Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полиция расследует уголовное производство и разыскивает водителя, который наехал на двух женщин в поселке Березная на Черниговщине. В результате ДТП одна из пострадавших погибла на месте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.
"28 января около 19 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от АЗС в поселке Березная Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель Виваро" наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.
В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отказалась от госпитализации", - сказано в сообщении.
После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль. В настоящее время полиция установила местонахождение водителя микроавтобуса. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователь расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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..и таки ДА, кто-то оправдывает водилу.. возможно примеряет к себе..
У Британії, наприклад, як що жінки рухалися у темний час без світла то водію нічого б не було. За Америку не знаю.
-дорога не освітлена
-дорога не розчищена
-велосипедні доріжки не розмічені, не розчищені
-громадський транспорт не курсує по малоприбуткових маршрутах
-ніхто куркам не роз'яснює, що велосипед-це небезпечно, особливо взимку
Все нормально, якщо читати не кацапську версію сайту
беда Украины в том, что правила и законы пишут те, кто ими не пользуется или пишут только конкретно "под себя".. например, автомобилист (особенно "Шумахер") не напишет адекватного закона для велосипедиста..
Сумно коли гинуть люди на дорозі так безглуздо.