РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12790 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияОбщество
5 204 14
педофил (490) Сумская область (1834) Офис Генпрокурора (2032)

Фотограф из Полтавской области пойдет под суд за изнасилование и развращение детей

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской области за изнасилования, сексуальное насилие, половые сношения с лицми, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, развращение несовершеннолетних, а также за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в июле 2020 обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в Интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера.

Кроме того, он продолжил писать ребенку, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка уже происходила под контролем правоохранительных органов, которые оперативно установили и задержали его. По месту жительства задержанного обнаружен пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм.

Смотрите также: Убийцу 11-летней Даши Лукьяненко Тарасова посадили на 15 лет. ВИДЕО

В то время как обвиняемый находился под стражей, следствием установлено еще шесть девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из г. Киева.

Одну из них мужчина под предлогом фотосессии заманил на съемную квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на дорогом авто. С тремя девушками подозреваемый общался через социальную сеть, угрозами заставляя присылать ему свои фото в обнаженном виде.

Досудебное следствие осуществлялось Сумским отделом полиции Главного управления Нацполиции в области.

Смотрите также: Известному фотографу Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних. ВИДЕО

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
STALKER-M906 - стартовый пистолет, в свободной продаже на територии Украины.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:52
+1
о данным следствия, в июле 2020 обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в Интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера. Источник: https://censor.net/ru/p3244626\\\\\\\\\\\\\\\

Батя у нее либо ****** либо просто *******

как блин мона отпустить третьеклассницу "на посниматься" с незнакомым мужиком?
хотя.... может он попом представился и сказал шо везет ее учиться лизать..... иконы в том числе + бабок насыпал кретину.
не, ну вот КАК? такое случи.лось?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:49
+1
а чет было - тоже мужик делал видео - посадили.
ну то видео было, а не фото, хотя, может новость и о нем, двухгодичной давности то
показать весь комментарий
28.01.2021 13:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ух ты! А где его фотки посмотреть? Фотограф из Полтавской области пойдет под суд за изнасилование и развращение детей - Цензор.НЕТ 8672
показать весь комментарий
28.01.2021 13:46 Ответить
а чет было - тоже мужик делал видео - посадили.
ну то видео было, а не фото, хотя, может новость и о нем, двухгодичной давности то
показать весь комментарий
28.01.2021 13:50 Ответить
Клиторчук! Но вот мужик ли он, это ещё вопрос..
показать весь комментарий
28.01.2021 14:08 Ответить
о данным следствия, в июле 2020 обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в Интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера. Источник: https://censor.net/ru/p3244626\\\\\\\\\\\\\\\

Батя у нее либо ****** либо просто *******

как блин мона отпустить третьеклассницу "на посниматься" с незнакомым мужиком?
хотя.... может он попом представился и сказал шо везет ее учиться лизать..... иконы в том числе + бабок насыпал кретину.
не, ну вот КАК? такое случи.лось?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:49 Ответить
а якщо батьки на роботі, а дитина вдома, після школи, або під час карантину, то як її проконтролювати?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:05 Ответить
по новости вроде понимаем шо именно "отпустили" посниматься.
хотя новости пишут иногда как Зеля ролики делает - тяп-ляп и загрузить
показать весь комментарий
28.01.2021 14:46 Ответить
батя в загранке на заработках, мама тут за гроши пашет, дите само с ключом на шее бегает в школу и обратно
все как у всех
показать весь комментарий
28.01.2021 16:04 Ответить
Не у всех!
бабушка или тетка бы не позволила 9-летке идти и "сниматься", это кто такое мог бы допустить то? к волосатому мужику отпустить третьеклассницу - ну просто никто бы не сделал такого

\\\\\Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс Источник: https://censor.net/ru/p3244626\\\\\\\\

Кому пообещал, а?
Че, самому "герою новости"? че тут все так тупят то?
просто отвалил бабла мамашке, но что-то пошло не так и мусора оказались на пути к повышению, а мужик на пути к ..... "съемкам" под нарами
показать весь комментарий
28.01.2021 18:09 Ответить
STALKER-M906 - стартовый пистолет, в свободной продаже на територии Украины.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:52 Ответить
Там вообще нашли кусок швеллера, который гипотетически может быть пистолетом поскольку является куском метала, но есть ли он огнестрельным оружием, станет известно только после проведения экспертизы... Фотограф из Полтавской области пойдет под суд за изнасилование и развращение детей - Цензор.НЕТ 1738
показать весь комментарий
28.01.2021 14:06 Ответить
именно говноекспертиза сегодня в куске рельсы может увидеть пЭстолЭт а в мяте перемолотой- коноплю. потому шо нужны деньги что б експертиза показала хотя бы то шо есть на самом деле .
___________________________
из жизни : - а другой видать трохи умнее был говорит -тов. лейтенант так оно ж мятой воняет , а тот ему отвечает - он туда мятных таблеток насыпал
показать весь комментарий
26.03.2021 20:50 Ответить
А фотографи, аніматри і "массовікі-затєйнікі", які долею випадку, а саме збоченого вибору 73 відсотків зявплтовпного телерекламою населення підуть під суд через таке зґвалтування?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:55 Ответить
Шо за тупые девушки от 8 до 12 лет... зебилки што ли?
показать весь комментарий
28.01.2021 17:01 Ответить
А КТИТОРЧУКА ПЕДОФИЛА ПОСАДИЛИ !!!???
показать весь комментарий
28.01.2021 17:13 Ответить
 
 