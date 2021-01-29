В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Сумах состоялось открытие памятной доски погибщему в зоне ООС командиру отдельной горно-штурмовой бригады полковнику Евгению Коростелев, который погиб в ноябре 2019 в результате подрыва на мине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Мемориальную доску установили на фасаде Сумской общеобразовательной школы №18, где учился военный.
Почтили память погибшего украинского защитника его родители, жена, дети, представители органов местной власти, боевые побратимы, военные Сумского гарнизона.
Архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий совершил молебен и освятил памятную доску. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку комбригу.
Напомним, в конце октября 2019 г. Евгений Коростелев возглавил 128-ю бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.
12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.
Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.
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...
Знов на плечах труна,
Й шеренги мов струна.
В труні Коростельов,
Що цю війну пройшов.
Цей бойовий комбриг,
Герой ******** книг.
За нас життя віддав,
Державу він не здав.
А за труною цвіт,
Що захистив цей світ.
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший «рід»...
20.11.2019 р.
Анатолій Березенський
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