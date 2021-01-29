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В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 29 января, в 103-ю годовщину боя под Крутами в центре Киева прошло шествие в память об этом событии. "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня в память о бое под Крутами в Киеве прошло шествие. Участники акции прошли от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы, где состоялись мероприятия по чествованию памяти Героев Крут.

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"Чрезвычайно важно напомнить нынешней власти Украины, а особенно ее ярым избирателям, что наивный пацифизм ("с Москвой мы воевать не будем"), который они демонстрируют и сейчас, 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии. Украина была захвачена Московией (несмотря на то, что тогдашняя украинская власть не хотела воевать с Москвой (а точнее обороняться от ее агрессии) и фактически именно поэтому за 70 лет московской оккупации, Москвой было уничтожено более 20 млн украинцев (вследствие кровавых репрессий, искусственно организованных голодоморов, и в ГУЛАГовских застенках). Кровавая рана, нанесенная тогда украинской нация, не зажила и поныне. Мир же в Украине могут принести только крепкие и эффективные ВСУ и международная поддержка в составе НАТО!" - заявили организаторы акции.

В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 01
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 02
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 03
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 04
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 05
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 06
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 07
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 08
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 09
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 10
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 11
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 12
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 13
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 14
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 15
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 16
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 17
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 18
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 19
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 20
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 21
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 22
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 23
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 24
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 25
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 26
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 27
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 28
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 29
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 30
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 31
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 32
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 33
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 34
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 35
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 36
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 37
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 38
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 39
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 40
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 41
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 42
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 43
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 44

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+24
У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії" - Цензор.НЕТ 3452
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29.01.2021 14:59
+22
Писаки-соціалісти Винниченки злили Україну мордору і спокійно доживали віку у Франції, поки українців вбивали, морили голодом мільйонами.
І Кремль на винниченків не скоював замахів, як на Бандеру чи Коновальця.
Сьогодні історія повторюється.(
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29.01.2021 14:53
+18
В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии" - Цензор.НЕТ 439
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29.01.2021 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Забагато релігії для світської держави. Мракобісся відлунює.
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29.01.2021 14:49 Ответить
Скільки патріотів. Скільки попів. А протистоїть їм лише одне ПАРШИВЕ ЗЄйло.... І хто переможе?
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29.01.2021 15:12 Ответить
Невже українська держава? І головне- кого переможе, вкотре саму себе?
Історія вчить одному- що дурнів вона нічому не вчить.
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29.01.2021 15:19 Ответить
В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии" - Цензор.НЕТ 439
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29.01.2021 14:53 Ответить
Писаки-соціалісти Винниченки злили Україну мордору і спокійно доживали віку у Франції, поки українців вбивали, морили голодом мільйонами.
І Кремль на винниченків не скоював замахів, як на Бандеру чи Коновальця.
Сьогодні історія повторюється.(
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29.01.2021 14:53 Ответить
Він один був. Та дурні за своє життя немало наробив.
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29.01.2021 15:08 Ответить
не один, а разом із Грушевським і Петлюрою. Останній виродок ще той.
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29.01.2021 19:43 Ответить
Всі вони були "автономістами" і навіть в липні 1917 допомогли росіянам задавити повстання "самостійників" в Києві, коли полк ім.Полуботка заарештував російську владу і зайняв арсенали, телеграф,урядові установи. Але петлюри з грушевськими тоді не підтримали "самостійника" М.Міхновського і допомогли росіянам хитрістю наступного ранку замінити охорону на лояльну росіянам полку ім.Хмельницького. отож шанс отримати незалежність відклався ще на півроку. Повстанців вислали на германський фронт, Міхновського теж... А прихильники автономії- грушевські петлюри вінниченки прокинулись і підтримали незалежність лиш тоді коли уже було пізно і більшовики були під Києвом і Крутами, а власна армія без наказів розбіглась як і в 2014 в Криму...
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30.01.2021 12:50 Ответить
Слава защищавшим Родину.
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29.01.2021 14:57 Ответить
У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії" - Цензор.НЕТ 3452
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29.01.2021 14:59 Ответить
пока восторженные патриоты пытались сдержать навалу, гетьман по тихому драпал со всем своим добром. история всегда имеет свойство повторяться У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії" - Цензор.НЕТ 8855
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29.01.2021 15:56 Ответить
Дядя, гетьман Скоропадський був після Крут. Не перекручуй і не треба цих тупих натяків на Петра.
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30.01.2021 00:57 Ответить
**
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
"Стріляти! Всіх іх перебити!" -
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити...
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї майже діти,
Народ цей ... не перемогти!

