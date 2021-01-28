В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Николаеве водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Происшествие произошло сегодня, примерно в 20 часов. Экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого автомобиля Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил автомобиль, которое остановили инспекторы.
Даже не остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации.
Патрульные догнали и задержали нарушителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания мужчина сопротивлялся и вел себя неадекватно, имел признаки сильного алкогольного опьянения.
Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти.
Следователями решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 УК Украины.
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с тех пор как исчезла ГАИ наркоту возят по стране беспрепятственно !
ну может один или два, максимум.
https://youtu.be/WPfOOfZqVWY
Все гаразд - Зе клоун послабив відповідальність за водіння авто у нетверезому стані, так що бухай, сідай за кермо і вперед на подвіги. Зе влада і риги це вже як ракова пухлина України.