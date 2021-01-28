Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Киевской областной прокуратурой в Васильковский горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении 16 членов преступной организации по фактам разбоев, вымогательства, незаконного обращения с оружием и незаконного завладения транспортными средствами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, известный в Белоцерковском районе "криминальный авторитет" создал и возглавил преступную организацию в которую вошли 15 человек, среди них - один из бывших руководителей Белоцерковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области, который выполнял роль пособника в вымогательстве.
Преступная организация состояла из 5 организованных групп со стойкой иерархической структурой и четким распределением ролей. Следствием установлено 13 эпизодов их преступной деятельности. Согласно заранее разработанному плану, вооруженные члены преступной группировки совершали разбойные нападения, отбирали автомобили и требовали денежные средства у жителей Белоцерковского района, применяя психологическое и физическое воздействие на потерпевших и членов их семей.
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