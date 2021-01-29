В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 29 января, в 103-ю годовщину боя под Крутами в центре Киева прошло шествие в память об этом событии. "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии"
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня в память о бое под Крутами в Киеве прошло шествие. Участники акции прошли от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы, где состоялись мероприятия по чествованию памяти Героев Крут.
"Чрезвычайно важно напомнить нынешней власти Украины, а особенно ее ярым избирателям, что наивный пацифизм ("с Москвой мы воевать не будем"), который они демонстрируют и сейчас, 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии. Украина была захвачена Московией (несмотря на то, что тогдашняя украинская власть не хотела воевать с Москвой (а точнее обороняться от ее агрессии) и фактически именно поэтому за 70 лет московской оккупации, Москвой было уничтожено более 20 млн украинцев (вследствие кровавых репрессий, искусственно организованных голодоморов, и в ГУЛАГовских застенках). Кровавая рана, нанесенная тогда украинской нация, не зажила и поныне. Мир же в Украине могут принести только крепкие и эффективные ВСУ и международная поддержка в составе НАТО!" - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Історія вчить одному- що дурнів вона нічому не вчить.
І Кремль на винниченків не скоював замахів, як на Бандеру чи Коновальця.
Сьогодні історія повторюється.(
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
"Стріляти! Всіх іх перебити!" -
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити...
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї майже діти,
Народ цей ... не перемогти!
Микола Луків.
а іншим особам - вляпатися... на два кроки...
Сьогодні історія повторюється. Ну ніхрена історія той убогий нарід не вчить.
В принципе за 100лет ничего не поменялось в этой стране: меньшенство хочет свободы и своей культуры-мовы, остальным это не надо, поскольку намазать свободу на хлеб нельзя. Не знаю, сколько еще должно пройти голодоморов, чтобы люмпен прозрел!
Как и память об разного рода Иудах и Иудах ЗЕлёного окраса.
К слову, помниться мне, при "барИге", какающим нынче многим в штаны днём и по начам в кровати, на Аскольдовой могиле выстраивалась в этот день рота почётного караула. Солдаты стояли в строю высокие, стройные, рост минимум от 175 см., а сегодня я в 8 утра пришёл туда и, что вы думаете? Таки да, стоит рота почётного караула, а солдаты в строю ростом максимум 155 ну от силы 160 см. Это наверное подобрали под нынешнего харанта-гидранта, что бы он своим "богатырским" ростом, не смущал солдат и офицеров. Рояль или пианино с клавесином я не заметил. Впрочем, я не присматривался в заснеженные кусты.
100 лет прошло а ничего не поменялось - идет срач между порохоботами и зебилами, украиноязычные "патриоты" поливают грязью русскоязычных, а в Кремле смотрят на это и потирают руки.
Цензор, 100 баллов !!!!