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Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция расследует уголовное производство и разыскивает водителя, который наехал на двух женщин в поселке Березная на Черниговщине. В результате ДТП одна из пострадавших погибла на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"28 января около 19 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от АЗС в поселке Березная Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель Виваро" наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отказалась от госпитализации", - сказано в сообщении.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль. В настоящее время полиция установила местонахождение водителя микроавтобуса. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция 01

Следователь расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция 02
Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция 03
Фото: сайт полиции / Facebook
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Топ комментарии
+11
Не подумайте что оправдываю водилу, но нужно быть идиот(кой) ом что-бы зимой ездить на 2-х колёсном велосипеде особенно когда идёт мокрый снег
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29.01.2021 13:48
+4
да еще беременной это просто треш ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕРЕМЕННЫХ ездить на лесопедах и вообще беременных лучше вести на поводке потому что гормональный баланс нарушен неадекватные позывы и желания способны беременных толкнуть на такие выходки и действия и поступки просто волосы шевелятся а тут снега по щиколотку мороз на велике ля она бы еще голышом в купальнике мор жевалась бы... водитель также мразь... во простите та еще идиотка..была.. погибшая...а про вторую раненную-которая по сути отделалась переляком.... сделает ли она выводы на всю оставшуюся жизнь ой ли и вряд ли... не ясно...жаль только не родившегося ребенка...
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29.01.2021 13:55
+4
Этот убийцу должны судить по нескольким статьям.Наезд,оставлние места дтп,оставление пострадавших в беспомощном состоянии.По мне суммарно тянет на довичне.На лицо умысел.В США для таких -инъекция,или электрический стул.
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29.01.2021 14:02
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бухарь наверное, решил, что таким образом никто не узнает, что он бухой убил человека.
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29.01.2021 13:48 Ответить
Не подумайте что оправдываю водилу, но нужно быть идиот(кой) ом что-бы зимой ездить на 2-х колёсном велосипеде особенно когда идёт мокрый снег
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29.01.2021 13:48 Ответить
да еще беременной это просто треш ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕРЕМЕННЫХ ездить на лесопедах и вообще беременных лучше вести на поводке потому что гормональный баланс нарушен неадекватные позывы и желания способны беременных толкнуть на такие выходки и действия и поступки просто волосы шевелятся а тут снега по щиколотку мороз на велике ля она бы еще голышом в купальнике мор жевалась бы... водитель также мразь... во простите та еще идиотка..была.. погибшая...а про вторую раненную-которая по сути отделалась переляком.... сделает ли она выводы на всю оставшуюся жизнь ой ли и вряд ли... не ясно...жаль только не родившегося ребенка...
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29.01.2021 13:55 Ответить
Zemer, спускайтесь, наконец, со звЬозд на простую планету Украина, где люди живут на земле и ходят (или ездят) на минимальных скоростях по ней на своих двоих и в любую погоду..
..и таки ДА, кто-то оправдывает водилу.. возможно примеряет к себе..
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29.01.2021 14:31 Ответить
не убавить не при прибавить. не всегда и не во всем виноват водила (как по мне - судя по фото, освещенности и погоде, тут как раз тот случай). Да, пешеход (велосепедист) всегда права, при этом - не всегда жив. об этом нужно помнить.
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29.01.2021 14:51 Ответить
Ти прозрієш але багато хто їзде на велобайках і у містах - мільйоніках, про Глово мабуть нічого не чув... Буває
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30.01.2021 00:09 Ответить
А на одно-, чи трьохколісному, значить, можна?
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01.07.2021 14:20 Ответить
Этот убийцу должны судить по нескольким статьям.Наезд,оставлние места дтп,оставление пострадавших в беспомощном состоянии.По мне суммарно тянет на довичне.На лицо умысел.В США для таких -инъекция,или электрический стул.
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29.01.2021 14:02 Ответить
Ви знаете Закони Америки чи просто порожньодзвін?
У Британії, наприклад, як що жінки рухалися у темний час без світла то водію нічого б не було. За Америку не знаю.
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29.01.2021 18:38 Ответить
Может Березне? или Березна (они сами там не знают и спорят)
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29.01.2021 14:02 Ответить
Влада усунулася від всіх своїх функцій крім каральної:
-дорога не освітлена

