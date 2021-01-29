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Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

"Европейская Солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известного волонтера, добровольца, десантницу Марусю Звиробий. Такое решение принял съезд партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко отметил, что совершенно не случайно именно в День памяти Героев Крут съезд выдвигает настоящую героиню войны против российской агрессии.

"Маруся Звиробий, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она - женщина, мать - приняла решение, что ее место на фронте. Потому что ничего важнее судьбы Украины не существует", - отметил Порошенко.

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"Если вы спросите у десантников, кто такие "Марусины медведи"- это рота, которая приняла решение солидаризироваться с действиями мощной патриотки, профессионала, человека, который безоговорочно любит Украину - Маруси Звиробий. Я хочу подчеркнуть, что и роль, и та миссия, которая была отыграна во время войны - она ​​была очень важной, но сейчас остается другая угроза и другие вызовы", - добавил пятый президент.

Лидер "ЕС" отметил, что Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов", которые оказались невеждами и непрофессионалами.

"Эпоха людей, которые провозгласили свою стратегию "какая разница", Украиной не была воспринята. Эпоха тех, кто собирался вставать на коленях и ползти к Путину для того, чтобы увидеть в его глазах мир, очень дорого обошлась Украине", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Звиробий, чтобы противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине.

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Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась эпоха шоуменов 01
Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась эпоха шоуменов 02
Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась эпоха шоуменов 03
Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась эпоха шоуменов 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+59
ты - тыпил? еще и со склерозом?
Савченко продвигала Тимошенко, да еще и тогда, когда та в кацапской тюрьме "голодала".
Ни одного интервью, ни одного видео, и очень мутная история "пленения".
Где ты тут видишь схожесть?
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29.01.2021 16:44
+59
Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов" - Цензор.НЕТ 4423
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29.01.2021 17:00
+51
Между Зверобой и Савченко находят схожесть,
только те, тыпилы, что нашли схожесть между Зеленским и Голобородько!
Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов" - Цензор.НЕТ 955
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29.01.2021 16:45
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Ясно, меньше г-внопомойки смотрите и читайте и будет вам счастье)))
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31.01.2021 23:21 Ответить
Показова подія як для "ЄС" , для Марусі Звіробій , так і для України вцілому!! Слава Україні!!!
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29.01.2021 20:15 Ответить
Якщо ця *героЇня* пройде то через деякий час рейтинг сивочолого буде близький до 0! можете уявити що ця особина, щедро проплачена і нацькована буде витворяти в тій чортовій корчмі(вр)!!!
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29.01.2021 20:28 Ответить
Верная шавка полРохастого мародера, готова вьівернуть наизнанку свою бешеную вагину. ***** мрази шакАладньіе.
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29.01.2021 21:20 Ответить
При "мародере" ВВП Украины рос как и реальные зарплаты и субсидии были выше а цены-ниже. Клоун-марионетка Каламойского все это похерил и набрал огромное количество долгов(25% госбюджета Украины 2020 года)-это ПРИРОСТ госдолга. Тоесть Зельц вобще не собирает налоги и не может наполнить госбюджет-все разворовывается во всех министерствах. Мародер-это Зеленский
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29.01.2021 22:22 Ответить
Иван, и вот подобное говорю зебыдлу в реале, и не вижу что доходит....
Но говорить им нужно. Иначе роспропаганда их убедит в том, что и я своего брата съел.
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30.01.2021 01:24 Ответить
Ваня, а при "шапкокраде" реальные субсидии людям на фиг были не нужны, доллар по 8... т.е. это что тогда? Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів" - Цензор.НЕТ 5879
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30.01.2021 11:44 Ответить
Украиной должны управлять патриоты и профессионалы а не манкурты и клоуны
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29.01.2021 22:19 Ответить
Ага, барыга хочет чтобы пришла этоха быдла базарного в лице тупой звиробий.
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30.01.2021 00:03 Ответить
Нет, он ждёт умных Зеленских, а твои бабы народами идиотов.
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30.01.2021 01:29 Ответить
https://twitter.com/jL3V8nGvjgMRv5j/status/1355172671995207683?s=20
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30.01.2021 08:23 Ответить
Маруся Звіробій не побоїться правду сказати та Зеленського клоуном назвати ..,що з того буде ,та дуже обіжатися будуть прислужники, справи фабрикувати ,нервувати і амбіції свої втрачати ..і швидше рейтинг популістів впаде і слуга олігархів геть піде.., чи втече..це вже як карта ляже і що слугам коломойша накаже )
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30.01.2021 11:59 Ответить
У Марусі таке лагідне прізвище - Біленька та страшне псевдо дане побратимами з добробатів - Звіробій для зеленої вати.
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30.01.2021 17:51 Ответить
Послухайте, що говорила Маруся Звіробій про війну на Донбасі до свого «порохоботства»: «Мне очень жаль что кому-то сверху пришло в голову нас ссорить и кто-то сверху так ужасно повернул ситуацию в нашей стране». Тобто це не Росія напала на Україну, а просто «кто-то сверху нас поссорил». З її слів виходить, що в нас громадянський конфлікт? І це вона говорить вже після початку війни. Як вам такий патріотизм?

https://www.facebook.com/watch/?v=394811301403131&t=14
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30.01.2021 18:30 Ответить
не писти. На цьому відео Олені - не більше 30-ти років. Тобто, скоріш за все, це відео - з 2004-го року.
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30.01.2021 22:21 Ответить
От досада! Только хотел всецело отдаться любимому занятию - шпаклевать гавнище в порохатые кучеряшки и на те вам здрасьте, Маруся Звиробий впряглась. Неужто Порохатому Шоколатье удалось соблазнить Марусю леденцами с гавном "Рошен" на палочке? Среди меня, конечно, нашло высокую оценку высказанное публично намерение Маруси Звиробий выесть мозг проотвечавшегося ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, но то, что она связалась с Порохатым Барыгою, как минимум, бросает на неё тень. Авторитет зарабатывается тяжело и долго, а теряется легко и быстро. Тем более, порохлячее болото засасывает - в нём легко утонуть и затеряться.
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30.01.2021 21:43 Ответить
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