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Киевская область (3537) организованная преступность (61) Офис Генпрокурора (2032)

Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киевской областной прокуратурой в Васильковский горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении 16 членов преступной организации по фактам разбоев, вымогательства, незаконного обращения с оружием и незаконного завладения транспортными средствами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, известный в Белоцерковском районе "криминальный авторитет" создал и возглавил преступную организацию в которую вошли 15 человек, среди них - один из бывших руководителей Белоцерковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области, который выполнял роль пособника в вымогательстве.

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Преступная организация состояла из 5 организованных групп со стойкой иерархической структурой и четким распределением ролей. Следствием установлено 13 эпизодов их преступной деятельности. Согласно заранее разработанному плану, вооруженные члены преступной группировки совершали разбойные нападения, отбирали автомобили и требовали денежные средства у жителей Белоцерковского района, применяя психологическое и физическое воздействие на потерпевших и членов их семей.

Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 01
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 02
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 03
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 04
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 05
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Топ комментарии
+10
Во. Я теж згадав що перші тітушки були білоцерквські. Совпадєніє?
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28.01.2021 13:34
+9
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский - Цензор.НЕТ 7473
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28.01.2021 13:31
+7
Цей мєнт, приблизно так: 19.10. 2019 звільнений з рядів доблесної української поліції. 20.10.2019 цей поганець попався на кришуванні бандитів, рекеті і вимаганні.
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28.01.2021 13:39
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ой, мусора - за сумісництвом бандюки, яка несподіванка
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28.01.2021 16:51 Ответить
а в Донецке и Луганске такого нет...ни воровства, ни поджогов, ни бандитизма...порядок навели))))
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28.01.2021 13:25 Ответить
ну да ! там не бандитизм, там сразу 82-мм минометами 122-мм снарядами или градами киздячат. там рузький мир для них то что у нас пустяки, масштаб не тот... а ты оттуда ваня полухохол?
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28.01.2021 13:31 Ответить
не ври Ваня:
"В Донецке за групповое изнасилование и разбой задержаны братья-близнецы, приехавшие с Луганщины"
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28.01.2021 13:38 Ответить
первые за 7 лет..))
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28.01.2021 13:43 Ответить
Это ж нада, то ошибка, перепутали пацаны.
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28.01.2021 13:55 Ответить
Внутренний туризм по-донбасски.
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28.01.2021 14:12 Ответить
Мразота
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28.01.2021 13:28 Ответить
Где закон об оружии для населения?! Где закон о защите частной собственности!?
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28.01.2021 13:28 Ответить
Вся незаконная торговля на улицах Киева (и по всей Украине) тоже крышуется полицией.
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28.01.2021 13:29 Ответить
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский - Цензор.НЕТ 7473
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28.01.2021 13:31 Ответить
Во. Я теж згадав що перші тітушки були білоцерквські. Совпадєніє?
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28.01.2021 13:34 Ответить
і тренувалися в спорт-комплексі МВД
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28.01.2021 14:13 Ответить
Так новые тарифы на комирне-это тоже разбой и рэкет. Государственных мужей. Разве нет?
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28.01.2021 13:34 Ответить
Цей мєнт, приблизно так: 19.10. 2019 звільнений з рядів доблесної української поліції. 20.10.2019 цей поганець попався на кришуванні бандитів, рекеті і вимаганні.
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28.01.2021 13:39 Ответить
Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке "кришував" колишній поліцейський - Цензор.НЕТ 2413
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28.01.2021 13:45 Ответить
Чому у бандитів є зброя, а у громадян її не має? Де закон про вільний обіг стрілецької зброї, і я побачив би, як би вони у фермерів врожай відбирали б.
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28.01.2021 14:00 Ответить
Подейкують, що там в якомусь монастирі РПЦ живе банда, що обслуговує інтереси Засухи в тому числі
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28.01.2021 14:16 Ответить
это все аваковские выкормыши пока аваков у корыта толи еше будет я уже хочу назад милицию
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28.01.2021 14:19 Ответить
Аваков, почему, по-прежнему, у Украинца оружия для обороны нет, а у твоих коллег и подельников для нападения - есть..? у вас - преступный сговор?..
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28.01.2021 15:44 Ответить
КАПЛЯ В МОРЕ !!!
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28.01.2021 17:10 Ответить
бандыты классические - "брыгада"
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28.01.2021 18:02 Ответить
Вышку им
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28.01.2021 19:18 Ответить
страна Лепрозорий
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29.01.2021 11:42 Ответить
 
 