Микола Луків.
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29.01.2021 15:09 Ответить
Спасибі за чудовий вірш. Однак "При владі в нас ЗЄйло."
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29.01.2021 15:14 Ответить
є такі особистості, яким дано ввійти в Історію на віки...
а іншим особам - вляпатися... на два кроки...
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29.01.2021 15:24 Ответить
Интересно, шо Киеве в то время стояли и Петлюровские войска и Сичевые стрельцы, и Волынская какая то часть , а послали в Круты студентов.
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29.01.2021 15:45 Ответить
Зубожілий нарід 100 років тому втомився, а тому вирішив жити мирно з бандитами типу Муравйова. Думав, що буде мир і муравйови їх нагодують. Трохи більше десятка років по тому той самий втомлений але мирний нарід жер своїх дітей і гнив в сталінських таборах.

Сьогодні історія повторюється. Ну ніхрена історія той убогий нарід не вчить.
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29.01.2021 15:11 Ответить
Кава гаряча, маскалі холодні.
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29.01.2021 15:13 Ответить
А где Гундосик?
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29.01.2021 15:14 Ответить
Он был очень рано. Ориентировочно в 8.30 .
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29.01.2021 15:40 Ответить
Поки Звіробій та Федина носики пудрили?
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29.01.2021 16:21 Ответить
А загиблих хоч повернув? Вибачте...
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29.01.2021 22:15 Ответить
пид пианиной, шось нюхае
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29.01.2021 16:15 Ответить
боюсь вже нюхає саме те, чим грав...
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29.01.2021 22:08 Ответить
Slava Geroyam !
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29.01.2021 15:15 Ответить
Лет 30 назад, мой покойный дед рассказывал о событиях "гражданской войны". Я тогда этому не придал особого внимания, поскольку мне не было понятно кто тогда с кем воевал, ведь с обеих сторон были типа наши.Запомнилось, то мол одни хотели свою мову-виру-выкультуру-незалежнисть, другие - шары за чужой счет и братской дружбы.
В принципе за 100лет ничего не поменялось в этой стране: меньшенство хочет свободы и своей культуры-мовы, остальным это не надо, поскольку намазать свободу на хлеб нельзя. Не знаю, сколько еще должно пройти голодоморов, чтобы люмпен прозрел!
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29.01.2021 15:18 Ответить
Да, память о героях останеться в веках.
Как и память об разного рода Иудах и Иудах ЗЕлёного окраса.
К слову, помниться мне, при "барИге", какающим нынче многим в штаны днём и по начам в кровати, на Аскольдовой могиле выстраивалась в этот день рота почётного караула. Солдаты стояли в строю высокие, стройные, рост минимум от 175 см., а сегодня я в 8 утра пришёл туда и, что вы думаете? Таки да, стоит рота почётного караула, а солдаты в строю ростом максимум 155 ну от силы 160 см. Это наверное подобрали под нынешнего харанта-гидранта, что бы он своим "богатырским" ростом, не смущал солдат и офицеров. Рояль или пианино с клавесином я не заметил. Впрочем, я не присматривался в заснеженные кусты.
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29.01.2021 15:26 Ответить
Трагедия... Потому что вместо того чтобы объединиться и выступить против внешнего врага, "патриоты" устраивали разборки друг с другом.
100 лет прошло а ничего не поменялось - идет срач между порохоботами и зебилами, украиноязычные "патриоты" поливают грязью русскоязычных, а в Кремле смотрят на это и потирают руки.
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29.01.2021 15:39 Ответить
