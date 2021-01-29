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Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня исполнилось 103 года со дня боя под Крутами - одного из самых знаковых событий времен Украинской революции.

В Отраслевом государственном архиве СБУ хранится дело участника этого боя - старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"На момент наступления войск Муравьева на Киев ему был всего 21 год. Но еще до начала боя на станции Круты его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев.

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После ожесточенного противостояния с четырёхтысячной армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни.

Весной он присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбе на Херсонщине, а в 1920 г. участвовал в Первом Зимнем походе.

Семен был схвачен только в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы.

Его допрашивали и склоняли к сотрудничеству советские спецслужбы. Но Могила не изменил присяге.

Украинского воина расстреляли в Харькове в ночь с 22 на 23 марта 1924 г.

Помним Героев, которые положили свою жизнь за Украину!" - рассказали в СБУ и опубликовали материталы из дела Могилы.

Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы 01
Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы 02
Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы 03
Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы 04
Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы 05
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Топ комментарии
+40
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 18
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29.01.2021 10:21
+23
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 5468
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29.01.2021 10:22
+22
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 8074
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29.01.2021 10:23
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Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 4628
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29.01.2021 10:19 Ответить
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 18
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29.01.2021 10:21 Ответить
+
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29.01.2021 21:31 Ответить
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 5468
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29.01.2021 10:22 Ответить
Ну той шо по середені,то Герой України,той шо з ліва,там є питання,а хто третій?
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29.01.2021 10:26 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 3945
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29.01.2021 10:36 Ответить
ПОРОХ - ЕТИМОЛОГІЯ
ЗМІСТ

ПРАХ «порох, пил; щось нецінне, минуще; тіло померлої людини»
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29.01.2021 10:54 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 5121
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29.01.2021 11:04 Ответить
Слава Україні!
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29.01.2021 10:42 Ответить
Героям Слава!
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29.01.2021 15:15 Ответить
Тут не вистачає Симона Петлюри, після перевороту 1917 року більшовики ще 50 років ловили "петлюрівців" і українських буржуазних націоналістів.
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29.01.2021 10:39 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 2791 Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 4780
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29.01.2021 11:02 Ответить
Ти жертва пропаганди ************* соєвого. Як можна ставити в один ряд Бандеру та п-раса, що створив партію регіонів, завжди був біля корита влади, схвалював Харківські угоди януковича, домовився з ****** про іловайський розстріл добровольців та весь час крав з бюджету гроші.
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29.01.2021 11:48 Ответить
Смокчи у зестада та бий лоба об тягнибочку. Попереду кров дітей, котру ти сам вже пустив, зламавши рух до прогресу у 19му..
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29.01.2021 14:02 Ответить
ГО " СВОЛОТА "

Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 3545
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29.01.2021 15:54 Ответить
Картинка "знайди, хто зайвий"
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29.01.2021 15:26 Ответить
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 8074
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29.01.2021 10:23 Ответить
Героям Слава!!!!!!
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29.01.2021 10:23 Ответить

@ZampolitGistapo

Від гасла українців "Слава Україні! - Героям слава!" у свинособак пригорає.
Бо всі їх "херої" фейкові та вигадані політруками.

А наші герої - справжні. Шануймо своїх героїв! Нам є, ким пишатися.
#ГероїКрут
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29.01.2021 10:25 Ответить
Вони цураються навіть імен справжніх героїв, заміюючі їх на свинособачі. Як у випадку Шакирьяна Мухамедьянова, який здійснив подвиг, а його перейменували у АлІксандра МатросАва.
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29.01.2021 10:38 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Сьогодні 103-тя річниця Крут: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 5500
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29.01.2021 10:28 Ответить
Героям слава!
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29.01.2021 10:28 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 6264
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29.01.2021 10:32 Ответить
Поганий приклад, дітей потрібно берегти і навчати правильно тримати зброю.
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29.01.2021 11:47 Ответить
Знищення кацапстана і кацапського етносу - ось єдиний шлях для існування України.
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29.01.2021 10:36 Ответить
Цікаво: а який "гундосик" вилетить з ОПи на вшанування героїв Крут?
Ой! Про що це я? Це ж ГЕРОЇ УКРАЇНИ, а не "поважні бізнесмени", ПАТРІОТИ, а не "маладьіе ліца", СИЛЬНІ ВІРОЮ І ДУХОМ, а не "прафесіанальі у владі"... Сцанич таке не розуміє і йому це не цікаво...
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29.01.2021 10:39 Ответить
Козак...
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29.01.2021 10:48 Ответить
Так виглядали "Освободители", які прийшли на Галичину в 1920 році. Bolszewicy -1920
Фото взято: Inwazja bolszewicka w 1920 roku/www.podkamien.pl

Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 2424
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29.01.2021 10:51 Ответить
Цвіт лаптєносної нації
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29.01.2021 15:32 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 8139
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29.01.2021 10:52 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 8295
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29.01.2021 11:02 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 1178
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29.01.2021 11:02 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 3690 Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 1195
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29.01.2021 11:04 Ответить
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 109
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29.01.2021 11:11 Ответить
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
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29.01.2021 11:51 Ответить
Жидобільшовики тоді наступали під Крутами і молодь з ними боролася ціною власного життя, жидокацапи і тепер п'ють кров з України!
І це нас не навчає!!!
А Зелебенське хоч вшанувало Пам'ять Крутян, чи йому по роялю краще стукать!!!
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29.01.2021 12:17 Ответить
Були же справжні люди, боролися за Україну. Не за депутатство, не за розподіл потоків і не за рейтинг.
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29.01.2021 15:28 Ответить
 
 