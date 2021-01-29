На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ. ФОТО
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Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, организовали схему незаконного экспорта орехов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что руководители отдельных подразделений ГУ ГФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным товаросопроводительным документам.
По предварительным оценкам, действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей почти 258 млн гривен.
По результатам обысков на таможенных постах, в органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, свидетельствующие о проведении незаконной деятельности.
Сейчас 11 лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.
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