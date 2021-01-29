Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня исполнилось 103 года со дня боя под Крутами - одного из самых знаковых событий времен Украинской революции.
В Отраслевом государственном архиве СБУ хранится дело участника этого боя - старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"На момент наступления войск Муравьева на Киев ему был всего 21 год. Но еще до начала боя на станции Круты его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев.
После ожесточенного противостояния с четырёхтысячной армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни.
Весной он присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбе на Херсонщине, а в 1920 г. участвовал в Первом Зимнем походе.
Семен был схвачен только в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы.
Его допрашивали и склоняли к сотрудничеству советские спецслужбы. Но Могила не изменил присяге.
Украинского воина расстреляли в Харькове в ночь с 22 на 23 марта 1924 г.
Помним Героев, которые положили свою жизнь за Украину!" - рассказали в СБУ и опубликовали материталы из дела Могилы.
Пожалуйста, подождите...
ЗМІСТ
ПРАХ «порох, пил; щось нецінне, минуще; тіло померлої людини»
@ZampolitGistapo
Від гасла українців "Слава Україні! - Героям слава!" у свинособак пригорає.
Бо всі їх "херої" фейкові та вигадані політруками.
А наші герої - справжні. Шануймо своїх героїв! Нам є, ким пишатися.
#ГероїКрут
Ой! Про що це я? Це ж ГЕРОЇ УКРАЇНИ, а не "поважні бізнесмени", ПАТРІОТИ, а не "маладьіе ліца", СИЛЬНІ ВІРОЮ І ДУХОМ, а не "прафесіанальі у владі"... Сцанич таке не розуміє і йому це не цікаво...
Фото взято: Inwazja bolszewicka w 1920 roku/www.podkamien.pl
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
І це нас не навчає!!!
А Зелебенське хоч вшанувало Пам'ять Крутян, чи йому по роялю краще стукать!!!