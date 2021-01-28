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В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Николаеве водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 01

Происшествие произошло сегодня, примерно в 20 часов. Экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого автомобиля Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил автомобиль, которое остановили инспекторы.

Даже не остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации.

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 02
В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 03

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Патрульные догнали и задержали нарушителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания мужчина сопротивлялся и вел себя неадекватно, имел признаки сильного алкогольного опьянения.

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 04
В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 05

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти. 

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Следователями решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 УК Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
походу, в некоторых водил, стрелять надо начинать..
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28.01.2021 23:55
+5
Пусть жёстко сказано будет , но если бы его в полиции отпиз-ли до состояния калеки помимо штрафа и отбора прав на год , я бы был только рад за него и другие бы подобные задумались
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28.01.2021 23:59
+2
"Опять ментовский беспредел", "Эти патрульные перед тем как выходит на патрулирование должны убедится в безопасности места для патрулирования", "Обычные ментовские приемы - в машине они ему водку залили в пищевод".
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28.01.2021 23:45
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І ногу навіть не прострелили, не пізнаю поліціянтів. То може громадяни затримали?
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28.01.2021 23:43 Ответить
"Опять ментовский беспредел", "Эти патрульные перед тем как выходит на патрулирование должны убедится в безопасности места для патрулирования", "Обычные ментовские приемы - в машине они ему водку залили в пищевод".
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28.01.2021 23:45 Ответить
У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 1898
- сказочник...
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28.01.2021 23:53 Ответить
"Авакавские арлы" конечно не ангелы и Рифмастер может это подтвердить.
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29.01.2021 00:52 Ответить
походу, в некоторых водил, стрелять надо начинать..
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28.01.2021 23:55 Ответить
тактика простая - стрелять в машину пока не остановится
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29.01.2021 04:42 Ответить
Лучше - отстреливать.
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29.01.2021 08:39 Ответить
Да примите уже закон о гражданском оружии - полицаям будет повод грохать беспредельщиков направивших пукалку на копа
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28.01.2021 23:56 Ответить
Пусть жёстко сказано будет , но если бы его в полиции отпиз-ли до состояния калеки помимо штрафа и отбора прав на год , я бы был только рад за него и другие бы подобные задумались
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28.01.2021 23:59 Ответить
А почему только за пьянку пи...ить? Разве не включённый указатель поворота или проезд на красный не может привести к дтп со смертельным исходом? Вы завтра не включите поворотник, значит нужно везти вас и пи...ть, согласно такой логике...
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29.01.2021 07:32 Ответить
Не стоит сравнивать задницу с пальцем и назло придираться ,ну прям совсем одинаковые события У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 7164
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29.01.2021 12:27 Ответить
короче,- джигит одним словом. На зоне будет в уважухе за покалеченного мента... У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 3185
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29.01.2021 00:07 Ответить
с тех пор как "исчезли" менты - наркомафия расцвела буйным цветом,
с тех пор как исчезла ГАИ наркоту возят по стране беспрепятственно !
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29.01.2021 00:27 Ответить
ето да, при Виткор Фьодараче наркоманов вообще не было!
ну может один или два, максимум.
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29.01.2021 11:11 Ответить
шо-то антошкины камеры и штрафы не помогают...
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29.01.2021 00:35 Ответить
Обострение у Ниссанов
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29.01.2021 00:53 Ответить
..ну шо помогли штрафы по 30 000 ??
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29.01.2021 01:04 Ответить
Идиот кокойто шоле?
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29.01.2021 07:43 Ответить
Там чудило реально фхлам був.
https://youtu.be/WPfOOfZqVWY
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29.01.2021 09:35 Ответить
Это на Крылова ,аккурат в нашем дворе .
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29.01.2021 11:11 Ответить
В Николаеве водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП. Источник: https://censor.net/ru/p3244773

Все гаразд - Зе клоун послабив відповідальність за водіння авто у нетверезому стані, так що бухай, сідай за кермо і вперед на подвіги. Зе влада і риги це вже як ракова пухлина України.
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29.01.2021 15:28 Ответить
 
 