РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15007 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Борьба с коррупцией
5 072 13
Черновицкая область (854) СБУ (18663) ГФС (3598) орехи (14)

На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, организовали схему незаконного экспорта орехов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководители отдельных подразделений ГУ ГФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным товаросопроводительным документам.

По предварительным оценкам, действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей почти 258 млн гривен.

На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн. ФОТО

На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ 03

По результатам обысков на таможенных постах, в органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, свидетельствующие о проведении незаконной деятельности.

Сейчас 11 лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Винницкое дело "ореховой мафии" могут "похоронить". Вопрос касается 300 млн грн недополученных налогов: депутат облсовета Зозуля обратился в ГПУ

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Незаконний експорт це контрабанда, а там контрабанди нема, скупляли по селам горіхи, звичайно ніхто не буде з кожною бабкою договір складати, намалювали фіктивні акти закупки. Схемі вже 30 років.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:42
+7
СБУ крышевала ореховую мафию. это всем давно известно! А те решили бабла без СБУ срубить ))) Саакашвили давно про СБУшную ореховую мафию говорил
показать весь комментарий
29.01.2021 17:54
+6
***,уже налогов с орехов этим мразям не хватает,ахметковские схемы уклонения они не замечают,а на сраных орехах руки погреть им нужно.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Певно, з Буковини усі букові горішки вивезли, падлюки!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:20 Ответить
Мічурин. На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9509
показать весь комментарий
29.01.2021 17:38 Ответить
Теперь им условно ОДЫН год дадут.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:03 Ответить
***,уже налогов с орехов этим мразям не хватает,ахметковские схемы уклонения они не замечают,а на сраных орехах руки погреть им нужно.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:24 Ответить
Изьятые бумажки это хорошо, обезличенные злодеи - это уже хуже, а вот 258 лямов надо возвратить в копилочку. Визга у нас, как обычно много, а вот изъятых денег и имущества у преступников, кот наплакал
показать весь комментарий
29.01.2021 17:28 Ответить
Певно. в Україні тепер стане жити безпечніше і єкспорту буде менше. СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ викрила незаконний єкспорт. Скоро вони будуть виявлять хто в під'їздах гадить...
показать весь комментарий
29.01.2021 17:40 Ответить
Незаконний експорт це контрабанда, а там контрабанди нема, скупляли по селам горіхи, звичайно ніхто не буде з кожною бабкою договір складати, намалювали фіктивні акти закупки. Схемі вже 30 років.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:42 Ответить
наверно белки настучали На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ - Цензор.НЕТ 576
показать весь комментарий
29.01.2021 17:44 Ответить
СБУ крышевала ореховую мафию. это всем давно известно! А те решили бабла без СБУ срубить ))) Саакашвили давно про СБУшную ореховую мафию говорил
показать весь комментарий
29.01.2021 17:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mzGlDgxSn4U
показать весь комментарий
29.01.2021 17:57 Ответить
горіхи - то давня тєма; податкові/митнюки тупо не поділилися із сбешниками - ото і вся корупція, "злочин" так би мовити.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:01 Ответить
Цій постійній горіховій епопеї - фури проти хабарів для СБУ вже років з 15.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:59 Ответить
А порожні вагони, фури з "експортом" лише на паперчиках в мільйонах грн., щоб відшкодувати (вкрасти) ПДВ з бюджету, ніхто не бачить.
показать весь комментарий
29.01.2021 21:30 Ответить
 
 