-дорога не розчищена
-велосипедні доріжки не розмічені, не розчищені
-громадський транспорт не курсує по малоприбуткових маршрутах

-ніхто куркам не роз'яснює, що велосипед-це небезпечно, особливо взимку
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29.01.2021 14:03 Ответить
Підтримую.
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01.07.2021 14:21 Ответить
Это было давно и не правда. Осень. Еду я как то вечером с виноградника на велосипеде бухой в дымину. Петляю по дороге. Слышу с зади тихий шелест двигателя. Водило видно понял с кем имеет дело ни сигналил, ни грубо обгонял, а на малом пару объехал это ЧУДО на велике. Как только мы поровнялись водило дал газу и был таков. Здесь конечно Тяжелый Выпадок. Очень жаль.
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29.01.2021 14:03 Ответить
У нас що, "журналісти" -з Кацапії? Не "Березная", а "БЕРЕЗНА"!!!
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29.01.2021 14:04 Ответить
"у селищі Березна Чернігівського району" Джерело: https://censor.net/ua/p3244880

Все нормально, якщо читати не кацапську версію сайту Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція - Цензор.НЕТ 7870
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29.01.2021 17:02 Ответить
водила конечно козел! Но ЖЕНЩИНЫ в сто раз эпанутей, в такую погоду на велике, и ночью.. ума палата пипец.... и ехали я вно тупо по дороге, да еще судя по фото без единого огонька.. ДУРЫ одним словом! еще бы на самокате в такую погоду поехали...
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29.01.2021 14:15 Ответить
А как им ещё в том селе ездить? Катафот на веле скорей всего был. Авот чювака надо бы на пьянку проверить.
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29.01.2021 14:27 Ответить
ну в гололед, снег на веле нужно быть долбодятлом!! тут на машине многие не рискуют 4 колеса ЗИМНИХ!! Они бі еще на мото ямаха сели поехали! Пешком идти нужно, при этом включить хотя бы фонарик на телефоне, обозначить себя максимально на трассе, т.к. не видно нихрена, да еще и снегопад...
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29.01.2021 18:01 Ответить
.. в правилах должна появиться возможность (в определённых условиях) велосипедисту, как пешеходу, двигаться по обочине навстречу транспорту .. большинство велосипедистов гибнет как раз от удара сзади, без шансов отвернуть потому, что не видит угрозы..
беда Украины в том, что правила и законы пишут те, кто ими не пользуется или пишут только конкретно "под себя".. например, автомобилист (особенно "Шумахер") не напишет адекватного закона для велосипедиста..
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29.01.2021 14:38 Ответить
Полюбому отражателей и фар не было, да ещё и ехали две рядом и звиздели.
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29.01.2021 14:44 Ответить
пів метра від бордюру звісно не було. бо не можливо. а от блимавка під дупою врятувала би два житті...
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29.01.2021 14:49 Ответить
и уж ехали точно не по обочине...
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29.01.2021 14:56 Ответить
там нет обочины
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29.01.2021 14:58 Ответить
кем надо быть что б беременной зимой ехать по снегу еще на говнобайке дорожном...
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29.01.2021 15:19 Ответить
Водія не виправдовую, слідство має розібратися. Але люди КУПІТЬ ЧЕРВОНИЙ ЛІХТРИК АБО СВІТОВІДБИВНИЙ ЖИЛЕТ ХОЧА Б, ВАС РЕАЛЬНО НЕ ВИДНО У ТЕМРЯВІ !!! Думайте про свою безпеку, самі у першу чергу!
Сумно коли гинуть люди на дорозі так безглуздо.
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29.01.2021 18:35 Ответить
Зимой на велосипеде Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція - Цензор.НЕТ 1714 премия Дарвина .водилу жаль
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30.01.2021 06:14 Ответить
"воділу" пожаліти, права років на 10 відібрати, і посадити років на 7.
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01.07.2021 14:23 Ответить
 
 