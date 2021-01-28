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оружие (9371) Нацполиция (15725) правоохранительные органы (2944) Харьков (6510)

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Харькове правоохранители изъяли у трех местных жителей арсенал оружия и боеприпасов. Мужчины занимались раскопками и реставрацией оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 01

У 46-летнего мужчины полицейские изъяли по месту жительства автомат, 1 предмет цилиндрической формы, 2 ножа, 62 патрона, 2 ракетницы, 3 винтовки, 3 пистолета-пулемета, 1 пулемет, 2 пружины, затвор. Также правоохранители обнаружили 2 станка, с помощью которых перерабатывалось оружие и патроны.

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 02В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 03В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 04
В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 05

По месту жительства 59-летнего гражданина работники полиции обнаружили и изъяли 40 патронов разного калибра, карабин, дымовую шашку, запчасти к пулеметам "ДП-27" и "ППШ-39".

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 06

У 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 15 ножей, более 100 патронов, 5 пистолетов, сигнальное устройство, устройство для подачи звуковых сигналов винтовки, устройство для подачи звуковых сигналов и имитации стрельбы, 2 пистолета-пулемета, автомат и газовый пистолет.

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 07
В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 08

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования. По результатам экспертного исследования будет решен вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в отношении злоумышленников.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+27
Отсюда вывод: если занимаешься восстановлением копаного оружия, не говори никому.
Люди просто быдло: из элементарной зависти заложат и все!
Теперь мусора с вероятностью 200% продадут эту превосходную коллекцию!
Два "Люгера", если все детали на одном номере то по 1500 баксов за пистолет улетят,
ППД-40 и MG-34 это по 3500-4000 баксов...
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28.01.2021 18:01
+16
...подшаманить до такого вида MG-34 и MP-38 - весьма толково
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28.01.2021 17:56
+15
Это смешно. Мне кажется, что этот сектор антиквара можно для цивилизованного коллекционирования всё-таки легализовать, с регистрацией и остальными правилами. А то получается, что государство само не в состоянии музеи нормально содержать и другим не даёт.
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28.01.2021 18:09
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Правила форума Совет форумчан
...подшаманить до такого вида MG-34 и MP-38 - весьма толково
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28.01.2021 17:56 Ответить
Ну все зависит от того, в каком состоянии его нашли.
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28.01.2021 18:02 Ответить
...имею некоторый опыт в поисковых делах, так что если эти стволы не подняты из земли в упаковочном ящике, забитым солидолом - то мужики потрудились ударно В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7950
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28.01.2021 18:06 Ответить
самый ценный экземпляр это ППС-43
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28.01.2021 18:07 Ответить
...это если он действительно реставрированный, их и по сей день дофига на складах лежит, и до сих пор он кое-где в работе В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1343
В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1521
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28.01.2021 18:12 Ответить
Вообще никакой ценности не представляет.
ММГ 250 долларов стоит
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28.01.2021 18:14 Ответить
гавно кустарно отштампованное.
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28.01.2021 18:16 Ответить
Кинджал СС та мг. Ще цікаві вальтери...
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28.01.2021 18:31 Ответить
ценная коллекция кортиков... где-то на 50000 бакинских тянет...
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28.01.2021 22:47 Ответить
Слава мусорам!!!!!! Оце герої! Скільки в кожного мусора нелегальних *********** - це вже інша права...
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28.01.2021 17:56 Ответить
а в этой стране это никого не **№ает
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29.01.2021 11:48 Ответить
Ну и.., "мусора не люди" растянут по своим коллекциям.
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28.01.2021 17:57 Ответить
у трех нелегальных коллекционеров

