В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сумах состоялось открытие памятной доски погибщему в зоне ООС командиру отдельной горно-штурмовой бригады полковнику Евгению Коростелев, который погиб в ноябре 2019 в результате подрыва на мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

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Мемориальную доску установили на фасаде Сумской общеобразовательной школы №18, где учился военный.

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Почтили память погибшего украинского защитника его родители, жена, дети, представители органов местной власти, боевые побратимы, военные Сумского гарнизона.

Архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий совершил молебен и освятил памятную доску. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку комбригу.

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Напомним, в конце октября 2019 г. Евгений Коростелев возглавил 128-ю бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.