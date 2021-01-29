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Черновицкая область (854) стрельба (3160) Черновцы (652)

В Черновцах произошла стрельба: два человека с травмами ног и головы госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Черновцах 28 января во дворе жилого дома произошел конфликт нескольких человек. В нем участвовали водители и пассажиры двух автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черновицкой области.

"28 января на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о том, что в Черновцах на проспекте Независимости возник конфликт между водителями двух транспортных средств.

По словам заявителя, во время инцидента водитель микроавтобуса "Opel Vivaro" и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля "Ford Focus" и скрылись в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

По указанному адресу выехало руководство областного управления Нацполиции, Черновицкого районного управления полиции, оперативники Управления уголовного розыска ГУНП, следственно-оперативные группы ГУНП и территориального подразделения полиции и эксперты-криминалисты.

В Черновцах произошла стрельба: два человека с травмами ног и головы госпитализированы 01

На территории области введена специальная полицейская операцию. Полицейские осуществили осмотр места происшествия, опрасили участников и очевидцев конфликта и устанавливают все обстоятельства.

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Предварительно, правоохранители выяснили, что во время инцидента злоумышленники применили деревянные палки и оружие неустановленного образца. В результате нападения пострадали двое  жителей Черновцов возрасте 25 и 38 лет. Врачи госпитализировали пострадавших в больницу и диагностировали у них травмы ног и головы.

В Черновцах произошла стрельба: два человека с травмами ног и головы госпитализированы 02

Следователи полиции решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

В Черновцах произошла стрельба: два человека с травмами ног и головы госпитализированы 03

Как сообщает ТСН, очевидцы сняли момент побега вероятных нападающих. На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия: садятся в микроавтобус и уезжают. Крики и выстрелы слышали и жители близлежащих домов. "Было два выстрела. Я услышал крики. Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", — рассказал очевидец Андрей Мельничук. 

Обстоятельства конфликта выясняет полиция. "Во время конфликта были применены дубинки и оружие неустановленного образца. Сейчас введена специальная полицейскую операцию с целью установления участников конфликта и их задержания", - сообщил начальник следственного отдела ГУ ЧП в Черновицкой области Виктор Семенюк.
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Топ комментарии
+8
"добивали мужа")))
Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук. Источник: https://censor.net/ru/p3244814
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29.01.2021 10:17
+6
обожаю то тело , которое пишет статьи на цензоре...
ну написал , прочти сам , проверь ... ну зачем читателям ваша безграмотность?
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29.01.2021 10:23
+5
Это машинный перевод. Чоловика перевело как мужа а не мужчину. А вот безмозглые бараны что новости выкладывают - даже не удосуживаются их почитать. Сделали очевидца очевидец Андрея Мельничука заднеприводным.
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29.01.2021 10:40
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"добивали мужа")))
Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук. Источник: https://censor.net/ru/p3244814
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29.01.2021 10:17 Ответить
Сейчас налезут мусора и будут ныть хорошо что у потерпевших не было оружия ))) А то Постреляли бы титушок и себе статью заработали В Черновцах произошла стрельба: два человека с травмами ног и головы госпитализированы - Цензор.НЕТ 5080
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29.01.2021 10:22 Ответить
Це машинний переклад, який перевіряла людина, що погано знає і українську, і російську.
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29.01.2021 10:50 Ответить
Можливо, хоча незрозуміло, нащо в Україні машинний переклад з української, можна взяти любого старшекласника з міста чи села на захід від Дніпра.
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29.01.2021 10:54 Ответить
Так.
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29.01.2021 10:56 Ответить
опрАсили участников )))
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29.01.2021 12:58 Ответить
"Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук.

Преступление на почве гомофобии, как пить дать!
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29.01.2021 10:18 Ответить
обожаю то тело , которое пишет статьи на цензоре...
ну написал , прочти сам , проверь ... ну зачем читателям ваша безграмотность?
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29.01.2021 10:23 Ответить
Это машинный перевод. Чоловика перевело как мужа а не мужчину. А вот безмозглые бараны что новости выкладывают - даже не удосуживаются их почитать. Сделали очевидца очевидец Андрея Мельничука заднеприводным.
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29.01.2021 10:40 Ответить
Слово чоловік в Українській мові має подвійне значення , кацапи незнають Української мови та навіть намагаються тролити одне одного.
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29.01.2021 10:43 Ответить
це тіло щось запідозріло та вирішило авторство цього ШЕДЕВРУ не розкривати
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29.01.2021 13:32 Ответить
Суячи по домам, це швидше Героїв Майдану, на Проспекті майже нема 9-поверхівок.
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29.01.2021 10:44 Ответить
Это в твоих краях мужей палками добивают?
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29.01.2021 10:59 Ответить
Який музей, я не в курсах? Ось ця стрілянина в 500 м від школи, де я вчився.
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29.01.2021 11:00 Ответить
Почему конфликтов (разборок) на дорогах все больше и больше?

1. ПДД - которые не ПДД, а сопли по асфальту: не регламентирует и однозначно не разъясняет очень много ситуаций.
2. Экзамены при получении прав. (Сдают все. Включая отморозков, невменяшек и даунов)
3. Менты, которых просто нет на дорогах.
4. "Делаю что хочу, т.к. отмажусь" (связи, родственники, деньги и т.п.)
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29.01.2021 11:19 Ответить
Стрільнули в повітря з стартового, а побили палками. Але все подається, як перестрілка з вогнепалу заради залякування вищого керівництва держави та отримання сцарського благоволєнія мусорами.
Тому зараз і трусять колекціонерів та реконструкторів.
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29.01.2021 11:42 Ответить
Для підвищення культури спілкування Українцям необхідний короткоствол і закон для його застосування.
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29.01.2021 12:37 Ответить
 
 