===========================
мусорня ж у нас лєгальні колікціонєри. Розтягнуть втіхаря хто що зможе і на ОЛХ продадуть.Це ж стервятники тільки і дивляться за чийчужий рахунок поживитися.Рідкісні гниди які паразитують за рахунок населення. У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1974
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28.01.2021 19:33 Ответить
Отсюда вывод: если занимаешься восстановлением копаного оружия, не говори никому.
Люди просто быдло: из элементарной зависти заложат и все!
Теперь мусора с вероятностью 200% продадут эту превосходную коллекцию!
Два "Люгера", если все детали на одном номере то по 1500 баксов за пистолет улетят,
ППД-40 и MG-34 это по 3500-4000 баксов...
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28.01.2021 18:01 Ответить
тоже подумал, что по наводке и чья-то зависть У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6031
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28.01.2021 18:36 Ответить
легальный MP-40 который можно зарегистрировать как full auto стоит в Штатах начиная от $30k
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28.01.2021 19:08 Ответить
В Украине только в виде ММГ продается, от 600 до 1000 долларов в зависимости от состояния.
Также продаются полуавтоматические новоделы под МП-40 в калибре 9х21 IMI
Цена от 1500 долларов.
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28.01.2021 19:40 Ответить
вы будете смеяться, но МП-40 на фото страйкбольный
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28.01.2021 21:26 Ответить
Украина ----- марианская впадина --------- Штаты
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29.01.2021 11:50 Ответить
Именно что бы обокрасть, их задержали. И при януковиче такие дела были, коллекции сабель отжимали. Понятно, что это коллекция, а не торговля оружием, но так чиновникам она запала в душу! А безнаказанно обокрасть, так привычно поступать, и ведь ни кто не защитит коллекционера и его труд.
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28.01.2021 21:59 Ответить
Я не сомневаюсь в этом.
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28.01.2021 22:02 Ответить
умничка золотые руки
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28.01.2021 18:04 Ответить
вот сволочи! людям хобби ободрали!
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28.01.2021 18:05 Ответить
Не ******* в нас науковців. Особливо археологів та істориків. Зате знаходять заняття для прокурорських та суддівських шавок.
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28.01.2021 19:49 Ответить
Некоторые стволы в потрясающем сохране. Реставрированные?
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28.01.2021 18:09 Ответить
МП-38 новодельные, под холостой патрон. Остальное макеты ММГ. Вот можете купить себе....и ждать мусоров в гости https://filingun.com.ua/ru/maketyi-masso-gabaritnyie-mmg-boevogo-orujiya/
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28.01.2021 21:23 Ответить
Люгеры и мп40 красавчики и стоят немало ,это же надо было ,кто-то стуканул В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3656такие вещи коллекционируют для души а не для посторонних глаз .
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28.01.2021 18:09 Ответить
Стукканути міг тільки обрізаний "Слуга народу"
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28.01.2021 18:20 Ответить
Это смешно. Мне кажется, что этот сектор антиквара можно для цивилизованного коллекционирования всё-таки легализовать, с регистрацией и остальными правилами. А то получается, что государство само не в состоянии музеи нормально содержать и другим не даёт.
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28.01.2021 18:09 Ответить
Для этого должен быть закон про оружие а не ментовские инструкции и приказы.
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28.01.2021 18:10 Ответить
Помнится в Харькове у одного коллекционера тоже конфисковали коллекцию оружия, только, по-моему, холодного. А ее потом то ли у Пшонки, то ли в Межигорье нашли... Вова, ты точно уверен что Ростов это то что тебе надо?
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28.01.2021 18:13 Ответить
не в Харькове а в Запорожье В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9006
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28.01.2021 18:14 Ответить
Точно, в Запорожье. Всех деталей уже не помню. Тут бурные последние 2 года не можешь запомнить.
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28.01.2021 18:18 Ответить
Там сабли были большая коллекция.
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28.01.2021 22:03 Ответить
Предполагалось, наверное, что мы должны были возмутиться коварными действиями черных коллекционеров и тепло улыбнуться мусорам в благодарность за их непосильный труд.
Но вышло как-то иначе! У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9815

Еще одно улыбнуло: как тепло народ относится к оружию и совсем не в восторге от подобных конфискаций!

- Діду, а навіщо ви квіти маслом поливаєте, вони ж загинуть!
- Нехай собі гинуть, аби зброя не загинула.

