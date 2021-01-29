Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы. ДОКУМЕНТ

Сегодня исполнилось 103 года со дня боя под Крутами - одного из самых знаковых событий времен Украинской революции.

В Отраслевом государственном архиве СБУ хранится дело участника этого боя - старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"На момент наступления войск Муравьева на Киев ему был всего 21 год. Но еще до начала боя на станции Круты его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев.

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После ожесточенного противостояния с четырёхтысячной армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни.

Весной он присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбе на Херсонщине, а в 1920 г. участвовал в Первом Зимнем походе.

Семен был схвачен только в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы.

Его допрашивали и склоняли к сотрудничеству советские спецслужбы. Но Могила не изменил присяге.

Украинского воина расстреляли в Харькове в ночь с 22 на 23 марта 1924 г.

Помним Героев, которые положили свою жизнь за Украину!" - рассказали в СБУ и опубликовали материталы из дела Могилы.









