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Кировоградщина (552) рыбаки (175) спасение (161) ГСЧС (4480)

Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Жителя Полтавщины, который на льдине дрейфовал в акватории Кременчугского водохранилища спасли на Кировоградщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Для оказания помощи на место происшествия выезжали водолазы водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения в ГСЧС Кировоградской области и спасатели 17-й ГПСЧ г. Светловодск.

"Совместными усилиями мужчиа, который находился примерно в 500 м от берега, на надувной лодке был доставлен на берег. Спасенный - житель Кременчуга Полтавской области 1949 г.р. Мужчина рыбачил вблизи с.Огарки Кременчугского района, пока льдину, на которой он расположился, не оторвало течение", - говорится в сообщении.

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Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 01
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 02
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 03
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 04
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 05
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Маю надію, що рятувальники надавали тому рибаку лящів, щоб до кінця життя луску випльовував.
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28.01.2021 16:51
+3
зелёный туризм
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28.01.2021 17:04
+3
Наловив хоч рибки?
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28.01.2021 17:17
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Маю надію, що рятувальники надавали тому рибаку лящів, щоб до кінця життя луску випльовував.
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28.01.2021 16:51 Ответить
как говорится и рыбку съел и в лодку сел Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2360
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28.01.2021 16:55 Ответить
В ТАКОМ возрасте на печи сидеть и галушки есть...
Натерпелся бедняга!
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28.01.2021 17:03 Ответить
в каком? ты Вава сам упадёшь на третьем километре.
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28.01.2021 17:20 Ответить
ЧТО ТОЖЕ СТАРПЕР?
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28.01.2021 17:28 Ответить
Что, тоже глиста в обмороке?
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28.01.2021 19:29 Ответить
Вот и поговорили. Не раскрывайся что бы не просквозило и не теряй утку из вида, а то если опять обосцышься в койку - санитары опять отлупят...
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28.01.2021 21:04 Ответить
зелёный туризм
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28.01.2021 17:04 Ответить
Наловив хоч рибки?
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28.01.2021 17:17 Ответить
Раки ледь не вловили його.
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28.01.2021 17:23 Ответить
Вот зачем рисковать жизнью, даже ради рыбалки? Плюсовая температура. Льда нормального нет. В таком возрасте уже нужно что-то в голове иметь. Пусть возместит стоимость спасательной операции. Это плюс к тому, что ему бабка дома устроит.
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28.01.2021 17:22 Ответить
Чоловік рибалив поблизу с.Огарки Кременчуцького району, поки крижину, на якій він розташувався, не відірвало протягом", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/p3244706

Так він в хаті сидів з відкритим вікном і ловив рибу?
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28.01.2021 17:23 Ответить
потягом)
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29.01.2021 19:30 Ответить
На каком утиле работают спасатели...
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28.01.2021 17:33 Ответить
мыслить стратегически дано не всем..
доказано ещё одним гомоэректус (Homo erectus) - они же у нас - все теперь президенты.. спасай потом их, "смелых экспериментаторов" и всех 40млн. окружающих..(
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28.01.2021 17:44 Ответить
ну...и когда опять пойдет на лед? как только чуть приморозит? или раньше))))
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28.01.2021 18:03 Ответить
Если бы с этих идиотов взыскивали стоимость спасательной операции - желающих "порисковать и покататься на льдине" стало бы меньше.
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28.01.2021 20:08 Ответить
Как-то,переходили втроем через Днестр по льду и когда дошли до середины и были над одной любимой нами глубокой яме,вдруг,я в шутку сказал:-А вот сейчас,там внизу,те кого мы ловим смотрят на нас вверх и думают,-вот мы сейчас на них отыграемся! Мы перешли,все хорошо,а один из нас,после того как прошли метров 500 по берегу говорит: -Зачем ты это сказал? Я больше,никогда в жизни,не буду переходить реку по льду... Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3197
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28.01.2021 22:00 Ответить
как эти области могут связаны если между ними днепр как минимум
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28.01.2021 23:01 Ответить
та ні...
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29.01.2021 08:32 Ответить
почему они в разных частях странны
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29.01.2021 15:16 Ответить
відразу видно, що москаль))......Раз карти України не знаєш
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29.01.2021 16:21 Ответить
Карту купи, лапоть! (с) Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7751
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29.01.2021 10:36 Ответить
дятел как валенок
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28.01.2021 23:02 Ответить
дибілів нічого не учить....
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29.01.2021 08:30 Ответить
Второй раз родился... Молодцы спасатели!
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29.01.2021 16:26 Ответить
село Недогарки Кременчуцького району. Огарки - хоч би мапу дивилися. Це як ганопольський Нові Санжари стожарами називав. Приїхав із москви і ця Україна йому на ... не всралася.
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25.02.2021 17:33 Ответить
 
 