- Діду, а в тебе пістолет є?
- Немає.
- А гвинтівка?
- Немає.
- А кулемет?
- Немає, онучку.
- А гармата є?
- Немає.
- А танк у тебе є?
- От чого немає, того немає!
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28.01.2021 18:18 Ответить
В Галичині були історії, коли у стодолі чемно стояв собі "Тигр". Ну так, про вся випадок. Чекав Зєлєнского...
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28.01.2021 18:23 Ответить
Щиро сподіваюся, що галичани зберегли свої... кхм... традиції!!! У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 671
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28.01.2021 18:28 Ответить
Есть легальные коллекционеры, а есть нелегальные
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28.01.2021 18:24 Ответить
Легальні сьогодні тільки серед "благородних гаспод". Задовбешся то все оформлювати.
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29.01.2021 10:58 Ответить
Какая красота на фотках! Как же старательно мужики восстанавливали артефакты! И....
и вся работа на смарку! Это ж надо было ТАК спалиться! Наверное ляпали языком по пьяне и кто то сдал из зависти.
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28.01.2021 18:25 Ответить
И не факт,что опять макеты для показухи отжали.. У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8974
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28.01.2021 18:39 Ответить
В Україні відсутній закон, який би забороняв громадянам володіти вогнепальною зброєю. Ч.1 ст.263 Кримінального кодексу робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон, якого немає в природі. Тому мусора незаконно заволоділи майном громадянина, а це вже кримінальний злочин (ст.190 ККУ карається позбавленням волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна)
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28.01.2021 18:44 Ответить
Ви можете придбати нарізну зброю,це дозволено.У нас нема закону за колекційну зброю.Наприклад в Вас є кремніва рушниця від діда-прадіда в робочому стані.Її потрібно зареєструвати в МВС де на неї нанесуть позначки,мітки.Колекційний стан погіршиться і всі розуміють що це неправильно,але такий закон про зброю.Колись в Рівному в Сапсані продавався К-98 за 5000грн. 42року до сих пір шкодую,що не придбав.
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28.01.2021 19:34 Ответить
Если на эту зброю не производятся боеприпасы, то её можно считать не сброею, а коллекционным экземпляром. Была такая лазейка в законе, если её не отменили. У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8459
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28.01.2021 22:09 Ответить
Проблема в тому що, у нас по-факту діє принцип, якщо це не дозволено законом то, заборонено. Але для окремої касти може діяти і по Конституції та, ви до неї не належите.
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29.01.2021 11:01 Ответить
ага, а когда тебе срок по 263 дают , это как ?
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29.01.2021 11:51 Ответить
Скоро мы эти предметы найдём в домашней коллекции ,
нового беглого генерального прокурора ( ши) времён зеленина
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28.01.2021 18:45 Ответить
Совок не викоренити комуністи пішли вічність а сталінський страх НКВС живе в мозку покоління яке народилося в епоху розвалу СРСР і править країною. Дурість найвищого рівня. Цей мотлох цікавий тільки колекціонерам чого ви ссите дайте людям можливість жити як вони хочуть ...
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28.01.2021 18:45 Ответить
скорее всего это ММГ - модели массо-габаритные. когда-то были настоящим оружием, потом были деактивированы на предприятиях, имеющих на то разрешение, после чего были проданы через различные форумы коллекционеров. ММГ это уже не оружие ибо ствол заварен, боек отсутствует, а в магазине срезаны щечки,фиксирующие патроны, т.е. это кусок железяки только внешне напоминающей оружие. Каждая ММГ сопровождается заводским паспортом деактива. Если это так, то перед нами скорее всего имитация бурной деятельности в тот момент, как по стране бродят десятки тысяч реальных стволов и не каких-то там трехлинеек или МП-40, а калашей, СВД и прочих приблуд... но с коллекционерами воевать намного проще, выгодней и безопасней...
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28.01.2021 18:50 Ответить
Теперь это станет частью коллекции легального коллекционера...
Откуда это легальные коллекционеры, если закона об оружии нет?
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28.01.2021 18:51 Ответить
собирали бы марки)
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28.01.2021 18:57 Ответить
думаєш, аби була цінна колекція марок то, не віджали б? Була б людина, а статтю намалюють.
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29.01.2021 11:02 Ответить
Незабаром буде все в "колекціях" зеленої влади (як колись в овоча )...
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28.01.2021 19:13 Ответить
Чергова перемога над здоровим глуздом тупої зе- влади.
