Фотограф из Полтавской области пойдет под суд за изнасилование и развращение детей
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской области за изнасилования, сексуальное насилие, половые сношения с лицми, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, развращение несовершеннолетних, а также за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в июле 2020 обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в Интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера.
Кроме того, он продолжил писать ребенку, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка уже происходила под контролем правоохранительных органов, которые оперативно установили и задержали его. По месту жительства задержанного обнаружен пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм.
В то время как обвиняемый находился под стражей, следствием установлено еще шесть девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из г. Киева.
Одну из них мужчина под предлогом фотосессии заманил на съемную квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на дорогом авто. С тремя девушками подозреваемый общался через социальную сеть, угрозами заставляя присылать ему свои фото в обнаженном виде.
Досудебное следствие осуществлялось Сумским отделом полиции Главного управления Нацполиции в области.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Пожалуйста, подождите...
ну то видео было, а не фото, хотя, может новость и о нем, двухгодичной давности то
Батя у нее либо ****** либо просто *******
как блин мона отпустить третьеклассницу "на посниматься" с незнакомым мужиком?
хотя.... может он попом представился и сказал шо везет ее учиться лизать..... иконы в том числе + бабок насыпал кретину.
не, ну вот КАК? такое случи.лось?
хотя новости пишут иногда как Зеля ролики делает - тяп-ляп и загрузить
все как у всех
бабушка или тетка бы не позволила 9-летке идти и "сниматься", это кто такое мог бы допустить то? к волосатому мужику отпустить третьеклассницу - ну просто никто бы не сделал такого
\\\\\Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс Источник: https://censor.net/ru/p3244626\\\\\\\\
Кому пообещал, а?
Че, самому "герою новости"? че тут все так тупят то?
просто отвалил бабла мамашке, но что-то пошло не так и мусора оказались на пути к повышению, а мужик на пути к ..... "съемкам" под нарами
___________________________
из жизни : - а другой видать трохи умнее был говорит -тов. лейтенант так оно ж мятой воняет , а тот ему отвечает - он туда мятных таблеток насыпал