ещё выше поднимайте цены на сигареты,пусть кауфмановские тедисы зарабатывают,а нормальный биснес толкайте к товарам произведённым на вражеской территории.
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28.01.2021 11:47 Ответить
В киеве возле переходов полным ходом идет торговля, под мусорской крышей.
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28.01.2021 11:50 Ответить
Серія про багатоверстатне СБУ продовжується. Йдіть дармоїди в ОПУ крота ловіть.
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28.01.2021 12:14 Ответить
 
 