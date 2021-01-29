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Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко - обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Апелляционный суд города Киева рассмотрел ходатайство адвокатов Андрея Антоненко об изменении меры пресечения. В удовлетворении ходатайства суд отказал. 

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Отметим, что здание суда находится под усиленной охраной правоохранителей. А под зданием находится несколько автозаков.

Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 01
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 02
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 03
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 04
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 05
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 06
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 07
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 08
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 09
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 10
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 11
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 12
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 13
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 14
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 15
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 16
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 17
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 18
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 19
Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.
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Топ комментарии
+28
Це лише один з наслідків ось таких дій... Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 2641

Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 4072
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29.01.2021 15:34
+20
Аваков и продажные судьи, сколько будете издеваться над человеком?
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29.01.2021 15:35
+19
То при чому Антоненко до білоруського КДБ. Вляпалися, а тепер не знають як вилізти з гівна.
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29.01.2021 15:38
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Це лише один з наслідків ось таких дій... Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 2641

Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 4072
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29.01.2021 15:34 Ответить
Конечно оставил.
Топаз преЗедент дал сигнал судьям, наградив "экспертов" в деле Шеремета.
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29.01.2021 15:35 Ответить
Аппеляционный суд гэтьман тоже не успел реформировать? Да что ж такое!
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29.01.2021 15:42 Ответить
Да. Им должен был заняться Зеля.
Какие его успехи в судебной реформе за почти два года восседания в президентском кресле и возлежания на всех дачах, которые обещал-брехал отдать детям?
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29.01.2021 15:47 Ответить
Почему Вы думаете, что клован должен был выполнять обицянкы гэцьмана? И потужни 145 и 146 реформу и доллар по десять це забагато и т.д...Вообщем хрюк про успишну судебную реформу остался пшиком
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29.01.2021 15:53 Ответить
СВОЇ обіцянки нехай виконує.

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського.

"Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду.
Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом.
Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу."

https://program.ze2019.com/
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29.01.2021 15:59 Ответить
Хорошо Вы его заткнули!
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29.01.2021 16:54 Ответить
Та да, майже за два роки таки не встиг. Навіть маючи свого 200відсоткового генпрокурора і монобільшість. Нема коли. Велике крадівництво, Оман, Буковель, Одеса. Нема коли.
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29.01.2021 15:47 Ответить
Аваков и продажные судьи, сколько будете издеваться над человеком?
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29.01.2021 15:35 Ответить
То при чому Антоненко до білоруського КДБ. Вляпалися, а тепер не знають як вилізти з гівна.
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29.01.2021 15:38 Ответить
Зеоманський і Авіков - тварюки і нелюди , бо тримати за гратами невинну людину - це злочин на самому високому державному рівні !
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29.01.2021 15:42 Ответить
Пока тысяч двадцать не придёт под ОПу - Антоненко не выпустят !
И желательно, чтобы половина была в камуфляже с наградами.....
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29.01.2021 15:49 Ответить
У зеленых гондурасов нет доказательств вины Антоненко, но они продолжают держать невинного человека за решеткой. Это еще раз доказывает, что зеленский ненавидит всех, кто защищал независимость Украины!
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29.01.2021 15:51 Ответить
Це вже просто виклик
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29.01.2021 15:58 Ответить
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 4257
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29.01.2021 15:59 Ответить
Так почали суждити патріотів-захисників України та невинних, а винні, що знищують країну і повалили до влади, поза законом. Вони живуть "по понятіях".
Мені цікаво, а випустили вже тих тисячі патріотів, яких закинув на кічу Порошенко? Що нам скажуть нацсуки, Парасюки, Соболєви, Лещенки, Наєми, Семенченки?
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29.01.2021 16:05 Ответить
Питай у свого вчителя - посліда солов'я...
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29.01.2021 16:11 Ответить
Штепу судять 7 років, але вона на волі, Антоненка 2 роки, але не випустять до зміни влади зебілів на українську.
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29.01.2021 16:13 Ответить
Крошке Цахесу посвящается!Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 6910
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30.01.2021 00:01 Ответить
 
 