Якось воно в історії все повторюється, київський князь Данило, який повбивав послів Золотої орди, але не забув вкрасти подарунки, кинув киян і змився в угри просити допомоги в тогочасному НАТО, а те НАТО як і це послало його в угри. Його начштабу воєвода Дмитро, відчувши всю насолоду від влади і її тверду поліційну вертикаль, взявся портить дівок і п'янствувати з дружиною по околицям Києва. Замість підготовки міста до війни - збирав данину. Діткам же не розказують, що вбили беззбройних послів Орди в Києві і наприклад в Бухарі і Козельску. А закони Чинхісхана вбивство беззбройних послів прирівнюють до найтяжчих гріхів, і за їх логікою, народ, який терпить таких правителів, є таким же мерзотним варваром, що потребує знищення всіх ростом більше коліна. Тож і Винниченко, Грушевський Мишко писали - соціялістам се України і соціялістам се Росії ділити не має чого, тому армія нам не потрібна, пролетар'ят Росії і України вони класові друзі І партія БУНД теж закликала боротись з більшовиками але в залі Рад - диспутом і словом. І от ці блазні, втекли разом зі столицею до Кам'янця, а студенти, як до речі добробати, стали в оборону проти п'яного полетар'ята Росії, якому мало Росії , він вже попер на Україну і вже її захотів зжерти. Теж саме бачим і зараз - жодної оборонної програми так і не виконано за 2020. Тож коли гуляєте по схилам дитинця міста Володимира, то задумайтесь , якими треба бути тупими правителям щоб такі вали, оте чуже військо орди, взяло штурмом.
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29.01.2021 15:52 Ответить
"слугі" корчать скорботні морди, несуть не щиру банальщину, в той як їх, однопартієць, черговий раз, з явною симпатією до банд муравьйова, це все поливає брудом
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29.01.2021 16:03 Ответить
Українці поміняли наївний пацифізм на наївний пофігізм по пріколу.
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29.01.2021 16:18 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії" - Цензор.НЕТ 5916
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29.01.2021 17:08 Ответить
Історія повторюється, і правий був С.Петлюра, який казав пророчі слова про те, шо нам не так страшні московські воші, як українські гниди!
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29.01.2021 17:08 Ответить
Петлюра - перша гнида. Саме він профукав Україну.
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29.01.2021 19:45 Ответить
"Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии".
Цензор, 100 баллов !!!!
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29.01.2021 17:12 Ответить
А коли приймали декларацію про суверенітет України, то хіба не кричали демократи: "Україна - нейтральна держава. Хто буде на нас нападати?". А коли віддавали ядерну зброю, чому не вимагали другого громадянства (США) для українців? В разі нападу з боку Росії мирне населення мало б переїхати в Сполучені Штати.
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29.01.2021 18:10 Ответить
только почкмуто нигдепочемуто не пишут что украинских детей на бойню повели еврейские коммисары
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29.01.2021 19:03 Ответить
Які комісари? Яких дітей? Не плутай мухи перевесом.
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29.01.2021 19:46 Ответить
а вы на фамили посмотрите тех кто их на смерть послал фельдман абрамовичь это кто по вашему
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29.01.2021 20:11 Ответить
Звідки ці прізвища? Який Фельдман, який абрамович?
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29.01.2021 20:34 Ответить
это люди которые их в бой послали а сами драпанули из киева
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29.01.2021 20:53 Ответить
а вы почитайте кто ими командовал одни ерейские фамилии
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29.01.2021 23:35 Ответить
этож надо было додуматься подростков в бой против красных головорезов послать
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30.01.2021 00:03 Ответить
Интересно б почитать мемуары участника . боя, студента Университета св. Владимира Ивана Шарого, изданных в 1918г. Как утверждал О.Бузына, Шарый пишет: "Як . тільки почали рватися ворожі шрапнелі, штаб переніс канцелярію із вокзалу до вагона, і з усім потягом утік за 6 верств від Крут...." (прихопивши боеприпаси).
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30.01.2021 05:47 Ответить
Народ подивіться на цю тему ролик братів Капранових на ютубі на каналі імені Т. Г. Шевченка. Багато там цікавого. І не зовсім все так як здається на перший погляд.
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30.01.2021 01:05 Ответить
 
 