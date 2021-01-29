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Сумы (826) мемориальная доска (217) 128 отдельная горно-пехотная бригада (139) Коростелев Евгений (15)

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Сумах состоялось открытие памятной доски погибщему в зоне ООС командиру отдельной горно-штурмовой бригады полковнику Евгению Коростелев, который погиб в ноябре 2019 в результате подрыва на мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 01

Мемориальную доску установили на фасаде Сумской общеобразовательной школы №18, где учился военный.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил комбрига 128-й ОГПБр Коростелева орденом Богдана Хмельницкого (посмертно)

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 03

Почтили память погибшего украинского защитника его родители, жена, дети, представители органов местной власти, боевые побратимы, военные Сумского гарнизона.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 04

Архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий совершил молебен и освятил памятную доску. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку комбригу.

Также читайте: В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, в конце октября 2019 г. Евгений Коростелев возглавил 128-ю бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву - Цензор.НЕТ 106
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29.01.2021 16:25
+6
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 7055

...
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29.01.2021 16:34
+6
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Знов на плечах труна,
Й шеренги мов струна.
В труні Коростельов,
Що цю війну пройшов.
Цей бойовий комбриг,
Герой ******** книг.
За нас життя віддав,
Державу він не здав.
А за труною цвіт,
Що захистив цей світ.
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший «рід»...
20.11.2019 р.
Анатолій Березенський
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29.01.2021 16:47
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Смерть ворогам!
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29.01.2021 16:23 Ответить
В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву - Цензор.НЕТ 106
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29.01.2021 16:25 Ответить
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 7055

...
показать весь комментарий
29.01.2021 16:34 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Знов на плечах труна,
Й шеренги мов струна.
В труні Коростельов,
Що цю війну пройшов.
Цей бойовий комбриг,
Герой ******** книг.
За нас життя віддав,
Державу він не здав.
А за труною цвіт,
Що захистив цей світ.
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший «рід»...
20.11.2019 р.
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
29.01.2021 16:47 Ответить
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 5058
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29.01.2021 17:02 Ответить
Комбриги на минах просто так не подрываются....Спи спокойно на Аллее Героев в Сумах среди честных хлопцев...
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29.01.2021 17:50 Ответить
Ви щось знаєте більше нас?
Розкажіть!
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29.01.2021 18:29 Ответить
Одного из будущих генералов проводили в последний путь на лафете из бывшей сумской артяги осенью 19го ,было холодно и тоскно.
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29.01.2021 18:37 Ответить
Земля йому пухом
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29.01.2021 21:13 Ответить
Вам сильно поможет очень точная информация?
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29.01.2021 20:48 Ответить
Герою слава!!!
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 8486
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29.01.2021 19:34 Ответить
бедные срочнки для показухи((стооят на всех таких мероприятиях срочники стоят 5 лет..это дич..
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29.01.2021 20:42 Ответить
Були хлопці на похоронах мабуть із роти почесної варти ,в мазепинках і з карабінами ,та цим комбрига не вернути....
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30.01.2021 22:02 Ответить
Світла пам'ять Воїну !
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29.01.2021 21:02 Ответить
 
 