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28.01.2021 19:28 Ответить
Агонія гебні!
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28.01.2021 19:41 Ответить
А ракетниця що, зброя?
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28.01.2021 19:47 Ответить
предмет схожий на зброю.
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29.01.2021 11:03 Ответить
охотничью помпу в лесу не выроешь, скорее всего на документах с кучей охотничьих патронов
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28.01.2021 19:49 Ответить
абсолютно верно
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28.01.2021 21:00 Ответить
Так охотниья наверно с разрешением.
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28.01.2021 22:11 Ответить
Там ножів на тисячі доларів, а їх стирять, або лягаві собі , або гебня. Закону про обіг збої немає тож це все не законні дії. Якщо не завічені в криміналі то мають право на зброю.
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28.01.2021 19:51 Ответить
Очередной "ВАТНЫЙ" пиар от "суперкопов"!!!
МР-38 , три винтовки, автомат Суоми - СХП-шки с заштифтованными и приваренными стволами (фото 1, 2, 8), а теперь "вишенка на торт" с экспертными заключениями специалиста ХНИИСЭ им. Бокариуса это не ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3603 У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8064 У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3603
"Помпа" - с действующим разрешением (фото 1),
ПУЛЕМЕТ - ВООБЩЕ МАКЕТ ИЗ МАГАЗИНА С СООТВЕТСВУЮЩИМ ПАСПОРТОМ.
ВООБЩЕМ "ОРГАНЫ КАК И РАНЬШЕ ОСТАЮТСЯ ОЧЧЕНЬ ВНУТРЕННИМИ", главное прокукарекать, а там, ...
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28.01.2021 20:17 Ответить
Я знаю этих людей у которых производился обыск. Это люди увлекающиеся военно исторической реконструкцией, а на фотках все "оружие" макеты (ММГ) и СХП (под холостой патрон) с криминалистической экспертизой. Помпа на фото -официальная с разрешением.
Новость в СМИ появилась через полчаса с начала обыска, который к слову шел весь день, пиарщики херовы
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28.01.2021 20:59 Ответить
Когда ментов это останавливало?
Уже десятки случаев когда они вваливались к коллекционерам и находили "склады оружия"!
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28.01.2021 21:57 Ответить
И какой же в этом криминал?
Давно пора гражданам разрешить короткоствольное оружие, как это принято во всём цивилизованном мире, украинцы не рабы, как считают некоторые слишком "умные" государственники.
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28.01.2021 22:05 Ответить
Это тот случай когда ,оборотни в погонах и проявляются! А был бы закон, то мог бы и отстреливаться, от грабителей, маскирующихся под силовиков.
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28.01.2021 22:15 Ответить
Так, згідно статті 36 діючого ККУ, обмеження на відстріл розповсюджуються виключно на депутатів та судей.
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29.01.2021 11:18 Ответить
"Занимались раскопками и реставрацией", а не грабили склады и оружие не применяли !
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28.01.2021 22:17 Ответить
Якщо поліцейський потрапив в вашу хату то ви вже жертва хоча можете деякий час про це не здогадуватись.
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28.01.2021 22:30 Ответить
В США люди танки коллекционируют, а у нас северная корея
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28.01.2021 22:37 Ответить
У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5155
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28.01.2021 22:41 Ответить
так це ж в США ...там вільні люди
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28.01.2021 23:32 Ответить
Схоже вже не надовго, Каміла Харіс обіцяла анулювати Другу поправку і вилучити зброю у населення.
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29.01.2021 11:05 Ответить
В США, скорее аннулируют Камилу Харис
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29.01.2021 17:09 Ответить
Сдаётся мне, что мусора за "склад оружия" опять выдают коллекцию МассоГабаритныхМакетов.

Аваков - чорт!
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29.01.2021 09:04 Ответить
Теперь хорошо пополнится коллекция какого нибудь ментовского начальника.
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29.01.2021 11:06 Ответить
Пам'ятаю якось бравурні звіти прикордонників в часи Євнуховича про затримку великої партії "пістолетів Зоракі"*. З однієї сторони можна було б ржати але, коли подумаєш що, пережила людина то, стає не до сміху.
*Для тих, хто не в курсі: пристрій для відстрілу холостих патронів Зоракі був тоді у вільному продажу в Розетці.

Таким чином мусора залякують вище керівництво країни жахливою небезпекою від страшно озброєного народу. І те що, ми бачимо останніми днями свідчить про це.
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29.01.2021 11:11 Ответить
РАКЕТНИЦА РЕЗИНОСТРЕЛ !?) НАВЕРНО БОЛЬНО СТРЕЛЯЕТ )))
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29.01.2021 11:37 Ответить
 
 